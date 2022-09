Česká stopa na švédském pancíři. K obraně na severu použili tank z ČKD

Chceš-li mír, chystej válku. Neutrální Švédsko si tuhle pravdu uvědomilo ve třicátých letech minulého století a začalo horečně hledat moderní výzbroj pro svou armádu. Není divu, že si povšimlo práce československých konstruktérů. Tým v pražské ČKD pod vedením Alexeje Surina postavil moderní lehký tank známý pod označením LT-38, jehož konstrukce byla na světové úrovni a skrývala potenciál dalšího rozvoje. 12. prosince 1939 se v protektorátní Praze objevila švédská tanková komise.

„V továrně si prohlédla prototyp původně určený pro československou armádu. Švédové byli s nabízeným zbožím zřejmě spokojeni, neboť oficiální nabídku BMM (za druhé světové války byla společnost ČKD přejmenována na Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik AG, zkratka BMM, pozn. red.) z 29. prosince 1939 na 90 vozů Výzbrojní správa ministerstva obrany ve Stockholmu akceptovala. Německý úřad pro zbrojní vývoz AGK povolil export 90 tanků do Švédska 10. února 1940 za předpokladu, že to nenaruší dodávky obrněnců pro wehrmacht. Nakonec došlo 21. března 1940 ve Stockholmu k podepsání kupní smlouvy na 90 tanků Praga TNH-Sv za kusovou cenu 833 000 protektorátních korun, celkem tedy za 11 milionů švédských korun,“ popisuje Vladimír Francev ve své knize LT vz. 38: Tank, který se povedl – rodinný portrét.

O tom, jak Švédové pospíchali, svědčí, že od návštěvy komise v Praze k podpisu zbrojní zakázky uplynuly pouhé tři měsíce a pár dní.

Jakou stopu československé obrněnce nakonec v dějinách švédských ozbrojených sil zanechaly? Překvapivě velkou. A přesvědčit se o tom můžete v muzeu Arsenalen ve městečku Strängnäs. Právě tady sídlil až do roku 2004 obrněný pluk, švédsky Södermanlands regemente – jednotka s kořeny až ve velmocenském období skandinávské země, jejíž vojáci se vyznamenali již v roce 1656 v bitvě u Varšavy (doporučujeme skvělou knihu Petera Eglunda Nepřemožitelný, která v češtině vyšla s podtitulem Historie první severní války).

Útočné dělo

Do švédské armády byla vozidla zařazena pod označením Stridsvagn m/41, tanky sloužily od roku 1942 až do padesátých let. Všechny si Švédové museli vyrobit sami na základě licence, protože německé úřady vývoz obrněnců z Protektorátu Čechy a Morava nakonec znemožnily. Wehrmacht je potřeboval jinde. Nejprve při tažení na Západ, kdy přes dvě stě LT-38 používaly 7. a 8. tanková divize během „seknutí srpem“, které skončilo obklíčením Britů a Francouzů u Dunkerque a zlomilo v roce 1940 vaz Francii. A později na východní frontě.

Stridsvagn (Strv) m37. V roce 1937 padlo rozhodnutí zavést do švédské armády lehké tanky vyzbrojené kulomety. Zakázku získalo československé ČKD s modelem AH-IV.

Švédové původní Surinovu konstrukci zdokonalovali a nakonec využili jako základ pro stavbu dalších obrněnců. Druhá verze tanku SII dostala nový motor Scania-Vabis 603/2 o výkonu 119,2 kW/162 k, řidiči tak získali proti původní motorizaci téměř dvacet koní navíc.

Pánové ve Stockholmu pečlivě sledovali, jaké novinky se objevovaly na bojištích Evropy. Jednou z nich bylo útočné dělo, tedy obrněné vozidlo postavené na základě tanku, ale bez otočné věže. Využívalo se nejprve při podpoře pěchoty, později i v boji proti obrněncům.

Další konstrukcí na základě československého tanku LT-38 je stíhač tanků Hetzer, který se vyráběl na konci druhé světové válce v Protektorátu.

„Firma Scania nabídla 26. října 1943 vojenské správě na základě tanku Strv m/41 SII takové vozidlo. První z nich armáda převzala v září 1944. V přední stěně korby, tvořené 50 mm silným pancířem, nesla tato útočná děla Sav m/43 v kulové lafetě modifikovaný starý polní kanon Bofors 7,5,“ popisuje kniha Vladimíra Franceva. Stroje vydržely ve službě až do roku 1973.

Obrněný transportér

Na konci 50. let byly švédské lehké tanky s československým rodokmenem beznadějně zastaralé. Na bojišti by neměly šanci, vojáci je ovšem stále udržovali v dobrém technickém stavu. To otevřelo cestu ke stavbě pásového obrněného transportéru Pbv 301.

„Pro přestavbu byly určeny všechny tanky Strv m/41. Byl z nich použit spodní díl korby včetně podvozku, řídicího ústrojí a převodovky, na nějž byla přivařena rozšířená nástavba se zešikmeným předkem z pancéřových plechů,“ popisuje Vladimír Francev.

Úprava to byla radikální. Motor se stěhoval dopředu. Transportér s osádkou dvou mužů uvezl výsadek osmi pěšáků, kterým však nabízel vskutku skromný prostor. Když se dnes podíváte v Arsenalen do jeho interiéru i s figurínou vystrojeného pěšáka, těžko si dokážete představit, že tady osm vojáků mohlo přečkat desítky kilometrů přesunů.

Když nemáš nový tank, modernizuj starý. Modernizovaný druhoválečný Centurion sloužil ve Švédsku až do roku 2001 jako Stridsvagn 104.

Ani nepotřebné věže z tanků neputovaly do šrotu. Čekal je druhý život na letištích, kde je Švédové osadili na střechy betonových bunkrů jako střelecká stanoviště. Jejich kanony už sice nestačily na nepřátelské tanky, ale v řadách sovětských výsadkářů překvapivě útočících na Švédsko by nadělaly slušnou paseku.

Recyklace obrněnců měla jeden nečekaný následek. Žádný originální Strv m/41 se ve Švédsku nedochoval. Když chtělo muzeum Arsenalen tento typ ukázat návštěvníkům, muselo si pomoci skládačkou: vystavovaný tank Strv m/41SII je sestavený z věže vozu č. 800 069 a zpětně upravené korby útočného děla Savm/43, která měla výrobní číslo 800 125.

Mimochodem, všechny zmíněné stroje si můžete prohlédnout i v Česku. Obrněný transportér Pbv 301 stojí hned u vstupu do Vojenského muzea Králíky. A v červenci 2015 získalo Vojenské technické muzeum v Lešanech rozsáhlou kolekci techniky ze Švédska. Nedaleko řeky Sázavy návštěvníci mohou zhlédnout útočné dělo Sav m/43, obrněný transportér Pbv 301 a také věž z tanku Strv m41. V Lešanech opečovávají i jejich společného „prapředka“ – československý LT-38.

Skvostná kolekce

Arsenalen je dobrou adresou pro všechny milovníky obrněné techniky. Jeho kolekce totiž obsahuje několik technických unikátů, které jinde k vidění nejsou. Takže jen namátkově. Vůbec první tanky, které sloužily v královské armádě, byly německé LK II. Švédové je nakoupili v poraženém Německu po skončení první světové války (1921) a do země je propašovali rozebrané na díly jako „součástky traktorů“ a „klempířské výrobky“.

Hned vedle stojí Renault NC 27, jediný dochovaný exemplář tohoto tanku na světě, zakoupený do Švédska na testování v roce 1928.

Renault NC 27. Jde o jediný dochovaný exemplář tohoto tanku na světě zakoupeného do Švédska na testování v roce 1928.

Jako z komiksu působí Pansarbil fm/20 s hranatou pancéřovou karosérii. Stavěli jej v loděnici.

Jako z komiksu působí Pansarbil fm/20 s hranatou pancéřovou karosérií, která by mohla stát klidně na palubě křižníku. Technicky vyspělé vozidlo – mělo poháněná i řiditelná všechna čtyři kola a dopředu i dozadu mohlo jezdit stejně rychle – postavili v loděnicích Oskarshamn a vzniklo v jediném exempláři. Tvůrci expozice nezapomněli ani na dělníky moderní války, nákladní automobily.

Země bunkrů

Švédsko vždy vědělo, že nejlepší zárukou zachování jeho neutrality jsou dobře vyzbrojené a připravené ozbrojené síly. Po začátku studené války začalo být jasné, že největší nebezpečí číhá na východě, za Baltem. Kromě budování letectva, námořnictva a pozemních sil – ideálně vyzbrojených produkcí vlastních výrobců – se severská země pustila i do hloubení bunkrů,tunelů a krytů. Připravovala se na třetí světovou válku.

Pohled z ochozu na Stridsvagn 103, bezvěžový tank švédské konstrukce.

Dnes je ve Švédsku 65 tisíc protileteckých krytů, které by v případě nutnosti dokázaly pojmout až sedm milionů lidí z celkově desetimilionové populace. Vybavení bylo designováno tak, aby uvnitř lidé dokázali přežít tři dny bez jakéhokoliv kontaktu s vnějším světem.

Tuhle skrytou část historie království připomíná v Arsenalen poněkud ponurá expozice, ukazující vybavení takového krytu.

Aby návštěvníka tvůrci dostali „do děje“, vytvořili spojovací chodbu s téměř absolutní tmou. Její průchod okořenili různými překážkami. Přiznávám, po pár sekundách tápání ve tmě a nepříjemného narážení do „nějakých krámů“ jsem toho měl dost a vytáhl z kapsy mobil, abych si posvítil. Po roce 2000 Švédsko část přísně utajovaných míst zpřístupnilo veřejnosti. Jejich přehled najdete na www.smha.se.