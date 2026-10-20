Termály Pačir (maďarsky Pacsér) leží na okraji stejnojmenné vesnice položené u městečka Bajmoku. Nedávno tu odborníci v hloubce 1 400 metrů navrtali zdroj termální vody, která se vyznačuje mimořádným složením. Zhruba před dvanácti lety vedle okraje obce vznikly menší lázně, jejichž symbolem se rychle stalo jedinečné růžové jezírko.
Zdejší horkou léčivou vodu tvoří koncentrovaný koktejl minerálů. Zejména obsahuje vysoký podíl soli. Analýzy zmiňují údaj 22 gramů na jeden litr! Dál jsou v ní zastoupeny jód, draslík, brom, fluor, sloučeniny síry i uhlovodíky.
Lázeňské bistro nabízí čepované pivo za cenu v rozmezí od 150 do 200 srbských dinárů (31 až 42 korun) za půllitr. Levný je i langoš.