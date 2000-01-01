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Sedmdesát dva vodopádů, kolmice skalních stěn a horské louky, nad nimiž plují mraky i paraglidisté. Švýcarské údolí Lauterbrunnen patří k nejkrásnějším místům Alp a okouzlilo i mladého J. R. R. Tolkiena. Právě tady našel inspiraci pro elfské údolí Roklinku z Pána prstenů.
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Do švýcarského Lauterbrunnenu se přijíždí krajinou, která působí až neuvěřitelně dokonale. Hluboké ledovcové údolí sevřené kolmými skalami vypadá jako kulisy fantasy filmu.
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Údolí leží v Bernských Alpách nedaleko města Interlaken. Jeho typický tvar písmene U vytvořily dávné ledovce. Lauterbrunnen proslulo především vodopády. Ze skalních stěn jich do údolí padá neuvěřitelných 72.
Autor: Profimedia.cz
Některé vodopády se řítí po skalách v dlouhých stříbrných pruzích. Jiné mizí ve skalních štěrbinách nebo se po dešti promění v mohutné proudy.
Autor: Profimedia.cz
Nejznámější z nich je Staubbachfall. Se svými 297 metry jde o nejvyšší volně padající vodopád ve Švýcarsku.
Autor: Profimedia.cz
Když sem v roce 1779 dorazil Johann Wolfgang von Goethe, monumentální vodní stěna ho natolik uchvátila, že zde našel inspiraci pro své dílo „Píseň duchů nad vodami“.
Autor: Profimedia.cz
Ještě větší sílu přírody ukazují Trümmelbašské vodopády. Mohutná masa vody se tu žene nitrem hory ukrytá hluboko ve skalách.
Autor: Profimedia.cz
Trümmelbašské vodopády patří mezi nejpůsobivější přírodní atrakce Švýcarska. Hukot vody uvnitř masivu připomíná sílu, kterou po tisíciletí formovaly ledovce.
Autor: Profimedia.cz
Údolím protéká řeka Weisse Lütschine. Horský tok se přibližně jednou ročně vylévá z břehů a připomíná, že zde stále vládne divoká alpská příroda.
Autor: Profimedia.cz
Z údolí vedou lanovky do vyšších pater Alp. Jedním z nejoblíbenějších cílů je téměř třítisícový Schilthorn.
Autor: Profimedia.cz
Na vrcholu stojí restaurace Piz Gloria. Její otáčecí podlaha nabízí během oběda nepřetržitý panoramatický výhled na alpské velikány.
Autor: Profimedia.cz
Schilthorn však neproslavila jen příroda. V šedesátých letech se tu natáčela bondovka „Ve službě Jejího Veličenstva“. Filmové peníze tehdy dokonce pomohly restauraci dokončit. Investorům během stavby došly finance a filmaři projekt doslova zachránili.
Autor: Profimedia.cz
Lauterbrunnen ovlivnil i jeden z nejslavnějších fantasy příběhů historie. Roku 1911 sem dorazil devatenáctiletý J. R. R. Tolkien. Strmé stěny, vodopády a horské údolí se mu hluboko zapsaly do paměti. O mnoho let později se proměnily v elfskou Roklinku – domov Elronda v Pánu prstenů.
Autor: Profimedia.cz
Když člověk stojí pod skalami a sleduje vodu padající z výšky stovek metrů, podobnost s Tolkienovým světem nepůsobí jako náhoda.
Autor: Profimedia.cz
Lauterbrunnen dnes tvoří několik horských obcí včetně Wengenu, Mürrenu nebo Stechelbergu. V okolí vedou desítky turistických tras i železnice mířící do horských středisek.
Autor: Profimedia.cz
Večer se nad údolím rozsvítí světla domů a některé vodopády získají díky nasvícení téměř pohádkovou atmosféru. Lauterbrunnen tehdy působí přesně tak, jak si člověk představuje krajinu, kde by mohli žít elfové.
Autor: Profimedia.cz