Roger Federer se už podruhé spojil se švýcarskou turistickou organizací Switzerland Tourism, aby nalákal návštěvníky na nádherný podzim ve Švýcarsku. Bývalá tenisová jednička si letos přizvala i mezinárodně uznávanou americkou herečku Halle Berry.

V novém humorném a inspirativním krátkém filmu s názvem Krásný podzim, natočeném uprostřed scenérie Lucernského jezera, se tenisová legenda setkává s hollywoodskou hvězdou Halle Berry při cestování po některých z nejikoničtějších tras švýcarské veřejné dopravy.

Halle Berry ve filmu neustále vtipně hledá způsoby, jak natáčení zdržet. Krátkou reklamu ve stylu „making of“ režíroval německo-švýcarský filmař Marc Forster. „Film ukazuje přednosti podzimní dovolené ve Švýcarsku: delší, kvalitnější pobyty a uvědomělejší cestování,“ vysvětluje André Hefti, marketingový ředitel Switzerland Tourism.

Pro Rogera Federera se jedná již o pátou kampaň pro Switzerland Tourism.

Podzim láká čím dál víc

Statistiky švýcarských hotelů potvrzují, že podzim se díky mírnému klimatu a pestré krajině stává pro cestovní ruch stále důležitější sezonou. Mezi zářím a listopadem vzrostl počet přenocování za posledních pět let (2019–2024) o 10,3 procenta.

Švýcarsko proto vidí v turistickém podzimu velký potenciál a chce ho i nadále rozvíjet. Reklama s Federerem a Halle Berry byla vytvořena speciálně pro distribuci na prioritních trzích Switzerland Tourism, kterými jsou Spojené státy, Velká Británie, Německo, Indie, jihovýchodní Asie a Japonsko.

Aby Switzerland Tourism přilákal ještě více turistů, začal spolupracovat s národní dopravní sítí Travel Switzerland a připravil speciální akci na Swiss Travel Pass – jízdenku dostupnou výhradně pro zahraniční hosty, která umožňuje pohodlně a neomezené cestování po celé síti švýcarské veřejné dopravy.

Vstoupit do diskuse

VIDEO: Roztomilá a vtipná Halle Berry zve na podzim ve Švýcarsku

