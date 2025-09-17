Destinace zasvěcené temné turistice z celého světa lákají tragédiemi

Radomír Dohnal
Touha poznat odvrácenou tvář historie, anebo jen morbidní záliba, nutkavá touha navštěvovat místa tragédií? Ať tak, nebo tak, thanatourism, temná turistika, je odpradávna nedílnou součástí cestovního ruchu. Využívá magnetické přitažlivosti míst, spjatých s přírodními katastrofami, masakry a válkami.
Touha poznat odvrácenou tvář historie anebo jen morbidní záliba, nutkavá touha... Ve vyhlazovacím táboře Osvětim – Březinka zahynulo tu přes milion lidí,... Podobný příběh v sobě nese i Theresienstadt, tedy naše Terezínská pevnost. Ta... Kvůli mrtvým na hřbitovech nebylo v Paříži místo pro živé. Kostry a pozůstatky... Letitých kostnic je v Evropě nemálo, ale ta „naše“, kutnohorská, v kostele... Není to jediná výstavka, která lidem připomíná smrtelnost. Populární jsou i... Říkejte tomu touha po poznání a snaha přiblížit se skutečnému životu starých... Předlouhé linie vyrovnaných bílých náhrobků u Potočari nejsou hřbitovem... Minimalistický provedením, ohromující svou rozlohou. Židovský památník v... V Berlíně se ještě zdržíme: památníky a muzea navázané na Evropu rozdělující... Babi Jar je údolí, kde nacisté v září 1941 hromadně popravili desetitisíce Židů... Obec Lidice byla zničena, vyvrácena a vymazána nacisty v roce 1942, jako...

Nádraží Praha Vršovice

