Pro indiánské léto nemusíte za oceán. V Engadinu však trvá jen dva týdny

Pět nejlepších engadinských treků Val Sinestra: Trek začínající u secesního lázeňského domu ve Val Sinetra vede přes několik visutých mostů „krajinou roku 2011“ (Landschaft des Jahres 2011) přes Zuort (1 711 m) a končí v obci Weiler Vnà.

Lai Nair: Relativně nenáročná túra s malým výškovým převýšením a kulisou hradu Tarasp vedoucí k romantickému horskému jezeru Lai Nair, a poté do městečka Tarasp proslulého ozdobnými sgraffiare domy.

Val Mingèr: Kratší, pro rodiny s dětmi ideální túra vedoucí údolím Švýcarského národního parku. Zaručený je grandiózní výhled na horský průsmyk Sur il Foss. Při troše štěstí lze pozorovat jeleny a kamzíky. Túru lze prodloužit sestupem málo frekventovanou trasou Val Plavna až do Tarasp. Trasa prochází regionem Val Mingèr, kde byl v roce 1904 zastřelen poslední ve Švýcarsku volně žijící medvěd.

Via Engiadina: Především podzimní klasikou je túra po slunečné terase Dolního Engadinu s výhledy do údolí a návštěvou vesniček s domy zdobenými technikou sgraffiare.

Crap Putèr: Náročnější túra na vrcholek Crap Putér je odměněna panoramatickým výhledem na Dolomity Dolního Engadinu (Piz Pisoc, Piz Zuort a masiv Sesvenna), vesničky v údolí a nad nimi se tyčící vrcholky Piz Linard, Piz Buin a výběžky masivu Silvretta. Podzim je v Engadin i hlavní trekařskou sezónou.