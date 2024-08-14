Touha poznat odvrácenou tvář historie, anebo jen morbidní záliba, nutkavá touha navštěvovat místa tragédií? Ať tak, nebo tak, thanatourism, temná turistika, je odpradávna nedílnou součástí cestovního ruchu. Využívá magnetické přitažlivosti míst, spjatých s přírodními katastrofami, masakry a válkami.
Autor: Davdavlhu, Creative Commons
Ve vyhlazovacím táboře Osvětim – Březinka zahynulo tu přes milion lidí, převážně Židů. Je to minulost, kterou je třeba si připomínat. A v Polsku se snaží tu historii dokumentovat velmi intenzivní expozicí, ze které vám lehko u srdce nebude. Ročně ji shlédne okolo dvou milionů návštěvníků.
Autor: Profimedia.cz
Podobný příběh v sobě nese i Theresienstadt, tedy naše Terezínská pevnost. Ta byla za 2. světové války přeměněna na židovské ghetto a tranzitní tábor pro transporty do vyhlazovacích táborů. Muzeum a památník ročně přilákají na 200 000 návštěvníků.
Autor: Profimedia.cz
Kvůli mrtvým na hřbitovech nebylo v Paříži místo pro živé. Kostry a pozůstatky milionů měšťanů tak byly přesunuty do podzemních kostnic, katakomb. Ponuré prostředí podzemních labyrintů zláká téměř milion návštěvníků ročně. Co byli oni, jsme my. Čím se stali, budeme i my.
Autor: Profimedia.cz
Letitých kostnic je v Evropě nemálo, ale ta „naše“, kutnohorská, v kostele Všech svatých na hřbitově v Sedleci, má mezi nimi poměrně výsadní postavení. Barokní estetika tu dala vzniknout celým lustrům a erbům z kostí. Ponuré výstavky na samé hraně toho, co je umění, přilákají na čtvrt milionu návštěvníků.
Autor: Profimedia.cz
Není to jediná výstavka, která lidem připomíná smrtelnost. Populární jsou i kapucínské katakomby v Palermu. V jejich suchém prostředí byla těla doslova mumifikována. Vystavení ostatků mnichů zrakům 100 000 návštěvníků je předmětem kulturní i morální debaty. Je to poučné, nebo jen morbidně senzační?
Autor: Profimedia.cz
Říkejte tomu touha po poznání a snaha přiblížit se skutečnému životu starých Římanů. Nic to ale nezmění na tom, že do trosek sopečnou erupcí pohřbených Pompejí se tři miliony lidí ročně chodí dívat hlavně na strašidelné sádrové odlitky těl těch, kteří před Vesuvem v roce 79 n. l. nestačili utéct.
Autor: Profimedia.cz
Předlouhé linie vyrovnaných bílých náhrobků u Potočari nejsou hřbitovem vojenským, ale civilním. Připomínají tisíce bosenských muslimů zavražděných během masakru v Srebrenici. Není to dávná minulost, došlo k tomu teprve před třiceti lety. Ročně si ji připomene okolo padesáti tisíc návštěvníků.
Autor: Profimedia.cz
Minimalistický provedením, ohromující svou rozlohou. Židovský památník v Berlíně, zvaný též Památník holocaustu, je rozporuplným dílem pietní architektury. Jitří diskuze, které bolí. Třeba o tom, proti komu byl holokaust namířen. Snadnou dostupností se podbízí 3,5 milionům návštěvníků ročně.
Autor: NoRud, Creative Commons
V Berlíně se ještě zdržíme: památníky a muzea navázané na Evropu rozdělující Železnou oponu - zde tedy masivní Berlínské zdi - totiž přitahují 1,5 milionu návštěvníků každý rok. Studená válka se tu v expozicích palčivě připomíná, stejně jako historie, kterou by si dnes mnozí chtěli zopakovat.
Autor: ČTK
Babi Jar je údolí, kde nacisté v září 1941 hromadně popravili desetitisíce Židů a dalších obyvatel Kyjeva. Po letech zanedbávání a „nepaměti“ tu dnes stojí památníky a muzeum, které dokumentují celý masakr. Před ruským vpádem sem mířilo okolo dvaceti tisíc návštěvníků ročně.
Autor: Profimedia.cz
Obec Lidice byla zničena, vyvrácena a vymazána nacisty v roce 1942, jako odplata za atentát na Reinharda Heydricha. Muži byli popraveni a ženy a děti deportovány. Původní lokace obce dnes slouží jako památník pohnuté historie. Obětí, hrdinství a zrady. Ročně sem zamíří na šedesát tisíc lidí.
Autor: Profimedia.cz
Aberfan ve Walesu se v roce 1966 stal dějištěm tragédie, kterou se britská vláda snažila nepřipomínat, ale místní ji nechtěli a nemohli zapomenout. Uhelná halda zavalila školní budovu, s jejich dětmi uvnitř. Patnácti tisícovkám návštěvníků ročně se tu připomíná bolestná ztráta, které šlo předejít.
Autor: Profimedia.cz
Jen kousek za českými hranicemi najdeme Sowie Góry, a v nich skrytý komplex Riese. Návštěvníci, je jich okolo 60 000 ročně, si tu ale jen zřídka připomínají ty, kteří při budování podzemních staveb zahynuli. Láká je sem spíš senzace nacistické fabriky, zázračných zbraní a záhady vojenské historie.
Autor: Profimedia.cz
Ve Stura Maja neboli Rohovém domě centru Rigy se dnes se skřípěním otevírají dveře třiceti tisícům turistů ročně. Ne až tak dávno se otevíraly jen kvůli mučení a výslechům zadržených. V sovětských dobách tu bylo jedno z nejobávanějších míst Lotyšska, velitelství KGB. Dnes je tu autentické muzeum.
Autor: Profimedia.cz
Při potopení Titaniku zahynulo v roce 1912 přibližně 1500 lidí. Počet návštěvníků, kteří každoročně zavítají do muzea – památníku v severoirském Belfastu, je dnes převyšuje 500krát. Nabízí se tu emotivní vyprávění o technologickém triumfu doby i tragédii, která pohnula celý svět.
Autor: Titanic Belfast, Creative Commons
Nápadná kopule Genbaku je ruina domu, který byl zachován na věčnou připomínku 6. srpna 1945. Dne, kdy byla Hirošima, jako první město na světě, cílem atomové bomby. Pietní areál a muzeum, zdůrazňující poselství míru a nutnost jaderného odzbrojení, navštíví ročně okolo 1,5 milionu lidí.
Autor: Jakub Hałun, Creative Commons
Poněkud nezaslouženě do Parku míru v Nagasaki, které se stalo terčem druhé atomové bomby, míří méně než 400 000 návštěvníků ročně. Toto jaderné memento nabízí expozice vyprávějící o městě před útokem, destrukci a následcích pro přeživší. Sochy a fontány pak symbolizují naději a obnovu.
Autor: STA3816, Creative Commons
Killing Fields neboli Vražedná pole jsou označení pro místa, kde Rudí Khmerové během své krutovlády v Kambodži v letech 1975–1979 vyvraždili statisíce lidí. Nejznámějším takovým je památník genocidy v Choeung Ek, nedaleko Phnom Penhu. Pohlédnout do očí zlu tu zkouší 300 000 turistů ročně.
Autor: Profimedia.cz
Narůstající cestovní ruch, spojený s místem jaderné havárie v ukrajinském Černobylu, zařízla až ruská invaze. Jen do Pripjať, kdysi výstavního sovětského městečka, nyní vysídleného skanzenu lidských selhání s radioaktivním pozadím, mířilo před válkou až 120 000 turistů ročně.
Autor: Profimedia.cz
Ostrov Hashima (Gunkandžima) k sobě láká estetikou rozpadu, senzací opuštěného města duchů. Účastníkům organizovaných výprav – turistů sem zamíří okolo 100 000 ročně – ale průvodci příliš nezmiňují, že nenavštěvují jen průmyslový důlní kolos, ale též bývalý pracovní tábor.
Autor: Jakub Hałun, Creative Commons
Přesný počet obětí Nankingského masakru je neznámý, odhady kolísají od dvou set tisíc do půl milionu. Pro vojáky císařské japonské armády totiž neměly životy zajatců žádnou cenu. O tom, jak nesnadné je tato zvěrstva vůbec pochopit, se v místním pietním areálu přesvědčují dva miliony lidí ročně.
Autor: Profimedia.cz
Průmyslová havárie v indickém Bhopálu měla v roce 1984 tisíce obětí i zřejmého původce. Ovšem poučení z této tragédie si svět, a zvláště pak zástupci chemického průmyslu a nadnárodní korporace, berou jen velmi střídmé. Zdejší památník navštěvuje okolo čtyřiceti tisíc lidí ročně.
Autor: Profimedia.cz
Zastavení s komentovanou prohlídkou v Demilitarizované zóně si ročně dopřejí dva miliony turistů. Proč je láká pobyt na hranici zemí, které jsou spolu oficiálně posledních dvaasedmdesát let v poloválečném stavu dočasného „příměří“? Je to k nepochopení, stejně jako realita života v Severní Koreji.
Autor: Daniel Oberhaus, Creative Commons
Lidských životů si neklidná indonéská sopka Merapi zatím vyžádala během svých erupcí přes čtyři tisíce. Lokální muzea a památníky na Jávě ty tragédie přetavily v příležitost. Ročně je navštíví okolo 150 000 turistů, kteří se touží dostat do míst, na nichž se podepsala vulkanická aktivita.
Autor: Profimedia.cz
Z bestialit, jichž se během války dopouštěla nejen v Číně japonská Jednotka 731, mrazí. A způsob, jakým to dokumentuje muzeum v čínském Harbinu, je skutečně syrovou výpovědí o zločinech proti lidskosti. Kvůli naturalistickému provedení si ročně dovnitř areálu troufne jen asi 50 000 zahraničních turistů.
Autor: Profimedia.cz
Port Arthur v Tasmánii se zapsal do UNESCO jako památník dějin trestanecké kolonie. Areál s historickými budovami, který vysvětloval fungování trestního systému a život vězňů, se stal v roce 1996 dějištěm další tragédie. Masakru pětatřiceti lidí. Návštěvnost skokově posílila na 300 000 lidí.
Autor: Mdhowe, Creative Commons
Dočasné umělecké instalace, muzea a památníky v New Orelans měly připomínat oběti hurikánu Katrina. Staly se ale spíš připomínkou sociální nerovnosti a přetrvávajícího institucionalizovaného rasismu v amerických městech. Ročně k nim míří okolo 200 000 vzpomínajících.
Autor: Profimedia.cz
Poklidný obrázek? Ne, místo katastrofy. Rámovala ji probuzená sopka, která roztavila sníh. A pak nekonečná lavina tekoucího bahnotoku, která zaživa pohřbila 21 000 obyvatel města Armero. Katastrofu, o níž se hovoří jako o kolumbijských Pompejích, připomíná památník. Míří k němu 20 000 lidí ročně.
Autor: Juan Camilo Trujillo, Creative Commons
Federální věznicí Alcatraz si za necelých třicet let provozu prošlo okolo šestnácti stovek trestanců. Ten počet bledne ve srovnání s 1,5 milionem turistů, kteří pochmurný areál mříží a věží na ostrově v sanfranciské zátoce každoročně vyhledávají.
Autor: Profimedia.cz
Prohlídka pamětních prostor newyorského Ground Zero, místa teroristických útoků z 11. září roku 2001, je emocionálně velmi náročná. Muzeum s placeným vstupem pak osvětluje osudy obětí, průběh události i dopady útoku na moderní historii. Ročně je navštíví skoro 4 miliony návštěvníků.
Autor: Profimedia.cz
Projít branou, za níž už nebylo cesty zpět. Pevnůstka Elmina v Ghaně není velká, ale portugalským obchodníkům s otroky sloužila jako hlavní „sortovací“ centrum a pro nakládku živého zboží k transportu. Ročně si zdejší sklepení prohlédne na 150 000 lidí.
Autor: Matti Blume, Creative Commons
I když připomíná frašku, do gruzínského Gori se 180 000 lidí ročně smát nejezdí. Do rodného města Josifa Vissarionoviče Džugašviliho si jdou připomínat zcenzurovanou minulost. Té poskytuje zdejší muzeum a památník dosyta, včetně idylizovaného domečku velkého Stalina.
Autor: Stolbovsky, Creative Commons
Není to středověká kostnice, ale přitom temné časy připomíná. Areál hřbitova ve rwandském Kigali je totiž památníkem genocidy. Pietní místo, které nešetří názorností exponátů, jež sem nelákají jen truchlící pozůstalé, ale lovce morbidních senzací. Ročně sem zamíří okolo 100 000 návštěvníků.
Autor: Profimedia.cz
Pietní místo se sochou muže nesoucí mrtvé dítě otvírá cestu k laoskému Tham Piu. Odkazuje na incident, při němž v roce 1968 svrhly americké bombardéry pumy na jeskyni, v níž se skrývali civilisté. Výsledkem bylo 374 mrtvých. Dnes je jeskyně oblíbeným cílem výšlapů zahraničních turistů, baťůžkářů.
Autor: Gonzo Gooner, Creative Commons
Les Aokigahara, na úpatí hory Fudži, se propsal do povědomí jako „les sebevrahů“ tak mocně, že jej sebevrazi skutečně začali vyhledávat. Tou největší senzací jinak docela hezkého lesa je, že tu na nějakého viselce skutečně narazíte. Ta temná výzva zláká na půl milionu turistů ročně.
Autor: Big Ben in Japan, Creative Commons
Zlato. Bílé. Ten nejjakostnější cukr v celém Karibiku. Sladké kouzlo ovšem vznikalo v kubánském Údolí cukrovarů otroků. A vyhlídková věž Torre Manaca Iznaga tu sloužila k dohledu nad plantážemi. Kulturní krajina památky UNESCO, navštěvované 300 000 lidmi ročně, tím dostává jiný, tragičtější rozměr.
Autor: nurzumspass, Creative Commons
O tom, co skrývá Leninovo mauzoleum v Moskvě, asi netřeba dumat. Tohle zastavení na Rudém náměstí je bez překvapení. Chladná a stísněná atmosféra, žádné selfíčka, regulovaná doba návštěvy a všudypřítomní dozírající vojáci. Přesto sem míří 2,5 milionu lidí ročně. Spíše turisté než Rusové.
Autor: Profimedia.cz