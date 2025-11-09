Zážitek v Istanbulu, na který nezapomenete. Užijte si turecké termální lázně

Součástí svatebního hammámu je tanec, živá hudba a občerstvení.

Pavla Apostolaki
Chcete zažít rozkoše z časů Osmanské říše? Pak zavítejte do Istanbulu a navštivte jeho hammámy, jež dokonale očistí vaše tělo i ducha.

„Pozítří pořádám rozlučku se svobodou v hammámu, srdečně tě zvu, přijď,“ říká mi do telefonu turecká kamarádka. Děkuji Zeynep za pozvání a těším se, protože takzvaná svatební koupel probíhá podle staré tradice společně s tancem, živou hudbou a jídlem.

Hammám je totiž nerozlučně spojen s každodenním životem Turků. Slaví v něm příchod novorozenců na svět, obřízku chlapců, domlouvají zde sňatky nebo se v parní koupeli loučí se svobodou.

Historie tureckých lázní sahá do doby, kdy seldžučtí Turci ovládli v 11. století Anatolii. Dodržování čistoty jim coby muslimům nařizoval Korán. Hlavní rozvoj hammámů pak nastal po dobytí Konstantinopole v roce 1453.

Součástí svatebního hammámu je tanec, živá hudba a občerstvení.
Istanbulský hammám Cagaloglu byl postaven v roce 1741 sultánem Mahmudem.
Kilic Ali Pasa Hamami nechal postavit námořní admirál Kilic Ali Pasa v 16. století jako součást komplexu společně s mešitou a školou.
Haseki Hurrem Sultan Hamam v Istanbulu. Dnes existuje ve městě okolo dvou set čtyřiceti hammámů, šedesátka z nich je funkčních.
