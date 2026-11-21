Jednodenní výlet do Ráckeve je skvělým bonusem k návštěvě Budapešti. Což zároveň platí i naopak, neboť poskytuje klidnou oázu cestovatelům, kteří touží pouze po krátké obhlídce hlavního města Maďarska. S ním Ráckeve spojuje příměstská železnice HÉV. Proto si městečko rovněž získá sympatie cestovatelů, kteří preferují veřejnou dopravu. Dále se šikne jako perfektní štace na roadtripu Maďarskem či během výpravy do balkánských zemí.
Ráckeve se prezentuje jako „město vody“. O ni tady opravdu není nouze, jelikož tamní zástavba se takřka dotýká břehu širokého ramene Dunaje. To je současně u Ráckeve vzduté, takže slabý průtok v důsledku letního sucha se na něm takřka neprojevil. Nás ovšem zajímá vyhlášená léčivá voda maďarských termálů. Tu nám zajistil zdejší resort Aqua Land.
Prostřední bazén se inspiroval japonským onsenem a kraloval mu altánek ve stylu Dálného východu, co sem přinesl doušek exotiky.