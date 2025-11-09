„Pozítří pořádám rozlučku se svobodou v hammámu, srdečně tě zvu, přijď,“ říká mi do telefonu turecká kamarádka. Děkuji Zeynep za pozvání a těším se, protože takzvaná svatební koupel probíhá podle staré tradice společně s tancem, živou hudbou a jídlem.
Hammám je totiž nerozlučně spojen s každodenním životem Turků. Slaví v něm příchod novorozenců na svět, obřízku chlapců, domlouvají zde sňatky nebo se v parní koupeli loučí se svobodou.
Historie tureckých lázní sahá do doby, kdy seldžučtí Turci ovládli v 11. století Anatolii. Dodržování čistoty jim coby muslimům nařizoval Korán. Hlavní rozvoj hammámů pak nastal po dobytí Konstantinopole v roce 1453.