Kde v Tchaj-peji začít? Zkuste to jako já u zelí. Na tuto zeleninu jsou zde obzvlášť hrdí. Nejde však o exkurzi do tajů místních kuchyní. Toto je pozvánka do Národního palácového muzea, kde se na zelí stojí dlouhé fronty. Vystavená soška zelí se řadí mezi nejvýznamnější umělecké artefakty země.

Rozhodně se nemusíte bát, že by vás snad někdo v deset večer strašil zavíračkou. Na Tchaj-wanu se žije, jí i pije hodně dlouho do noci.