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Čtyři minuty nad propastí. Do švýcarské vesničky vede nejstrmější lanovka světa
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Čtyři minuty nad propastí. Do švýcarské vesničky vede nejstrmější lanovka světa
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Strmé horské svahy, hluboká údolí a desítky vodopádů padajících z norských skal. Flåmsbana nabízí během necelé hodiny jednu z nejmalebnějších železničních cest Evropy, při níž vlak překoná téměř...
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Kraj prostírající se na severozápadě černého kontinentu, to není jen „obyčejná“ Afrika. V Maroku se totiž proplétá berberský svět s arabským a to vše je okořeněné evropskými vlivy. Dohromady to...
Stálé obyvatele tu spočítáte na prstech, okolo nic jiného než divoké pustiny nebývá. Osady na ostrovech a ztracené v horách právě tím lákají. Turisté sem chodí hledat klid, nerušeně tiché rozjímání....
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
třída Dukelských hrdinů, Jáchymov, okres Karlovy Vary
3 150 000 Kč
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