Z Prahy jsme odletěli inauguračním letem tchajwanské společnosti Starlux Airlines. Pro mladou aerolinku šlo o významný okamžik – Prahu si vybrala jako svou vůbec první evropskou destinaci a pravidelné spojení zahájila právě 1. srpna 2026.
Už samotná cesta dává člověku najevo, že míří opravdu daleko. Letový řád počítá s cestou trvající zhruba třináct hodin, náš let se však protáhl na více než patnáct. Po takové době strávené v klimatizovaném letadle je první kontakt s venkovním prostředím poměrně intenzivní.
Při jízdě po dálnici člověk mnohdy získá pocit, že z jednoho města vlastně ani nevyjel, a už přijíždí do dalšího. Zástavba, továrny, obytné domy a obchodní čtvrti se táhnou podél pobřeží desítky kilometrů.