1 Termály střižené na míru
Maďarské portály zobrazují na svých mapách desítky až nižší stovky místních koupališť. Toto ohromné množství znamená bohatou různorodost, díky které si snadno vyberete termály na míru. Někdo preferuje klid a sladké nicnedělání ve společnosti seniorů uvnitř jednoduchého tichého bazénu. Jiní cestovatelé zase vyhledávají akčnější prostředí s wellness programy. A rodiny naopak upřednostní akvaparky obohacené vodními prvky, kde se jejich děti dosyta vyřádí. To vše Maďarsko má.
Pokud vaše první oťukání s maďarskými termály neskončilo totálním zklamáním, tak se časem v nabídce zorientujete a pokaždé si najdete ideální resort. Ano, je s tím práce. Ale výsledek pak stoprocentně splní očekávání. Pouhé mapy na Googlu nepomohou, neboť například zakreslují i nefunkční lázně a kempy, zatímco jiné tam chybí. Totéž platí i pro webové mapy české produkce. Údaje z maďarských portálů pak nejsou vždy aktuální, tudíž prověření nejnovějších recenzí na Google je nezbytné. Protože se zásadně zajímám o termály s kempem, tak při hledání správného místa pokaždé prvně zadávám do prohlížečů maďarské „fürdő és kemping“ (lázně a kemp) + lokalitu. Poté se rozeběhne pečlivé studium informací.
|
Naložte se do pohody. Tipy na termály v Maďarsku, které mají atmosféru
Uvnitř široké škály maďarských termálů si každý vybere svého favorita. Menším střediskům tvoří protipól velkokapacitní dovolenkové akvaparky, komorní lidové termály v Dunaföldváru uspokojí skromnější hosty, naopak náročnější klientela se spíše ohlédne po „Golf & Spa“ resortech. Mnohé termální komplexy vsadily na maximální spektrum možností ubytování, takže je zároveň vyžije cykloturista se stanem, rodina, která si zvolila bungalovy, ale také páry, které vyhledávají hotelové pokoje kategorie „superior“. To vše třeba zahrnuje například resort Barack v Tiszakécske. Pro vyhledávání lázní v Maďarsku využijte stránky termalfurdo.hu nebo thermalhungary.net.
2 Tradiční destinace
Do Maďarska se jezdilo odjakživa. Ostatně v době rozkvětu lázeňské turistiky jsme byli součástí Rakousko-Uherska. Kromě Budapešti si už tehdy vydobylo čelní pozici v itinerářích unikátní termální jezero Hévíz, první lázně tam vznikly závěrem 18. století. A pořád se drží na špici.
Masivní rozvoj zažily maďarské termály za socialismu, kdy si závěrem 80. let dávala v populárním Hajdúszoboszló dostaveníčka půlka východního bloku. Tenkrát se zprovoznily desítky venkovských termálních koupališť. Ovšem mnohá z nich nepřežila pokles zájmu v devadesátých letech.
|
Dvacet minut a pauza. Hoďte se do klidu v největším termálním jezeře Evropy
Poslední dvě dekády přinesly maďarským termálům výrazné oživení. Resorty často absolvovaly zajímavé moderní přestavby s originálním designem a rozsah služeb vypilovaly k dokonalosti. Maďarsko se tak znovu naplno vrátilo mezi tradiční destinace. Volbu Maďarska rozhodují zkušenosti a někdy též špetka nostalgie. Zároveň Maďarsko úspěšně těží ze strategické pozice na štrece k jadranskému pobřeží nebo do nitra Balkánu i dále na východ. Mnohé dobrodružné roadtripy začínají či končí právě v maďarských termálech.
3 Za málo peněz hodně muziky
Maďarsko leží chvíli cesty od našich hranic, takže se šikne i jako pohodová víkendovka. A jihomoravské cestovky už léta organizují jednodenní zájezdy do termálů Mosonmagyaróvár, Sárvár a Bükfürdő.
Tvrdé konkurenční prostředí zároveň zvyšuje tlak na úroveň služeb, atraktivitu doplňkových balíčků a pochopitelně cenu. Ta oproti nám, Slovensku, Slovinsku, Rakousku, Chorvatsku a zčásti též Srbsku, vychází mnohem příznivěji.
|
Čtyři termály v Maďarsku. Lepší poměr ceny a výkonu v Evropě nenajdete
Resorty v západním Maďarsku, kam jezdí klientela z Rakouska či Německa, bývají obvykle oproti ostatním zdejším regionům dražší, ale pořád se pro nás vyplatí. Naopak jihovýchod země, zejména Malá Kumánie, a oblast u řeky Tisy, skýtá nižší cenové relace.
Nejlepší cenový poměr představují provinční resorty, kam chodí hlavně místní. V Maďarsku kupodivu při komunikaci s personálem překvapivě pořád převládá němčina, ale třeba v Sárváru se leckde domluvíte česky.
4 Orientální kouzlo i šarm belle époque
Byť je většina maďarských termálů dítkem ropného průzkumu a využívá vodu z vrtů, existují tu místa, kde se horká voda dere na povrch přírodními vývěry. To je i případ Budapešti. Ve vodě tamních teplých pramenů si hověli už starověcí Římané. A přítomnost termálních zřídel se promítla i do názvu antického předchůdce Budapešti, který se za časů dávného impéria jmenoval Aquincum, což se překládá jako „Vydatná voda“.
|
Namočte se jako Maďar. Průvodce lázeňského povaleče po Budapešti
Milníkem ve využití termálních zřídel se stalo relativně krátké období osmanské nadvlády, jež do Budapešti přineslo orientální kouzlo. Kulisy světa příběhů Tisíce a jedné noci návštěvníkům odhalí Královské lázně (Király gyógyfürdő) a exotika východu dýchá z tureckých pavilonů lázní Rudas i Rác. Starobylými tureckými lázněmi rovněž uchvátí Eger. Autentičnost i noblesa vyzařuje z lázní Gellért a Széchenyi, kterým dominuje šarmantní hravá architektura počátku 20. století, kdy v předvečer jatek první světové války vyvrcholila bezstarostnost éry „belle époque“.
A právě jedinečná historická atmosféra budapešťských lázní je dalším z bodů pro Maďarsko. Unikát pak představují podmanivé jeskynní lázně Miskolctapolca Barlangfürdő u Miškovce. Ty jsou ale momentálně z důvodu poškození požárem uzavřené.
5 Kudy teče, tudy léčí
Známé rčení, které se vztahuje ke slivovici, platí také pro maďarské termály. Takřka všechny zdejší lázně se pyšní certifikovanou léčivou vodou. A ta doopravdy přinese úlevu od širokého spektra neduhů. Kromě zážitků i relaxace maďarské termály tedy rovněž prospějí vašemu zdraví. Složení vody obvykle najdete u vchodu či vedle bazénu, včetně doporučených indikací i kontraindikací.
|
S vůní po naftě. Pět tipů na nezapomenutelné termály v Maďarsku
K léčivým lázním a bazénům vás nasměrují jazykolamy „gyógyfürdő“ a „gyógymedence“. I když se to obecně nezdá, Maďarsko je s jeho bohatstvím léčivých vod skutečně evropským šampionem v balneoterapii.
6 Koncert chutí
Zatímco Slovensko ohromí magickou krajinou, Maďarsko rafinovaně útočí na chuťové pohárky. A potvrzuje pořekadlo, že láska prochází žaludkem. Maďarská kuchyně je dokonalá a nezahrnuje jen obří langoše se sýrem, česnekem i smetanou u stánku na koupališti. Symfonie kvalitních klobásek, pravého guláše, perkeltu, slaniny i pokrmů ze sladkovodních ryb vyšperkovaných mletou paprikou se přetaví do koncertu chutí.
|
Nejen paprika, guláš a lečo. Maďarská kuchyně je koncert pro chuťové buňky
Široká nabídka sezonního ovoce z místních sadů, čerstvé zeleniny a domácích čalamád na tamních tržištích ostře kontrastuje s nevýrazným sortimentem u nás.
Termální bazény zregenerují tělo, příjemnému večeru dodá korunu sklenka místního vína nebo panák poctivé ovocné pálenky. A když se za tmy nad nedozírnou rovinou roznesou temperamentní tóny vesnické zábavy, tak blízké Maďarsko pronikavě zavoní dálkami.
Ale i maďarská gastronomie tají svoji extrémnější tvář. Před lety jsem se v Budapešti nachomýtl k festivalu maďarských regionů, jehož program zpestřila bohatá degustace. Všechny pulty obléhaly davy. Až na jeden, kde bodrý „Pišta Hufnágl“ s mohutným knírem trůnil nad kotlíkem plným perkeltu z kohoutích hlav (kakáspörkölt). Můj zájem o okoštování ho evidentně potěšil a okamžitě mně nadělil hned tři, pochopitelně s hřebínky, lalůčky i zobáky.