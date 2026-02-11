Tajemství slzící Madony z Alp: Zjevení v La Salette předpovědělo zkázu i naději

Ivana Vaňkátová
  4:00
Byl to den, který navždy změnil dějiny mariánských zjevení. Vysoko ve francouzských Alpách se dvěma chudým dětem zjevila postava, která ustavičně plakala. Panna Maria z La Salette nepřinesla jen slova útěchy, ale i mrazivé varování před hladomorem a úpadkem víry.
Socha Panny Marie z La Salette

Socha Panny Marie z La Salette | foto: RomainbeharCreative Commons

Panna Maria z La Salette
Panna Maria z La Salette
Chapelle Notre Dame de la Salette de Pipet
Chapelle Notre Dame de la Salette
6 fotografií

Zatímco věřící mluví o zázračných uzdraveních, skeptici dodnes pátrají po tom, zda nešlo o rafinovaný podvod či psychologický úkaz.

Stalo se to 19. září 1846. Scenérie jako z kýčovitého obrazu: alpské louky u vesnice La Salette-Fallavaux, pasoucí se dobytek a dvě děti – patnáctiletá Mélanie Calvatová a jedenáctiletý Maximin Giraud. Klid hor ale prořízl úkaz, který nečekali. V zářivém světle spatřili sedící ženu v neobvyklém oděvu. Měla obličej v dlaních a plakala.

Když nebesa varují před hnijícími bramborami

Zjevení Panny Marie ze Salette děti nazvaly krásnou paní. Nejprve mluvila francouzsky, ale pak přešla do místního nářečí, aby jí malí pastýři rozuměli. Její uplakaná rozmluva byla tvrdá. Varovala před hříchem, znevažováním neděle a prací během svátků.

„Jestliže můj lid neuposlechne, budu muset uvolnit rámě svého Syna. Je tak silné a těžké, že ho už déle nemůžu udržet. Už tak dlouho za vás trpím. Nemá-li vás můj Syn opustit, musím ho neustále prosit. Ale vy na to nedbáte. I kdybyste se sebevíc modlili, nikdy nebudete schopni vynahradit mi to, co jsem pro vás vytrpěla. Dala jsem vám šest dnů k práci, sedmý den jsem si vyhradila pro sebe, ale lidé mi jej nechtějí dopřát. Proto je paže mého Syna tak těžká. Rovněž ti, co jezdí s vozy, nedovedou klít, aniž by do toho nemísili jméno mého Syna. Tyto dvě věci tolik zatěžují Jeho rámě,“ zněla mrazivá výpověď zjevení, které bylo podle církve Pannou Marií.

Maria dále mluvila o neúrodě, hnijících bramborách a hladu, který měl přijít jako následek morálního úpadku. A skutečně – následující léta v Evropě nebyla lehká. Pro skeptiky náhoda, pro věřící jasný důkaz nadpřirozené autority.

Panna Maria z La Salette

Co se našlo ve vatikánských archivech?

Kolem zjevení se okamžitě rozhořela detektivní zápletka. Maria prý každému z dětí sdělila tajné proroctví, které si nesměly říct ani navzájem. Tato tajemství byla sepsána a odeslána přímo papeži Piu IX.

Desetiletí se spekulovalo, co obsahují. Katastrofy? Konec světa? V roce 1999 byly v tajných vatikánských archivech objeveny původní dopisy z roku 1851. Ukázalo se, že verze, které se šířily později, byly podstatně košatější než stručné původní vzkazy. Tento rozpor mezi původním textem a pozdějšími „vylepšenými“ verzemi Mélanie Calvatové dodnes vyvolává vášnivé debaty o tom, kde končí nebeské sdělení a začíná lidská fantazie.

Bylo zjevení v La Salette jen výstřední sousedka?

Cesta k oficiálnímu uznání nebyla procházka růžovou zahradou. Biskup Philibert de Bruillard sice v roce 1851 zjevení prohlásil za autentické, ale opozice byla silná. Objevili se kněží, kteří tvrdili, že si děti jen spletly Madonu s Mademoiselle de La Merlière, excentrickou bývalou jeptiškou, která se ráda toulala po horách v podivném oblečení.

Soudní spory o pomluvu se táhly roky. Zpočátku měl pochybnosti dokonce i uznávaný kněz té doby Jan Maria Vianney, slavný Curé d’Ars. Maximin mu totiž při osobním rozhovoru údajně řekl, že nic neviděl. Později to sice korigoval s tím, že došlo k nedorozumění, ale stín pochybnosti nad alpským vrcholkem na chvíli zůstal.

Panna Maria z La Salette

Voda v La Salette, která léčí duši i tělo

Dnes je La Salette jedním z nejvýznamnějších poutních míst na světě. Každý rok sem vyšplhá kolem 200 000 poutníků. Nad místem zjevení se tyčí bazilika Notre Dame de la Salette (Naší paní z La Saletty), dokončená v roce 1879.

Na rozdíl od Lurd zde sice nenajdete tisíce lékařsky zdokumentovaných zázraků, ale historické prameny mluví jasně: jen v prvním roce po zjevení bylo nahlášeno 23 uzdravení přisuzovaných vodě z pramene, který začal vytékat přesně tam, kde Madona plakala.

Místa zasvěcená Panně Marii ze Salette se stala místy pouti, uzdravení a duchovní obnovy. Lidé zde nehledají jen nové nohy nebo zázračné navrácení zraku, ale především vnitřní pokoj v tichu horských štítů.

Chapelle Notre Dame de la Salette de Pipet
Chapelle Notre Dame de la Salette

Zjevení, které nezestárlo

Ať už věříte v nadpřirozený zásah, nebo dáváte přednost psychologickému vysvětlení o sugesci a halucinacích pastýřů, La Salette zůstává fenoménem. Je to příběh o matce, která pláče nad světem, který se jí vymkl z rukou.

Dílo saletinských misionářů dnes pokračuje po celém světě, ale srdce zůstává tam, 1 800 metrů nad mořem. Možná je to právě kombinace tajuplných proroctví, slz a drsné alpské přírody, co z La Salette dělá místo, které i po téměř dvou stoletích nutí člověka se zastavit a přemýšlet.

Panna Maria z La Salette

Zjevení ve Fatimě ohromilo davy. Tajemství z proroctví děsí svět dodnes

Tajemná poselství Panny Marie z Akity. Mluví o konci světa
Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Od jedničky po čtyřku. Zavzpomínejte na putování československými hospodami

Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva...

Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva restaurace a posezení u piva samozřejmostí v každém měsíci. Starší ročníky si jistě vybaví dělení restauračních zařízení...

Mluví se tu česky, ale Česko to není. Příběh zapomenuté vesnice v Rumunsku

Banát, historický region v Rumunsku, kde už více než 200 let žije česká...

V rumunských kopcích nad řekou Dunaj, daleko od hlavních cest, leží vesnice Svatá Helena s přibližně dvěma stovkami obyvatel, kteří na vás nepromluví jinak než česky. Obec založená v roce 1824 je...

Hora, kterou nemáte vidět. Zapovězený Laojun je nejmystičtějším místem Číny

Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta...

Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta nejmystičtější hora na celé Zemi. Laojun, přezdívaná Slavná hora pod nebem, je místem, které většině zahraničních turistů...

Horská atmosféra za Prahou. Vydejte se přes zimní brdské Baby i Babky

Na Malou Babku chodí výletníků méně. Přesto tam také najdou vrcholovou knihu.

Již více než jedno století jsou Brdy eldorádem pro trampy, tuláky a aktivní turisty, co obují pohorky bez ohledu na počasí. Ani my nezůstaneme pozadu. A bohatě si užijeme tamní přitažlivá místa,...

Za hodně peněz hodně muziky. Vyzkoušeli jsme první alpský uber ve Švýcarsku

Švýcarské středisko Laax v kantonu Graubünden se dlouhodobě profiluje jako...

V srdci švýcarských Alp leží horská městečka Laax a Flims – střediska, kde se sníh, sport a příroda propojují s moderní architekturou a udržitelným přístupem. Na víc než 220 kilometrech sjezdovek si...

Co dělat v Krkonoších, když hory zahalí mlha? Vrchlabí vás zachrání i v dešti

Ve spolupráci
Aquacentrum Vrchlabí

Krkonoše jsou v plném rozpuku, sbalili jste pohorky, naplánovali hřebenovky, ale ráno vás místo azurové oblohy vítá šedivá deka a vytrvalé mžení? Nezoufejte. Dovolená v horách se nemusí odehrávat jen...

11. února 2026

Tajemství slzící Madony z Alp: Zjevení v La Salette předpovědělo zkázu i naději

Socha Panny Marie z La Salette

Byl to den, který navždy změnil dějiny mariánských zjevení. Vysoko ve francouzských Alpách se dvěma chudým dětem zjevila postava, která ustavičně plakala. Panna Maria z La Salette nepřinesla jen...

11. února 2026

Ostrovy Francie, to není jen Korsika. Perly pohodové dovolené leží při pobřeží

Nejkrásnější ostrovy Francie? Ony mají kromě Korsiky i nějaké další? Ano, a to...

Nejkrásnější ostrovy Francie? Ony mají kromě Korsiky i nějaké další? Ano, a to si ani nemusíme vypomáhat zámořskými departmenty. Ostrůvků při pobřeží Atlantiku a ve Středozemním moři mají totiž...

11. února 2026

Od súku k oceánu přes poušť a velehory. Kontrasty Maroka hrají všemi barvami

Páteří Maroka je pohoří Velký Atlas. Tento obrovský horský masiv odděluje...

Páteří Maroka je pohoří Velký Atlas. Tento obrovský horský masiv odděluje zelený sever od pouštního jihu a s nadsázkou tak lze říct, že přes Velký Atlas se v Maroku nepřejíždí mezi krajinami, ale...

10. února 2026  8:30

Trenčín zahájí rok Evropského hlavního města kultury více než stovkou akcí

Ve spolupráci
Archiv Trenčín 2026

Takovou energii slovenský Trenčín ještě nezažil. Na tři dny se totiž promění v město, ve kterém se kultura odehrává doslova na každém rohu: v ulicích, parcích, galeriích, na hradě, v klubech a...

10. února 2026

Zdolal nejvyšší horu Antarktidy i jižní pól. Výkaly si nesete, letí do Chile, líčí Čech

Premium
Ostravák Petr Górecki zdolal nejvyšší horu Antarktidy i Jižní pól.

Ostravák Petr Górecki procestoval už 189 nezávislých území světa včetně Antarktidy. Tam během jedné výpravy zdolal nejvyšší horu kontinentu a následně došel pěšky na jižní pól. Čekaly ho mráz, vítr,...

10. února 2026

Povinné volby i jiný přístup k migrantům. Co vše je u protinožců obráceně

Premium
Jak se australský přístup k přistěhovalcům liší od přístupu Evropské unie? Co...

Jak se australský přístup k přistěhovalcům liší od přístupu Evropské unie? Co plyne z toho, že je tu volební účast povinná, a v čem spočívá odkaz původních Austrálců neboli Aboridžinců, který britští...

9. února 2026

Šnorchlování se žraloky a čokoládové hory. Dejte zimě vale a objevte Filipíny

Filipíny mají páté nejdelší pobřeží na světě.

Kam se schovat před třeskutými mrazy? Filipínské ostrovy a město Cebu nabízejí ideální místo pro zimní dovolenou, kde si připomenete krásy letních měsíců. A navíc můžete zažít opravdové tropy bez...

9. února 2026  8:30

Akční dovolená v Krkonoších: Jak na správnou regeneraci, aby tělo nebolelo?

Ve spolupráci
Aquacentrum Vrchlabí

Krkonoše nejsou jen o výšlapech na hřebeny nebo sjíždění svahů. Pro sportovce i aktivní rodiny začíná ta nejdůležitější část dne ve chvíli, kdy zují pohorky nebo lyžáky. Tím, co rozhoduje, zda se...

9. února 2026

Od jedničky po čtyřku. Zavzpomínejte na putování československými hospodami

Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva...

Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva restaurace a posezení u piva samozřejmostí v každém měsíci. Starší ročníky si jistě vybaví dělení restauračních zařízení...

9. února 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Na nádraží úzkokolejky v Kamenici nad Lipou

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  8. 2. 16:54

Jak si užít vlastní apaluchu? Udělejte si jarní prázdniny v přírodě!

Ve spolupráci
Amenity Hotel & Resort Lipno

Naplánovat v zimně dovolenou od ubytování až po aktivity je pěkně tvrdý oříšek. Už jen skloubit představy mezi partnery je dost těžké, natož vyhovět bujné dětské fantazii. Kam jet v zimě na...

8. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.