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Tchaj-wan bez příkras. Redaktor navštívil ostrov baseballu, chrámů a nočních trhů

David Chuchma

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Čajové plantáže v horské oblasti A-li-šan. Návštěvníci si zde mohou vyzkoušet také samotný sběr čajových lístků. | foto: David Chuchma, iDNES.cz

Když jsem dostal nabídku strávit téměř dva týdny na Tchaj-wanu, ani minutu jsem neváhal. O ostrově jsem do té doby věděl především to, že tam v létě panuje velké vedro a vysoká vlhkost. Přesto jsem se 1. srpna vydal na jedenáctidenní cestu, která vedla od rozpáleného Tchaj-nanu přes čajové plantáže v horách A-li-šan až do hlavního města Tchaj-peje.

Z Prahy jsme odletěli inauguračním letem tchajwanské společnosti Starlux Airlines. Pro mladou aerolinku šlo o významný okamžik – Prahu si vybrala jako svou vůbec první evropskou destinaci a pravidelné spojení zahájila právě 1. srpna 2026.

Už samotná cesta dává člověku najevo, že míří opravdu daleko. Letový řád počítá s cestou trvající zhruba třináct hodin, náš let se však protáhl na více než patnáct. Po takové době strávené v klimatizovaném letadle je první kontakt s venkovním prostředím poměrně intenzivní.

Při jízdě po dálnici člověk mnohdy získá pocit, že z jednoho města vlastně ani nevyjel, a už přijíždí do dalšího. Zástavba, továrny, obytné domy a obchodní čtvrti se táhnou podél pobřeží desítky kilometrů.

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