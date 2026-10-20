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Nic pro citlivky. Růžové jezero voní po jódu a ropě. Srbské lázně překvapí úplně vším

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Z jihovýchodu naší republiky je to do Pačiru lehce přes 500 kilometrů, což obnáší okolo šesti hodin jízdy. | foto: Jakub Hloušek, pro iDNES.cz

Uvnitř světa virtuálního cestování občas zazáří exotické snímky slaných jezer, jejichž hladina hraje úchvatným spektrem růžových odstínů. Tuto nevšední podívanou si překvapivě užijeme i relativně blízko Česka. A to v rovině srbské Vojvodiny, kde je růžové jezero hlavním magnetem lázní Pačir.

Termály Pačir (maďarsky Pacsér) leží na okraji stejnojmenné vesnice položené u městečka Bajmoku. Nedávno tu odborníci v hloubce 1 400 metrů navrtali zdroj termální vody, která se vyznačuje mimořádným složením. Zhruba před dvanácti lety vedle okraje obce vznikly menší lázně, jejichž symbolem se rychle stalo jedinečné růžové jezírko.

Zdejší horkou léčivou vodu tvoří koncentrovaný koktejl minerálů. Zejména obsahuje vysoký podíl soli. Analýzy zmiňují údaj 22 gramů na jeden litr! Dál jsou v ní zastoupeny jód, draslík, brom, fluor, sloučeniny síry i uhlovodíky.

Lázeňské bistro nabízí čepované pivo za cenu v rozmezí od 150 do 200 srbských dinárů (31 až 42 korun) za půllitr. Levný je i langoš.

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