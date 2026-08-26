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Adrenalin nad tisícimetrovou propastí. Bondův Schilthorn je jen pro odvážné

Patricie Sudik
Co má společného 2 970 metrů vysoký Schilthorn v Bernských Alpách s neohroženým agentem Jejího Veličenstva? Letos uplynulo 58 let od doby, kdy si jedna z nejoblíbenějších vyhlídkových hor Švýcarska zahrála hlavní roli v šestém dílu James Bonda, který přišel do kin koncem roku 1969.

Kdysi tu George Lazenby alias James Bond bojoval se zloduchy, dnes se po stopách populárního agenta vydávají na vrcholek lidé z celého světa. Svou malou „bondovku“ si můžete prožít už během půlhodinové jízdy rekordní lanovkou. Ta cestou na Schilthorn alias Piz Gloria překoná ve čtyřech etapách se třemi přestupy 2 103 výškových metrů.

Zážitek je především první úsek, kdy gondola míjí burácející vodopády a pak se téměř na dosah příkré skály vyhoupne do první stanice v Mürren. Stejnojmenná vesnička ležící na přírodní terase, kde nejezdí žádná auta, je jako vystřižená ze švýcarského vlasteneckého filmu: se stády pasoucích se krav a typickými dřevěnými sruby podobnými těm z modelové železnice. Vřele k doporučení každému, kdo o dovolené vyhledává především klid a pohodu.

Čtyři minuty nad propastí. Do švýcarské vesničky vede nejstrmější lanovka světa

Nás to láká dál, a tak za akustického doprovodu kravských zvonců pokračujeme do mezistanice v Birg ve výšce 2 677 metrů nad mořem. A ta stojí za to hned dvakrát. Jedno překvapení si pro návštěvníky připravila sama příroda, a sice fenomenální výhled na světoznámé trio UNESCO chráněných čtyřtisícovek: Eiger, Mönch a Jungfrau.

Druhý bonbonek je výmyslem švýcarských inženýrů. A teď nemám na mysli jen vyhlídkovou terasu Skyline Walk s prosklenou částí umožňující dechberoucí pohled do údolí, nýbrž ochoz Thrill Walk. Promyšlená konstrukce připevněná ke kolmé skále je geniální kombinací oceli, skla a závratné výšky. Vzrušení začíná už sestupem z terasy po příkrých schodech přímo do stěn schilthornského masivu. Z jedné strany skála, z druhé hluboká propast. James Bond by byl nadšen…

Osm metrů dlouhý drátěný tunel zavěšený kilometr nad propastí prolézáme hned dvakrát.

Dvě stě metrů dlouhý Thrill Walk dokonale přimknutý ke skále začíná dvacetimetrovým úsekem se skleněnou podlahou, která pod terasou přechází v drátěnou část ve stylu nepálských mostů. Adrenalinovým zážitkem je však především osmimetrový drátěný tunel zavěšený tisíc metrů nad propastí. Být v Nepálu, asi bychom si ho netroufli po čtyřech prolézt ani jednou, natož hned dvakrát. Zkrátka nejsme James Bond...

Do světa legendárního agenta s „povolením zabíjet“ se vydáváme lanovkou číslo tři, jejíž odjezd je odpočítáván jako na displeji bomby a poté doprovázen úvodní melodií filmu. Na vrcholku Schilthornu v 2 970 metrech se před námi otevírá jedno z nejpůsobivějších alpských panoramat.

Panoramatický 360stupňový výhled sahá za dobré viditelnosti od masivu Mont Blanc přes pohoří Jura, siluety německého Schwarzwaldu a pomněnkovou hladinu Thunského jezera a dovoluje pohled na dobrou dvoustovku bernských a walliských velikánů. Stejně nevšední je však i pohled na dvě Asiatky v letních šatech obutých v téměř třech tisících metrech do plážových sandálků.

Závratné výhledy i ceny

Impozantní výhled lze pozorovat i z futuristicky vyhlížející restaurace Piz Gloria – první otáčivé restaurace světa. Tady si můžete dopřát třeba speciální hamburger 007, zatímco vám za okny příroda prezentuje své nejkrásnější rekvizity. Vyhlášený je i zdejší „James Bond 007 Brunch“, tedy rozšířená, opožděná snídaně. Během ní se restaurace za 45 minut otočí komplet kolem své osy.

Ale pozor. Závratný není jen výhled, ale – jelikož jsme ve Švýcarsku – také ceny. Bondovský hamburger vás vyjde na 28 švýcarských franků (720 korun) a snídaně na 38 švýcarských franků (980 korun). Malou útěchou je snad to, že nejde o žádnou vysokohorskou přirážku – na podobné ceny narazíte i v údolí.

Švýcarské údolí stvořilo Roklinku. Lauterbrunnen je krajinou Pána Prstenů

Ať se snídaní, nebo bez, vyjet na vrcholek Schilthornu byste měli podniknout rozhodně co nejdřív, než ho zaplaví skupinové zájezdy Asiatů. Thrill Walk, na který skupinám nezbývá čas, si můžete v klidu nechat na odpoledne. Oblíbená je i zdejší interaktivní výstava Bond World 007, kde máme možnost dozvědět se detaily o natáčení, které se uskutečnilo v zimě na přelomu let 1968 a 1969.

Třeba to, že šestý díl coby zfilmování stejnojmenného románu britského autora Iana Fleminga z roku 1963 režisérem Petrem Huntem bylo víceméně výsledkem šňůry nejrůznějších náhod. Poslechnout si můžeme i očité svědky, například v tu dobu 20letého kaskadéra – pozdějšího olympijského vítěze ve sjezdu z roku 1972 – Bernharda Russiho. Ten si během natáčení lyžařských scén zlomil sedmý obratel a zraněný dojel sám k až lékaři do Mürren.

Vrcholek Schilthornu proslul bondovkou „V tajné službě Jejího Veličenstva“ z konce šedesátých let.
Na vrcholek se dostanete lanovkou z malebného údoli Lauterbrunnental neboli „Údolí samých vodopádů“.
Na vrcholek Schilthornu alias Piz Gloria v 2 970 metrech nad mořem jezdí lanovka vybudovaná mezi roky 1963 a 1967.
Rekordní lanovka se třemi přestupy překoná během půlhodinové jízdy 2 103 výškových metrů.
Velké kino přírody, světoznámé vrcholky Eiger, Mönch a Jungfrau
27 fotografií

Své „bondovské“ schopnosti si tu můžete vyzkoušet i vy – od precizního vrhu kloboukem v kanceláři slečny Moneypenny přes virtuální sjezd v bobech až po simulovaný let ve vyřazeném vrtulníku Alouette III společnosti Air Glaciers. Lákadlem je i světově jediný 007 Walk of Fame. Na něm jsou fotkou, podpisem a otiskem rukou zvěčněni nejen hlavní aktéři, ale všichni, kteří se na filmu podíleli.

Čestné místo kousek od restaurace má jak Angličanka Diana Riggová alias půvabná italská komtesa Teresa di Vicenzo, zvaná Tracy, tak samozřejmě George Lazenby, který do role neohroženého agenta 007 vklouzl vcelku náhodou. Australský fotomodel coby nový kandidát na agenta 007 padl Broccolimu do oka u kadeřníka a byl spontánně pozván ke castingu.

Ačkoli Lazenby neměl kromě několika odtočených reklam žádné herecké zkušenosti, prosadil se dokonce i proti pozdějším představitelům Bonda: Rogeru Moorovi a Timothymu Daltonovi. Lazenby obstál jak v milostných, tak akčních scénách a zabodoval svou podobností s Connerym i enormní fyzickou prezencí před kamerou. Obzvlášť silný dojem udělal na Broccoliho, když jednomu z kaskadérů nechtěně zlomil nos.

Byl to asi nejhorší James Bond, přesto naučil turisty lyžovat v Mürrenu

I Schilthorn coby filmovou kulisu našel filmařský tým úplně náhodou. Už několik měsíců projížděl Hubert Fröhlich ve jménu londýnské produkční firmy křížem krážem Alpy ve snaze najít ideální lokalitu. Marně. Svatý Mořic nevyhovoval, stejně jako italská Cortina d’Ampezzo nebo francouzské Chamonix. A znovu pomohla souhra náhod. Vlastně spontánní otázka, kterou položil hotelovému portýrovi, jemuž si zoufalý Fröhlich po návratu do Grindelwaldu postěžoval.

Na vrcholek Schilthornu byla akorát dokončena lanovka, plánovaná restaurace byla však víceméně staveništěm, na jejíž dokončení chyběly peníze. Řešení bylo výhrou pro obě strany. Filmaři navrhli převzít náklady na dokončení budovy, která měla fungovat jako laboratoř zloducha Blofelda, a oplátkou si ji mohli dostavět podle svých představ.

Produkční firma převzala nejen kompletní náklady provozní společnosti Schilthornbahn během sedmiměsíčního natáčení, ale finanční injekcí přispěla k dokončení celého areálu. Místní zase nepřekonatelným improvizačním talentem horalů přispěli k vyřešení nejednoho praktického problému. Například při transportu obrovského množství potřebného materiálu do téměř tří tisíc metrů nad mořem, třeba na výstavbu dnes oblíbené vyhlídkové plošiny, která ve filmu fungovala jako přistávací plocha pro vrtulník.

Rekordních dvanáct týdnů trvalo vybudování přistávací plochy pro vrtulník, dnešní vyhlídkové plošiny. Náklady v hodnotě 60 tisíc liber převzala produkční firma 007.

Za lyžařské scény byl zodpovědný tým kolem německého závodníka Williho Bognera (dnes majitele světoznámé firmy se sportovním oblečením). Bogner použil na tu dobu nejen revoluční techniku, ale nekonvenční způsob natáčení. Bez dnešních triků musel například při natáčení honiček na krkolomných svazích sjíždět s kamerou sjezdovku pozpátku.

Oblast profituje z Bonda dodnes, a to nejen turisticky, ale i kulinářsky. V Mürren, kde byl tenkrát ubytovaný filmařský štáb, vystřídal ze dne na den humr a kaviár tradiční „rösti“, nastrouhané brambory opékané na pánvi. Dnes si tu samozřejmě můžete dát obojí. Početnými lahvemi whisky a černým pivem Guinness si tu prý filmaři krátili dlouhé zimní večery.

Léto v nejkrásnějším údolí Švýcarska. Schilthorn vás zahltí adrenalinem

Rozhodně si nenechte ujít zdejší extravagantní, několikrát mezinárodně vyznamenané toalety. Tam na vás totiž čeká nejedno překvapení. Na pánských toaletách například zaslechnete hlášku „Protřepat, nemíchat“.

Je úplně jedno, kdy se na Schilthorn vypravíte, vrcholek i okolí jsou zážitkem po celý rok. V létě tu na vás čekají stovky trekařských stezek, v zimě romantická iglú vesnička nebo nejstrmější sjezdovka regionu Jungfrau „Direttissima“ s až 88procentním sklonem. Komu dávka adrenalinu nestačí, ten si může vyzkoušet buď tandemový let paraglidem nebo sjet v duchu Bonda několikakilometrovou sáňkařskou dráhu.

Schilthorn: Tipy na cestování

  • Schilthorn alias Piz Gloria (2 970 m n. m.) je vyhlídková hora v Bernských Alpách (Berner Oberland) v kantonu Bern. Na vrcholek se dostanete lanovkou vybudovanou mezi roky 1963 a 1967 ve čtyřech etapách ze Stechelberg v údolí Lauterbrunnental přes Mürren a Birg.
  • Během půlhodinové jízdy absolvujete tři přestupy a překonáte převýšení přes dva tisíce výškových metrů. V druhém úseku lanovka překoná 1 039 výškových metrů.
  • Lístek na lanovku Stechelberg-Schilthorn (jezdí od 7:55 do 15:25 každou půlhodinu) vyjde dospělého na 115 SFR (2 960 korun), děti ve věku 6 až 15 let na 57,50 SFR (1 480 korun). Majitelé Swiss Travel Pass mají jízdu zdarma. Více informací najdete na tomto odkazu.
  • Bond-Club Schweiz a další Bond kluby tu organizuji speciální víkendy po místech spojených s natáčením a galavečeří na vrcholu Schilthornu. Bližší informace najdete zde.
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