Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tělíčko leželo mezi odpadky. Režisér Havlík o traumatech z chudých míst i dětské práci

Pavla Matějů

Fotogalerie12 Premium

Rudolf Havlík | foto: Anna Kristová, MAFRA

Coby kontrolor výroby oblečení pro značky světového renomé se Rudolf Havlík poprvé před čtvrtstoletím ocitl v těch nejchudších vyloučených lokalitách Asie i Afriky. Některé extrémní zážitky ho dodnes těší, jiné naopak strašívají ve snech. Dnes scenárista a filmový režisér po letech vzpomíná, v rozhovoru mluví i o udržitelnosti, směřování planety či svém ne zcela idylickém dětství.

Svá dobrodružství Havlík popisuje a také sám ilustruje ve svých knihách. Poslední se jmenuje Na konci světa. K tomu právě dokončuje komedii s názvem Po čem holky touží – volné pokračování dvou úspěšných snímků Po čem muži touží.

Vidět život v nejchudších částech Asie či Afriky musí být pro Evropana šok. A vy jste se tam opakovaně léta vracel. Jak jste v sobě střet s tak drsnou realitou zpracovával?
Měl jsem šťastné dětství, i když těžké, kdy jsem se potýkal s rozvodem rodičů, měl jsem málo mužských vzorů. A neexistovali dětští terapeuti, takže si naše generace se vším musela nějak poradit. Asi jsem se i s nepříjemnými věcmi dokázal smířit… anebo se ve mně kumulují? Je mi padesát a poprvé v životě jsem zažil něco jako úzkost. V noci jsem se probudil a myslel si, že mám infarkt. Kouřím a občas chlastám, při natáčení piju jedno kafe za druhým, a tak jsem si říkal: „Á, je to tady. Konečně.“ Celou noc mě trápily nepříjemné bolesti. Přečkal jsem to, snad i pochopil, co se mi děje, a od té doby jsem se uklidnil, piju míň kafe, kouřím – pořád stejně –, ale to samozřejmě změním! Funguje mi, když se na svět dívám skrze nadsázku. Věřím, že humor dokáže vyléčit každou bolest.

Když jsme je odvezli na širé moře a oni ztratili pevninu z dohledu, psychicky se rozložili. A protože byli s jinými štáby zvyklí pracovat 24 hodin v kuse, báli se nám to říct. Nakonec za mnou a pomocným režisérem přišli a děkovali, že jsou moc rádi, že je nebijeme.

Vyzkoušejte siPremium za 19 Kč/měsíc

S reklamou Bez reklam

Měsíční

19
99 Kč
Předplatit
Platí na prvních 5 měsíců pouze pro nové předplatitele

Roční

989
Předplatit
Ušetříte 17 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Rakousko-Uhersko pod lupou: 50 otázek, na kterých si vylámete zuby

Franz Josef I.

Co vlastně víte o říši, která po staletí určovala osudy střední Evropy? Dokázali byste se vyznat v jejích spletitých dějinách, podivuhodném zeměpisu a celém tom národnostním guláši? Připravili jsme...

KVÍZ: Nudíte se? Vyzkoušejte, jak dobře znáte vlajky světa. Zvládnete všech 50?

34 Kvíz Cestování Vlajky světa

Pamatujete si ještě státní vlajky ze školních lavic, nebo byste dnes spíš tipovali? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte státy světa podle jejich vlajek. Čekají vás známé symboly států i ty, které umějí...

Tajemná Melissani. Řecká jeskyně nymf, kde slunce rozzáří podzemní jezero

Jeskyně Melissani je součástí geoparku Kefalonie a Ithaky, který byl v roce...

Jeskyně Melissani je součástí geoparku Kefalonie a Ithaky, který byl v roce 2022 zařazen do celosvětové sítě geoparků UNESCO. Její výjimečnost nespočívá pouze v geologii, ale také v atmosféře, na níž...

Kyslík měli, ale odmítli pomoct. V zóně smrti platí jiné zákony, říká horolezkyně

Premium
„Co se týče samotné přípravy, tu nezahajujeme s vařečkou, ale s lopatou a...

Horolezkyně Miroslava Jirková se bez kyslíkových lahví dostává do výšek, kde na jeden nádech ani nedokončíte větu. A místo techniky používá raději intuici. „O smrti časem vtipkujeme. Je to určitá...

Zámek s modrookými oslíky. Barokní skvost ukrývá zahrady jako ve Versailles

Areál zámku Hof je obrovský, má padesát hektarů.

Jen hodinu cesty autem od českých hranic leží největší venkovský palácový komplex Rakouska. Čarokrásný zámek Hof ohromí každého návštěvníka svou nádherou, rozlehlostí, úchvatnými zahradami i...

Tělíčko leželo mezi odpadky. Režisér Havlík o traumatech z chudých míst i dětské práci

Premium
Rudolf Havlík

Coby kontrolor výroby oblečení pro značky světového renomé se Rudolf Havlík poprvé před čtvrtstoletím ocitl v těch nejchudších vyloučených lokalitách Asie i Afriky. Některé extrémní zážitky ho dodnes...

27. října 2026

Jako z pohádky. Dvacet nejkrásnějších anglických vesnic, kde se zastavil čas

Stará dobrá Anglie se nevydala tou samou cestou jako Francie nebo Itálie. Žádné...

Stará dobrá Anglie se nevydala tou samou cestou jako Francie nebo Itálie. Žádné oficiální sdružení těch „nejhezčích“ vesniček tu zatím nevzniklo. Asi to ani není zapotřebí, protože kamenné domky...

27. října 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  26. 10. 21:38

Mezi krystalky letního sněhu. Na ostrově Gozo ho rodina sbírá vlastníma rukama

Premium
Mělké obdélníky vytesané do světlého vápence jsou solné pánve. A u nich...

V obchodě stojí pár korun a bezmyšlenkovitě ji sypeme do jídla. Avšak podobně jako víno si i ona může nést chuť místa, odkud pochází. Na ostrově Gozo s dlouhou rodinnou tradicí získávají sůl z moře...

26. října 2026

KVÍZ: Rakousko-Uhersko pod lupou: 50 otázek, na kterých si vylámete zuby

Franz Josef I.

Co vlastně víte o říši, která po staletí určovala osudy střední Evropy? Dokázali byste se vyznat v jejích spletitých dějinách, podivuhodném zeměpisu a celém tom národnostním guláši? Připravili jsme...

vydáno 26. října 2026

Až vám indiáni nabídnou naplivaný nápoj chicha, raději se napijte, radí antropoložka

Premium
Veronika Valterová

Když jsem poprvé přijela mezi indiány na prérie, kulturní šok nenastal, spíš jsem tam nějak splynula, vysvětluje antropoložka, cestovatelka a průvodkyně po Severní i Jižní Americe Veronika Valterová....

25. října 2026

Kde v Praze ochutnat nejlepší pumpkin spice latte? Kavárny, které vás dostanou do podzimní nálady

Esprit
Pumpkin Spice Latté ve Starbucks.

Jakmile teploty klesnou pod patnáct stupňů, vytahujeme ze skříní kabáty, pouštíme si Gilmorova děvčata a najednou máme neodolatelnou chuť na kávu, která chutná trochu jako dýňový koláč. Pumpkin spice...

25. října 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Hlavní zjištění z Empire State Building? Fouká tu. Vzducholodě neměly šanci

Pohled z Empire State Building na Manhattan a řeku East River. (22. září 2026)

Od naší zpravodajky v USA Pro návštěvu jedné z nejslavnějších budov světa jsem se rozhodla asi čtyřicet minut předem. O poznání větší plány s ní měli její stavitelé. Na vrcholu Empire State Building měly kdysi přistávat...

25. října 2026

Kyslík měli, ale odmítli pomoct. V zóně smrti platí jiné zákony, říká horolezkyně

Premium
„Co se týče samotné přípravy, tu nezahajujeme s vařečkou, ale s lopatou a...

Horolezkyně Miroslava Jirková se bez kyslíkových lahví dostává do výšek, kde na jeden nádech ani nedokončíte větu. A místo techniky používá raději intuici. „O smrti časem vtipkujeme. Je to určitá...

24. října 2026

Zločinci by koukali. Za noc v cele se platí, z věznic jsou stylové hotely

O oxfordském Malmansion se říká, že je jedním z nejlepších „svatebních hotelů“...

Kdysi se odtud lidé snažili dostat za každou cenu. Dnes si sem podávají rezervace. Z někdejších obávaných vězení, kde se žalářníkům platilo i za sundání těžkých okovů, anebo se čekalo na rozsudek či...

24. října 2026

Země indiánů a ráj veřejných záchodů. Drsná Bolívie je neuvěřitelně rozmanitá

Premium
Bolívie: Země indiánů a horských duchů

Víte, v jaké zemi tvoří většinu obyvatel indiáni? Kde používají lanovky jako hlavní veřejnou dopravu? Kde se ctí i jedí lamy? Kde muži jezdí do práce lanovkou a ženy v buřinkách nosí na zádech děti i...

23. října 2026

Levněji a bez lidí. Plitvická jezera učarují barvami, které v létě neuvidíte

Chorvatsko si většina lidí spojuje s rozpálenými plážemi a letní dovolenou u...

Chorvatsko si většina lidí spojuje s rozpálenými plážemi a letní dovolenou u moře. Málokdo sem ale míří i po hlavní turistické sezoně. A je to škoda. Národní park Plitvická jezera na podzim nabízí...

23. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.