Švýcarsko se může pyšnit 65 000 kilometry značených turistických tras. Najít týdenní trek, který by splňoval veškerá naše očekávání, přesto dalo docela zabrat. Chtěli jsme putovat alespoň týden Alpami a nocovat v chatách, kde bychom se mohli vyspat a najíst. Přitom jsme chtěli vynechat nejznámější túry, jejichž stezky i chaty v hlavní letní sezoně praskají ve švech.
Nakonec nás zlákal nejjižnější švýcarský kanton Ticino a 55 kilometrů dlouhá trasa Via Alta Vallemaggia – respektive její část zvaná Camosci, rozprostírající se mezi jezerem Lago Maggiore a osadou Fusio. Hřebenová stezka vede vysoko nad dvěma monumentálními údolími – na východě je to kaňon Verzasca s proslulým mostem Ponte dei Salti, na západě údolí řeky Maggia. Celkově Via Alta Vallemaggia nabízí přibližně 200 kilometrů tras různé obtížnosti a přibližně dvě desítky horských chat.