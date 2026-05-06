Nedávno jste měla přednášku v Asociaci společenské zodpovědnosti o trendu pomalého cestování. Co pro vás pomalé cestování znamená?
Trend pomalého cestování je lepší nejen pro člověka, který tak cestuje, ale i pro prostředí, které navštíví. Čím rychleji a častěji cestujete, tím plošší máte vzpomínky a zážitky a tím hůře je dokážete vstřebat. Turismus přitom může být o příležitostech, výhodách pro místní komunitu nebo tvoření pracovních míst. Na druhou stranu může místní vykořisťovat, brát jim identitu a přinášet tlak. Já osobně vnímám pomalé cestování spíše jako změnu perspektivy a životního stylu. Myslím si, že je velmi důležité pomáhat zachovávat místa, kam cestujeme.
Jsem vděčná, že žiji v České republice. Kvalitu života, kterou máme tady, často nedokážeme docenit.