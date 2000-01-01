náhledy
Švýcarská soutěska Schöllenen patří k nejpůsobivějším místům historické Gotthardské cesty. Dramatická krajina, trojice mostů i legendy o ďáblovi tu vyprávějí příběh lidské odvahy i nebezpečné cesty přes Alpy. Připomínají také krvavé boje z roku 1799, které dodnes symbolizuje památník generála Suvorova.
Autor: Profimedia.cz
Soutěska Schöllenen působí na první pohled nehostinně a divoce. Strmé skalní stěny tu svírají řeku Reuss do úzkého kaňonu. Právě tudy vedla jedna z nejdůležitějších cest přes Alpy. Po staletí ale byla téměř neprostupná a nebezpečná.
Autor: ČTK
Zlom přišel ve 13. století, kdy vznikl první most přes rozbouřenou řeku. Podle legendy ho pomohl postavit samotný ďábel. Původní most byl dřevěný a pocházel z roku 1230. Umožnil lidem snazší průchod směrem ke Gotthardskému průsmyku.
Autor: Profimedia.cz
Díky této trase se otevřela důležitá obchodní spojnice mezi severem a jihem Evropy. Měla zásadní význam i pro politické dění v regionu. Drsná krajina ale stále připomínala, jak náročné bylo tu žít i cestovat. Každý krok vpřed znamenal boj s přírodou.
Autor: Profimedia.cz
Během napoleonských válek se soutěska stala dějištěm dramatických bojů. V roce 1799 tu proti Francouzům bojovala vojska generála Suvorova. Bitva patří k nejvýznamnějším momentům historie tohoto místa a dodnes ji připomíná monument vytesaný do skály.
Autor: ČTK
Původní most byl během bojů těžce poškozen. Později ho nahradila nová kamenná konstrukce. Kamenný most z 19. století stojí na místě dodnes. Je symbolem odolnosti i technického umu své doby.
Autor: Profimedia.cz
Nad ním se poté klene modernější silniční most z roku 1950. Společně vytvářejí unikátní scenérii dvou epoch.
Autor: Profimedia.cz
Aby toho nebylo málo, o kousek dál vede ještě železniční most. Tři mosty v těsné blízkosti působí jako zvláštní architektonická kompozice. Řeka Reuss pod nimi hlučně burácí a její síla připomíná, proč bylo místo kdysi považováno za nepřekonatelné.
Autor: ČTK
Návštěvníci si dnes mohou projít krátký okruh soutěskou. Stezka vede i úzkým tunelem vytesaným ve skále.
Autor: Profimedia.cz
Cesta nabízí pohledy na dramatickou krajinu ze všech úhlů. Každý krok odhaluje jinou tvář tohoto místa.
Autor: Profimedia.cz
Ve skále nad silnicí zaujme i výrazná malba ďábla. Vytvořil ji malíř Heinrich Danioth v roce 1950. Obraz byl ve své době kontroverzní, dnes je symbolem celé oblasti. Oživuje starou legendu o ďáblově pomoci.
Autor: Profimedia.cz
Soutěska Schöllenen je dnes snadno dostupná z Andermattu. Přesto si zachovává atmosféru divoké horské krajiny. Místo spojuje historii, legendy i přírodní krásu v jeden silný zážitek a připomíná, jak obtížná kdysi byla cesta přes Alpy.
Autor: Profimedia.cz