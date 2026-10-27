Svá dobrodružství Havlík popisuje a také sám ilustruje ve svých knihách. Poslední se jmenuje Na konci světa. K tomu právě dokončuje komedii s názvem Po čem holky touží – volné pokračování dvou úspěšných snímků Po čem muži touží.
Vidět život v nejchudších částech Asie či Afriky musí být pro Evropana šok. A vy jste se tam opakovaně léta vracel. Jak jste v sobě střet s tak drsnou realitou zpracovával?
Měl jsem šťastné dětství, i když těžké, kdy jsem se potýkal s rozvodem rodičů, měl jsem málo mužských vzorů. A neexistovali dětští terapeuti, takže si naše generace se vším musela nějak poradit. Asi jsem se i s nepříjemnými věcmi dokázal smířit… anebo se ve mně kumulují? Je mi padesát a poprvé v životě jsem zažil něco jako úzkost. V noci jsem se probudil a myslel si, že mám infarkt. Kouřím a občas chlastám, při natáčení piju jedno kafe za druhým, a tak jsem si říkal: „Á, je to tady. Konečně.“ Celou noc mě trápily nepříjemné bolesti. Přečkal jsem to, snad i pochopil, co se mi děje, a od té doby jsem se uklidnil, piju míň kafe, kouřím – pořád stejně –, ale to samozřejmě změním! Funguje mi, když se na svět dívám skrze nadsázku. Věřím, že humor dokáže vyléčit každou bolest.
Když jsme je odvezli na širé moře a oni ztratili pevninu z dohledu, psychicky se rozložili. A protože byli s jinými štáby zvyklí pracovat 24 hodin v kuse, báli se nám to říct. Nakonec za mnou a pomocným režisérem přišli a děkovali, že jsou moc rádi, že je nebijeme.