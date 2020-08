Lidé si tady na život nestěžují, ale žijí ho, říká Češka pobývající v Mexiku

Tereza Vítková pochází z malé vesničky na Moravě. V osmnácti letech šla studovat do Prahy literaturu a měla v plánu se po vysoké škole vrátit zpátky domů, založit rodinu a žít spokojený život. Nakonec vše dopadlo jinak. Tereza během magisterského studia iberoamerikanistiky (obor zabývající se problematikou regionu Latinské Ameriky) odjela na studijní pobyt do Mexika, do něhož se okamžitě zamilovala.