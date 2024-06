Spousta pohody, historie, přírody i zábavy. Proč relaxovat na Tenerife

Přestože je Tenerife známé hlavně díky horám, vavřínovým lesům a působivým přímořským scenériím, na své si přijdou i milovníci historie, půvabných městeček a adrenalinu.

Po stopách tajemných Guančů

Jedna legenda praví, že když oceán pohlcoval bájnou Atlantidu, letěla kolem bílá holubice. Když viděla nezadržitelnou zkázu, začala ronit slzy. V místě, kam její slzy dopadly, vznikly ostrovy. Třináct slz údajně zplodilo třináct Kanárských ostrovů.

Centrum Santa Cruz de Tenerife

A právě Tenerife je označován za nejmystičtější ze všech Kanárských ostrovů. Když na konci 15. století přijeli k břehům Tenerife Španělé, aby si ostrov násilím podmanili, našli na jeho březích původní obyvatele. Guančové měli údajně lodě příchozích Španělů za monstrózní ptáky. Navzdory blízkosti oceánu neznali podle historiků lodě, a i jejich ostatní znalosti byly v historickém kontextu velice omezené. Oproti národům v nedaleké Africe měli Guančové světlou pleť a vlasy. Nabízí se tedy otázka, odkud se vysocí blonďáci na ostrově vzali.

Guančové spolu komunikovali do té doby neznámým hvízdavým jazykem, který pod názvem silbo převzali španělští přistěhovalci. Hvízdavý jazyk se dodnes používá na sousedním ostrově La Gomera pro komunikaci v obtížném terénu. Původ Guančů stejně jako jejich kultura je pro vědce dodnes obestřena tajemstvím.

Sydney Atlantiku

Hlavním městem ostrova je Santa Cruz de Tenerife. Přestože místní jej zároveň hrdě považují za hlavní město Kanárských ostrovů, pravdou je, že se o místo dělí s Las Palmas na Gran Canarii. Stejně jako oba největší Kanárské ostrovy spolu i obě města soupeří o prvenství. I když Santa Cruz de Tenerife nepatří právě k nejpůvabnějším hlavním městům, za zhlédnutí rozhodně stojí budova Auditoria otevřená v roce 2003.

Auditorium je jednou z nejvýznamnějších budov španělské architektury,

Stavba, díky které se hlavnímu městu Tenerife přezdívá „Sydney Atlantiku“, je považována za nejvýraznější budovu Kanárských ostrovů a jednu z nejvýznamnějších staveb španělské architektury. Kousek vedle sídlí na kopečku botanická zahrada specializující se na pěstování palem. Výhledy na otevřený oceán jsou odtamtud dechberoucí a člověk na chvíli zapomene i na nevzhledné továrny a obytné budovy okolo.

Doslova kubánskou atmosférou oplývá malebné městečko San Cristóbal de La Laguna, do kterého se dostanete z hlavního města pohodlně autobusem za pouhých deset minut. Koloniální architektura 15. století, široké ulice a útulné tapas bary plné místních jsou nezapomenutelným zážitkem.

Po prohlídce náměstíčka a návštěvy zajímavého muzea historie ostrova Tenerife (vstup je zdarma) doporučuji zastavit se na drink v hotelu La Laguna. Rozlehlá vstupní hala kombinuje historický prostor s vytříbeným stylem a terasa na střeše hotelu zase nabízí úžasný výhled na město s kulisou horských masivů přilehlého národního parku Anaga Rural Park.

Pozůstatky bájných draků

Severozápad ostrova je pokryt banánovými plantážemi. „Kdo jednou ochutnal kanárské banány, jiné už nebude chtít,“ směje se průvodce, který nás provádí po jedné z plantáží. Ve vesnici Icod de Vinos v Casa del Plátano provedou návštěvníky celým procesem pěstování banánovníků. Jako bonus nabízí ochutnávku místních produktů, kterými jsou banánový likér nebo banánové koláčky.

Jen o pár kroků dál se nachází nejstarší, údajně tisíciletý dračí strom na Kanárských ostrovech. Legenda praví, že když vymřeli na zemském povrchu draci, proměnili se v dračí stromy. I kvůli jejich zvláštnímu tvaru je možná původní obyvatelé považovali za božské a dodnes jsou typickým symbolem Kanárských ostrovů.

V tmavé zeleni banánových listů se skrývá městečko Los Realejos. Na první pohled není ničím zvláštní. Jeho pobřeží však nabízí doslova biblické výhledy na divoký oceán. Husí kůže naskočí každému, kdo na skalnatém útesu spatří opuštěný dům Casa Hamilton. Stavba byla postavena v roce 1903 jako vodní čerpadlo pro nedaleké plantáže. Firma však záhy zkrachovala a dnes je ze stavby dům duchů, podle mnohých jedno z nejpůsobivějších opuštěných míst v Evropě.

Na Tenerife najdete i krásné černé pláže.

Kolem domu se vine pěší stezka skalnatým terénem končící vyhlídkou Mirador de la Gordejuela. V místní restauraci skvěle vaří a výhledy na západní divoké pobřeží jsou zde jedny z nejkrásnějších na ostrově.

Místo, kde slunce zapadá dvakrát

Východní pobřeží nenabízí na rozdíl od západního dramatické skalní výhledy, zato je ale domovem jediných pyramid nacházejících se na území celých Kanárských ostrovů. Dodnes není přesně jasné, proč šest stupňovitých pyramid v městečku Güímar vzniklo. Domněnka, že jde o náhodné haldy kamenů nakupené rolníky, vyvrátil výzkum provedený v devadesátých letech. Výzkumníci však stále nedokázali určit stáří ani účel jejich stavby.

Mystičnost místu dodává fakt, že o letním slunovratu je z plošiny největší z pyramid možné vidět dvojí západ slunce – slunce zmizí za vysokým vrcholem hory, mine jej, znovu se objeví a zapadne podruhé za další horou. Kolem pyramid prý Guančové právě v období letního slunovratu pořádali nejrůznější tajné obřady a rituály.

Sopku Pico de Teide uvidíte na ostrově snad z každého místa.

Při cestě na jih za plážovými radovánkami stojí za vidění městečko Candelaria. Bazilika Panny Marie na místním náměstí je nejvýznamnější církevní svatyní celého souostroví. Návštěvníci sem proudí hlavně kvůli sošce Panny Marie Candelárské, patronky Kanárských ostrovů.

Podle legendy nalezli ve 14. století dva rybáři kmene Guančů zázračnou sošku, kterou vlny vyplavily na břeh. Pravděpodobně šlo o figuru z přídi ztroskotané lodi. Členové kmene ji uložili do jedné z pobřežních jeskyní a začali sochu uctívat, i když nevěděli, co představuje. Později na stejném místě postavili Španělé kostel a zasvětili ho Panně Marii. Za sochou se do Candelarie dodnes dvakrát ročně vydávají davy poutníků. Baziliku střeží nadživotní sochy devíti guančských vládců, kteří jsou na náměstí rozestavěni v řadě a do zad jim pomyslně bijí vlny oceánu.

Nejlepší vodní park světa

Na Tenerife nepřijdou zkrátka ani milovníci koupání a zábavy. Vodní království Siam Park na jižním pobřeží u letoviska Costa Adeje byl devětkrát za sebou zvolen nejlepším vodním parkem světa a je zároveň největším v Evropě. Thajskem inspirované vodní atrakce zahrnují kromě jiných unikátní 28 metrů dlouhou vodní skluzavku. Po dosažení 80 kilometrové rychlosti končí odvážlivci v dojezdovém akváriu plném žraloků a rejnoků.

Show kosatek v Loro Parku

Jednou z největších atraktivit ostrova je Loro Park (Loro Parque) v severozápadní části ostrova. Původně malá zoologická zahrada pro papoušky se v průběhu let proměnila v unikátní přírodní park o rozloze téměř 14 hektarů. Kromě představení s kosatkami, delfíny, lachtany a papoušky se park honosí obřím proskleným tunelem se žraloky, korálovými útesy a zónou s jaguáry a lidoopy. Kromě role klasické zoologické zahrady se podílí také na výzkumu a zachovávání ohrožených živočišných druhů.