Venčení vombatů či degustátorství? V Tasmánii místo dovolené nabízejí práce snů

Leckdo snil o povolání, během něhož by trávil pracovní dobu venčením psů či staráním se o jiná zvířata. V Tasmánii tuto vysněnou pozici mají – vybraný šťastlivec může venčit vombaty v East Coast Natureworldu. Během směn bude mít za úkol vodit tato chlupatá stvoření na jejich ranních procházkách.

Tasmánie totiž v rámci své zimní kampaně vybízí Australany, aby využili svou nevyčerpanou dovolenou a odpočinuli si od každodenního shonu při netradičním zaměstnání. U protinožců totiž lidé mají nevyužité dovolené v součtu opravdu hodně – za rok celkem 200 milionů dnů.

Jak informoval vydavatel turistických průvodců Time Out, k dispozici mají Australané deset neobvyklých prací. I přestože se jedná o dobrovolnickou činnost, za kterou lidé nedostanou peněžní odměnu, veškeré cestovní náklady jsou hrazené a všechny pozice slibují zážitky daleko přesahující průměrnou práci.

Hledání lanýžů či vyšetřování paranormálních jevů

Zmíněné venčení vombatů je však jen špička ledovce. Lidé mohou pracovat také jako hledači lanýžů ve společnosti The Truffledore, kde se budou toulat zimní krajinou a objevovat skryté poklady pod zemí. Jeden šťastlivec se pak může připojit k zaříkávačům vína v Clover Hill, kde se bude podílet na péči o vinici a ochutnávání celého vinného sortimentu.

Pokud se najdou zájemci, co se nebojí chladu, mohou si natáhnout brodítka a proplouvat svižnými tasmánskými vodami jako organizátoři lovu ústřic na mořské farmě Freycinet. Milovníci astronomie zase mohou pomáhat při nočním pozorování hvězd v Rathmore House.

Další z prací je také pozice topiče v sauně ve společnosti Little Beach Co, nadšence pro parní lokomotivy a železnice na West Coast Wilderness Railway nebo průvodce v jeskyních ve Wild Cave Tours. K mání je také vyrábění soli do koupele na farmě Little Things Farm. Pro otrlejší povahy je pak zajímavá nabídka vyšetřovatele paranormálních jevů ve Willow Court, nejstarším nepřetržitě provozovaném azylovém domě v Austrálii.

K dispozici je však pouze deset pracovních míst. Aby lidé úspěšně dokončili přihlášení, musí společnosti Discover Tasmania sdělit maximálně padesáti slovy, proč chtějí vyměnit svou každodenní práci za jednu z výše jmenovaných. Po uzavření přihlášek v pondělí 8. července si každý místní podnik vybere jednoho šťastlivce.