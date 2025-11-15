Jsou osobité a jistě na pohled hezké, ale těm opravdu světově proslulým se zkrátka nevyrovnají. Zhruba tak byly hodnoceny kvality pláží ze španělského Tenerife v 50. letech minulého století. Pro kritické porovnání se přitom nebylo třeba vydávat až do Karibiku anebo za bílým pískem oplývajícími plážemi Malediv. Bylo a stále zůstává faktem, že pláže Kanárských ostrovů mají zpravidla podklad černavý a hrubozrnný. Místy štěrkový až kamenitý.
Což vypadá sice zajímavě, ale úplně příjemné na bosou chůzi to není. Sopečný písek škrábal do nohou, přehříval se na slunci. I proto pláže z Tenerife nikdy nestály na čele světového žebříčku pláží.
Příležitost ke změně se začala rýsovat před sedmdesáti lety. Byť k ní tedy ostrované dospěli z trochu jiné strany. Tehdy na celých Kanárských ostrovech zažívali opačný problém, a to pozorovatelný úbytek pláží. Černavý písek totiž hromadně využívali ve stavebnictví. Stavby i budovaná dopravní infrastruktura polykala černý písek po tisících tunách.
Konkrétně na Tenerife pak nejvíc mizel písek z pobřeží v rozšiřovaném přístavu Santa Cruz. Za oběť mu padla i trojice nejbližších pláží. Jmenovaly se Tras la Arena, ta ležela nejblíže k San Andrés; Los Moros uprostřed a třetí, pojmenovaná podle rokle Las Teresas.
Ne že by to tehdy místní považovali za nějakou zásadní ztrátu. Tato trojice pláží byla pokryta oblázky a ostrohrannými kameny a jen úzkým pruhem černého sopečného písku. Moře tu nebylo ani vlídné, voda se tu s velkou silou tříštila o balvany. Na klidu nepřidávala ani blízkost velkého přístavního staveniště. Asi jediným kladem lokality byla její snadná dostupnost od města.
Právě tu se rozhodli zhodnotit stavební inženýři, kteří na vytěžené lokalitě rozplánovali vizi celé nové a uměle vytvořené pláže. Příjemné a písčité. S celým tím záměrem se však pojila řada kontroverzí. Jednak proto, že vytváření nové pláže působilo bláhově a především velmi nákladně. A taky proto, že se realizace až neuvěřitelně táhla.
Jen pro představu: návrh na vybudování pláže vznikl v roce 1953; kompletní dokumentace byla vyhotovena a schválena městskou radou v roce 1961. Teprve o čtyři léta později však celý plán posvětila španělská vláda a další tři léta se čekalo na zahájení výkupu pozemků v okolí. Ty pozemky, vesměs sady a zemědělská půda, mezitím razantně narostly na ceně.
Byla z toho zajímavá politická kauza, říkalo se jí Caso Las Teresitas, a vypadala jako dokonalý tunel na peníze. A když už se konečně právoplatným majitelem těch pozemků stala místní samospráva? Místo pláže se začalo s budováním velmi nákladného, kilometr dlouhého vlnolamu, vzdáleného 150 metrů od břehů té dosud neexistující vysněné pláže.
Písek si dovezeme z pouště!
Teprve v roce 1971, tedy osmnáct let od počátku celého toho velkého zařizování, narazil celý projekt na „dosud nikým netušenou“ překážku. Slušná pláž potřebuje písek, a ten byl na celém Tenerife velmi vzácným zbožím. Pokud by měla být překryta vrstvou tradičního černého písku, kterým disponovaly jen stavební firmy, přišlo by to na miliony. A tehdy se při poradách zableskl nový nápad.
Oblast africké Západní Sahary tehdy ještě částečně „přináležela“ Španělsku, a pokud bylo známo, tak o písek tam rozhodně nouzi neměli. Pouštní písek je světlý, a to pro cestovní ruch bude mnohem lákavější.
Městská radnice San Andrés si tedy vzala na tehdejší poměry astronomickou půjčku na 50 milionů peset (se započtenou inflací by to bylo asi 180 milionů korun) jen k tomu, aby mohla nakoupit písek z pouště, přepravit jej 250 kilometrů lodí a doma si ho vysypat na pobřeží. A že to bylo nějakého písku. Dohromady se mělo jednat o 150 tisíc metrů krychlových, respektive 270 tisíc tun. Pět milionů pytlů!
Písek byl použit k zasypání vymezeného prostoru, území o délce 1,3 kilometru a šířce osmdesáti metrů. Aby tu, 15. června 1973, byla s velkou slávou otevřena ona nádherná pláž s bílo-zlatým pískem. Ten zázrak, unikátní uměle-přírodní dílo, byl pojmenován Playa de Las Teresitas. A hned zařadilo Tenerife mezi přední plážové destinace světa.
Ne tedy na dlouho. Mimo jiné se ukázalo, že přivezený písek byl plný štípavých červených mravenců z Afriky, a prý také pouštních štírů. Další újmou na dobré pověsti pláže byl fakt, že při budování ochranného vlnolamu došlo k poškození zatopeného archeologického naleziště na pobřeží. A nakonec i obvinění z toho, že písek byl vlastně z pouštního regionu El Aaiún vyvezen nelegálně, v rozporu s mezinárodním právem.
V principu jde o to, že region Západní Sahary je územím bez plné samosprávy. Povolení k vývozu písku sice napoprvé udělilo Španělsku Maroko, ale zjednodušeně řečeno k tomu asi úplně nemělo oprávnění. Rozhodnout o tom měl spíš saharawský lid, žijící na Západní Sahaře.
Otázka původu písku je palčivá i proto, že Playa de Las Teresitas se bez průběžného doplňování písku neobejde. Zrnka bílého pouštního písku jsou docela lehounká a vítr je z pláže snadno odvane. Je třeba je doplňovat a kvůli zachování jednolité barvy ideálně z toho samého zdroje.
V roce 1998 tak museli v San Andrés „dokoupit“ dalších 2 800 tun. Jen pro představu, byť šlo o množství skoro stokrát menší než při zakládání pláže, vyšlo je to osmkrát dráž, než celá původní písková zásilka.
Vstup na Playa de Las Teresitas je zdarma, platí se jen půjčovné za lehátka a slunečníky. Ale pokud budete mít to štěstí a možnost sem zavítat, nenechejte si tu příležitost uniknout. Poležení na pláži, kde má cenu každé zrnko písku, není běžným zážitkem.
