Jak si vybrat dobré termály. Podívejte se, proč jet právě na Slovensko

Slovensko, nebo Maďarsko? To je hamletovská otázka pro cestovatele, které lákají blízké termály. Obě země mají svoje plusy i mínusy. Někdo preferuje slovenské termály, jiný zase nedopustí na ty maďarské. My vám teď představíme šest důvodů, kdy je zajímavější právě volba Slovenska.
1 Snadná komunikace i pohodlné cestování

Termální resort Diakovce absolvoval před pár lety modernizaci.

S našimi sousedy máme nadstandardní vztahy. A lehce se tam domluvíme. Proto tamní termály ideálně sednou cestovatelům, kteří příliš nevládnou cizími jazyky. Nulová jazyková bariéra se vyplatí zejména během nečekané mimořádné události: když zazlobí zdraví nebo během jednání s policií. Navíc při zakoupení léčebných balíčků nebo wellness programu kompletně porozumíte personálu a oni vám. Díky snadné komunikaci je rovněž cestování po Slovensku mnohem pohodlnější.

Se Slovenskem jsme dlouho sdíleli společný stát. A mnozí z nás tam dříve pracovali, jezdili do slovenských hor na vandry i dětské tábory a trávili dovolené, třeba v Piešťanech, Trenčianských Teplicích nebo na termálních koupalištích slovenského jihu. Určitě se tedy do volby Slovenska jako primární destinace promítne zejména u starší generace nostalgie, bratrství, vzpomínky na bouřlivé mládí, zkušenosti a česko-slovenská vzájemnost.

2 Solidní dostupnost veřejnou dopravou

Do Vrbova je blízko z Vysokých Tater i Slovenského ráje.

Slovensko leží blízko. Z jihu Moravy se běžně jezdí na jednodenní výlety do termálních akvaparků v Dunajské Stredě či Veľkém Mederu. A obyvatelé Slovácka mají Piešťany přímo za humny, respektive za kopcem.

Velkým pozitivem řady slovenských termálů je, že se do nich bez vážnějších komplikací lehce docestuje veřejnou dopravou. To platí pro Štúrovo, Komárno, Sliač a především legendární Podhájskou, kde se tamní nádraží před léty na základě poptávky klientů změnilo na rychlíkovou stanici. A vlak se jako dopravní prostředek na cestu do Podhájske opravdu hojně využívá.

Termální resort Diakovce absolvoval před pár lety modernizaci.
Resort Diakovce leží přesně na rozhraní katastru obce. Ihned vedle něj se rozprostírá termální areál Horné Saliby.
Epicentrem lázeňského života Piešťan je Kúpeľný ostrov.
První lázeňské domy v Piešťanech vznikly na konci 18. století.
