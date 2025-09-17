|
Destinace zasvěcené temné turistice z celého světa lákají tragédiemi
Letiště světa, která proslula chaosem, krádežemi zavazadel i komfortem
Letiště nejsou jen místa, kde začíná a končí dovolená. Jsou to obří dopravní uzly, kde se lámou světové rekordy, tvoří zážitky a občas i noční můry všech cestovatelů. Které letiště odbaví nejvíc...
Touha poznat odvrácenou tvář historie, anebo jen morbidní záliba, nutkavá touha navštěvovat místa tragédií? Ať tak, nebo tak, thanatourism, temná turistika, je odpradávna nedílnou součástí cestovního...
Finty, kterými vás letecké společnosti chtějí oškubat při nákupu letenky
Není to zlodějina, ale docela legální marketingový proces. Nic to nemění na tom, že na jeho konci se můžeme cítit neslušně ošizení. Letecké společnosti totiž nemají v plánu naše peníze šetřit, ale...
KVÍZ: Jak dobře znáte železniční tunely v Česku?
V České republice bylo na konci roku 2024 evidováno celkem 169 železničních tunelů. Dohromady měří 55,94 kilometru, což představuje jen zlomek z více než patnácti tisíc kilometrů kolejí železniční...
Nový trend, jak ušetřit za letenku. Mladí cestovatelé se naučili nové triky
Letecké společnosti vydělávají na poplatcích za nadrozměrná zavazadla jmění. U cestovatelů mladé generace se proto stále více objevuje trend „nahého cestování“ bez zavazadla. Internet se navíc hemží...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Skrytá místa Evropy čekají na objevení. Vyhněte se davům turistů
Masový turismus trápí řadu evropských měst a v létě proti němu lidé vyšli do ulic. Pokud se chcete vyhnout davům a objevovat místa s autentickou atmosférou, máme pro vás pět tipů na klidnější kouty...
Po stopách pradávného lovce i filmového agenta. Objevte kouzlo Ötztalských Alp
Alpy na pomezí Rakouska a Itálie nejsou jen rájem lyžařů a milovníků horských túr, ale také místem, kde se psala historie. Kdo hledá tip na prodloužený víkend plný nezapomenutelných zážitků, najde...
Na co zírá mašinfíra: Z Liberce do Varnsdorfu peáží přes tři státy
Dnešní Mašinfíra bude velmi neobvyklý. Vypravíme se přímým vlakem na cestu mezi dvěma českými městy, jenže cestou třikrát překročíme státní hranice. Jak je to možné? Osobák společnosti Die Länderbahn...
Berlín žije pouličními kebaby. Objevte podniky, kde se stojí fronty hodiny
Kebab se stal symbolem německé pouliční gastronomie a v Berlíně má téměř kultovní status. Místní i turisté tu stojí fronty dlouhé hodiny. Přinášíme tipy na pět podniků, které stojí za návštěvu – od...
Nejstarší, nejprudší nebo nejzáhadnější. I takové jsou zaniklé tratě v Jižních Čechách
Dnes již neexistujícím nebo přebudovaným tratím na území Jihočeského kraje se věnuje hned šest epizod seriálu Zaniklé tratě. Patří jim některá prvenství – najdete mezi nimi jak nejstarší železnici na...
Tajemná jeskyně Býčí skála skrývá malbu z neolitu, ale i pravěké pohřebiště
Jeskyně Býčí skála, druhý nejrozsáhlejší jeskynní systém Moravského krasu, přitahuje pozornost svými archeologickými nálezy i bájnou aurou tajemna. Ve Křtinském údolí, nedaleko od Brna, leží místo,...
VIDEO: Roztomilá a vtipná Halle Berry zve na podzim ve Švýcarsku
Roger Federer se už podruhé spojil se švýcarskou turistickou organizací Switzerland Tourism, aby nalákal návštěvníky na nádherný podzim ve Švýcarsku. Bývalá tenisová jednička si letos přizvala i...