Jak vypadá obec, kde volby rozhodne devět hlasů, nezaměstnanost je prakticky nulová a na správě radnice se podílí významná část všech obyvatel? Ve švýcarském Corippo to bylo dlouho skutečností. Právě tato anomálie udělala z malé horské vesnice pozoruhodný fenomén.
Co do počtu obyvatel byla Corippo tou nejmenší obcí v celém Švýcarsku. Pamatovala mnohem lepší časy, v 19. století měla 350 obyvatel. Nicméně v roce 2018 tu žilo už jen dvanáct lidí, aby se už o rok později jejich počet snížil na pouhých devět.
Na bezmála dva kilometry čtvereční tu připadal jeden obyvatel. V praxi to znamenalo, že toto sídlo bylo zhruba 120krát řídčeji osídlené, než činí běžný průměr pro celý zbytek Švýcarska. Podivnosti vesnice Corippo tím ale teprve začínaly.
Ti zbývající místní, které snadno spočítáte na prstech, si ale velmi zakládali na tom, že nejsou žádnou polovičatou osadou, ale plnohodnotnou obcí se vším všudy. Například měli vlastního starostu a obecní radu.
V obecní radě kromě starosty zasedali tři občané, takže navzdory mikroskopické populaci se na přímé správě obce podílela podstatná část veškerého obyvatelstva. Slova o „přímé demokracii švýcarského typu“ tu hned dostávaly jiné obrysy.
To, že tu plnocenná samospráva reprezentovala ještě menší populaci obyvatel, než kolik jich žije za vchodem jednoho činžáku, zkrátka místním nebránilo v tom, aby fungovali jako řádná obec. Obec, která vynikala velmi jednotným vedením.
Veřejné zájmy obce totiž nenarušovaly nějaké mimořádnosti nebo nezvyklá přání mladých spoluobčanů. Žádní tu totiž nežili. Počet obyvatel mladších dvaceti let tu byl a stále je nulový. A naopak pětasedmdesát procent obyvatel tu je starších pětašedesáti let.
Corippo zkrátka „patří“ důchodcům. Z toho plynou i další bizarní statistiky. Například to, že celá obec měla jen jednoho trvale zaměstnaného občana. Ostatní byli bez zaměstnání, respektive na penzi.
Oficiální míra nezaměstnanosti tu ovšem byla nulová, protože nikdo tu na Úřadu práce o nalezení práce neusiloval. Corippo tak svou absolutně nulovou nezaměstnaností stálo na samé špici švýcarského sociálního systému.
Současně se ale počítalo k sídlům, kam – v přepočtu na obyvatele – plynul největší podíl vyplácených důchodů. Tři čtvrtiny obyvatel tu pobíraly starobní důchod a různé státní výsluhy.
V Corippo bývaly velkou událostí i volby. Zatímco švýcarská volební účast se pohybuje v průměru lehce nad padesáti procenty, tady se blížila osmdesáti procentům. Volit tu chodil každý, kdo zrovna nezapomněl.
Corippo přitom není tak malé, jak by se mohlo zdát. V obci o padesáti popisných číslech funguje 67 domácností. Jen tedy většina z nich není zabydlená. Trvale osídlených bylo podle statistik jen jedenáct domů. Což byla další anomálie, protože osídlených domů tu bylo víc než obyvatel.
Zkrátka, všechny tyto podivnosti dělaly švýcarským statistikům a úředníkům těžkou hlavu, protože z každé regionální svodky nebo uzávěrky na ně s nějakou další odchylkou Corippo vykukovalo. S tím už je ale konec.
V roce 2020 byla Corippo sloučena s dalšími vesnicemi do nové obce s názvem Verzasca, která má dohromady asi 640 obyvatel. To rozhodnutí bylo nařízené. Důvod byl prostý: samostatná obec s méně než deseti obyvateli byla dlouhodobě administrativně neudržitelná.
Obyvatelé Corippo se s tím úplně nesmířili. Pořád o sobě rádi hovoří jako o samostatné obci. Mají tu malé muzeum, funkční kostel, restauraci. Co naplat, že u restaurace se nachází jen šest parkovacích míst a všechny jsou většinou obsazené vozy starousedlíků. Je to prostě jejich vesnice.
Kuriózní povaha někdejší nejmenší švýcarské obce, proslavené svými anomáliemi v místním i zahraničním tisku, sem láká velké množství turistů. A právě s jejich pomocí rozvinulo Corippo v roce 2022 svůj potenciál.
Smaragdová hladina řeky Verzasca je k vidění jen kousek pod Corippo, vesnice slouží jako výchozí bod mnoha turistických tras pro alpské túry a město Locarno odtud leží ani ne půl hodiny autem. Hezky tu je, tak proč toho nevyužít, že?
V Corippo byl zpřístupněn projekt tzv. albergo diffuso. Bydlení, respektive ubytovací zázemí pro turisty, kteří tu ovšem nepřebývají v hotelových pokojích. „Pokoji“ jsou jim jednotlivé domy té podivuhodné vesnice.
Díky tomu ta nejmenší vesnice ve Švýcarsku po celou sezonu funguje naplno. V uličkách mezi kamennými domy se ozývá radostný smích a výskot dětí. Že jde jen o výletníky, kteří tu trvale nepobývají? To nikomu z místních nevadí. Mají radost, že jejich „vesnice“ zase žije.
