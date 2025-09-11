V novém humorném a inspirativním krátkém filmu s názvem Krásný podzim, natočeném uprostřed scenérie Lucernského jezera, se tenisová legenda setkává s hollywoodskou hvězdou Halle Berry při cestování po některých z nejikoničtějších tras švýcarské veřejné dopravy.
Halle Berry ve filmu neustále vtipně hledá způsoby, jak natáčení zdržet. Krátkou reklamu ve stylu „making of“ režíroval německo-švýcarský filmař Marc Forster. „Film ukazuje přednosti podzimní dovolené ve Švýcarsku: delší, kvalitnější pobyty a uvědomělejší cestování,“ vysvětluje André Hefti, marketingový ředitel Switzerland Tourism.
Pro Rogera Federera se jedná již o pátou kampaň pro Switzerland Tourism.
Podzim láká čím dál víc
Statistiky švýcarských hotelů potvrzují, že podzim se díky mírnému klimatu a pestré krajině stává pro cestovní ruch stále důležitější sezonou. Mezi zářím a listopadem vzrostl počet přenocování za posledních pět let (2019–2024) o 10,3 procenta.
Švýcarsko proto vidí v turistickém podzimu velký potenciál a chce ho i nadále rozvíjet. Reklama s Federerem a Halle Berry byla vytvořena speciálně pro distribuci na prioritních trzích Switzerland Tourism, kterými jsou Spojené státy, Velká Británie, Německo, Indie, jihovýchodní Asie a Japonsko.
Aby Switzerland Tourism přilákal ještě více turistů, začal spolupracovat s národní dopravní sítí Travel Switzerland a připravil speciální akci na Swiss Travel Pass – jízdenku dostupnou výhradně pro zahraniční hosty, která umožňuje pohodlně a neomezené cestování po celé síti švýcarské veřejné dopravy.