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Nachází se ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden v pohoří Alpstein, jen kousek kolmo pod náhorní plošinou Ebenalp. A s jinými si ho nespletete. Horská útulna a hostinec Berggasthaus Äscher je vytesaná přímo do masivu hory. Základy stojí na úzké skalní lavici, pod kterou se nachází třísetmetrový sráz.
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Berggasthaus Äscher je mimořádně zajímavé místo nejen díky své dramatické poloze pod kolmou skalní stěnou, ale také kvůli historii alpského pohostinství. Dřevěná budova je natěsnaná do úzkého prostoru pod převisem, takže při pohledu zvenčí působí, jako by byla přímo součástí vápencové skály.
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Historie osídlení tohoto nezvyklého místa na skalní stěně? Když se na ni zeptáte rodáků, šibalsky se usmějí. „Tady se bydlelo už před 40 000 lety,“ odpovídají. A nepřehánějí. Ve Wildkirchli a okolních jeskyních skutečně existovaly tábory pravěkých lovců, jak dokládají četné archeologické nálezy.
Autor: Profimedia.cz
Jeskynní systém Wildkirchli má mimořádný archeologický význam. Při výzkumech zahájených v roce 1904 zde byly objeveny kamenné nástroje, kosti jeskynních medvědů a pozůstatky pravěkého osídlení, které přispěly k poznání přítomnosti neandertálců v alpském regionu.
Autor: Profimedia.cz
Trvalo dlouho, než se tu po pravěkých lovcích zabydlel někdo další. Jistý Philipp Tanner tu měl v roce 1621 vztyčit kříž. A tím prvním historicky solidně doloženým usedlíkem se stal až v roce 1657 Paulus Ulmann. Zdejší pastor, který se dobrovolně rozhodl pro život v odloučení.
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Ulmann se tu usadil a žil zde poustevnickým životem. Alpskou jeskyni přebudoval na kapli, zasvěcenou svatému Michaelovi.
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Úplná izolace to však nebyla, spíš jen přesun „člověka blíže k Bohu“. Pastevci totiž trávili v okolních horách celé měsíce a on je odtud přiblížil víře, aby nemuseli scházet na kázání a mše do údolí.
Autor: Profimedia.cz
Z kaple v jeskyni pastor nabízel útočiště duchovní i to fyzické, když udeřily bouře a vánice. Pojem poustevny, kaple a útulny, bezpečného přístřeší, tak začal splývat v jedno. Poustevník Ulmann odtud rovněž poskytoval lékařskou péči a vzdělání potřebným. A strážci stád mu to v dobrém opláceli.
Autor: Profimedia.cz
Právě Ulmann v roce 1679 založil nadaci, která prostor kaple a jejího okolí spravuje vlastně dodnes. Postupně se tu vystřídaly dvě desítky dalších „poustevníků“, mužů, kteří se starali o zdejší poutníky, kteří podnikli dobrodružnou cestu do hor.
Autor: Deralpinbergsteiger, Creative Commons
Pro našince je to možná zvláštní a nahlodávající pohádkově romantické představy, ale takový švýcarský poustevník od Wildkirchli nebyl nějakým suchopárným a neduživým mnichem. Byli to ztepilí a větrem ošlehaní horalové, kteří si přivydělávali jako horští vůdci a průvodci v jeskyních.
Autor: Profimedia.cz
Ostatně, ty duchovní dimenze kaple v jeskyni doplňoval i rozměr, řekněme, turistický. Poustevníci tu nabízeli občerstvení, prodávali suvenýry. A od roku 1795 zavedli i „vrcholové knihy“ pro návštěvníky, které dnes představují zajímavé svědectví o počátcích organizovaného turismu v Alpsteinu.
Autor: Paradise Chronicle, Creative Commons
Dřevěná zvonice a horská útulna z neotesaných klád tu vyrostla někdy na počátku 19. století. Až v roce 1846 ji místní sedláci a ovčáci přebudovali na salaš, která se těsně přimykala ke skalní stěně, tak jako stojí dnešní Berggasthaus Äscher.
Autor: Profimedia.cz
Důležitým datem je i rok 1853. Je spojený s tragédií. Tehdy se totiž ze skal zřítil pastor Anton Fässler, který v závěsu na laně sbíral alpské rostliny do herbáře. Jeho skonem ovšem zanikla ona letitá poustevnická tradice.
Autor: Unknown photographer, Creative Commons
O deset let později je už salaš, která nesloužila bohumilému záměru, přestavěna na poctivou horskou útulnu. Hostinec Berggasthaus Äscher je víc než svou adresou definován nadmořskou výškou 1 454 metrů nad mořem.
Autor: Profimedia.cz
Místo tehdy přitahovalo spisovatele, malíře, přírodovědce i lázeňské hosty z nedalekého Weissbadu. Stalo se předmětem cestopisů, kreseb a vědeckého zájmu dávno předtím, než do Alpsteinu začaly proudit davy turistů s fotoaparáty.
Autor: Profimedia.cz
Pohoří Alpstein tvoří výrazné vápencové hřebeny, které se prudce zvedají nad zelenými kopci. Jeho nejvyšším vrcholem je Säntis s nadmořskou výškou 2 502 metrů, zatímco z okolí Ebenalpu se otevírají výhledy také směrem k Rýnskému údolí a Bodamskému jezeru.
Autor: Hansueli Krapf, Creative Commons
Právě ten prudký přechod od rozvolněné pastevecké krajiny ke strmým skalním stěnám patří k přírodním zvláštnostem této části Švýcarska. Za výhledy se sem lidé vydávali i poté, co význam poustevny a kaple na Wildkirchli přestal být hlavním cílem.
Autor: Profimedia.cz
Pěší cesta až sem, přes suťové svahy, patří k velmi náročným počinům. Naopak ta nejjednodušší cesta k Äscher začíná v obci Wasserauen, odkud vede visutá lanovka na Ebenalp. Ta během přibližně šesti minut překoná více než 700 výškových metrů a dopraví cestující až do nadmořské výšky 1 590 metrů.
Autor: Profimedia.cz
Pak už je to snadné. Od horní stanice lanovky pokračuje pěší stezka přes jeskyně Wildkirchli až k hostinci. To, co by bylo dramatickým půldenním výšlapem, při kterém byste si sáhli na dno fyzických sil, se mění na procházku v horách, která se dá volným krokem projít za dvacet minut.
Autor: Profimedia.cz
Je tu na co koukat i co zažít. Přímo pod skalami Äscher se v nadmořské výšce 1 143 metrů rozkládá jezero Seealpsee, obklopené strmými svahy a horskými pastvinami. V létě je oblíbeným cílem pěších výletů, návštěvníci si zde mohou pronajmout veslici nebo se za vhodných podmínek vykoupat.
Autor: Profimedia.cz
Od hostince k jezeru sestupuje strmá horská stezka, která vyžaduje jistý krok a kvalitní obuv; od jezera pak pokračuje cesta údolím až do „startovního“ Wasserauen. Celý ten okruh, seshora okolo útulny a jezera dolů, by vám měl zabrat kolem tří až čtyř hodin.
Autor: Profimedia.cz
Jen pozor. I když se jeví být sestup obecně snazší než výstup, svah pod chatou je v některých úsecích tvořen kolmými skalními prahy a suťovými poli. I od Äscheru směrem dolů k jezeru je cesta náročná.
Autor: Profimedia.cz
Horský hostinec Berggasthaus Äscher není svou pozicí ve skalní stěně ve Švýcarsku ojedinělý, ale rozhodně patří k těm nejznámějším. O jeho světovou proslulost se postaralo to, že se v roce 2015 objevil na obálce publikace Destinations of a Lifetime vydavatelství National Geographic.
Autor: Daniel Kraft, Creative Commons
Počty zvědavých turistů, kteří sem mířili, pak narostly o řád. Prudký růst zájmu však přinesl i problémy: někdejší provozovatelé v roce 2018 oznámili, že končí. Kapacita kuchyně, sociálního zařízení a zásobování přestala turistickému náporu stačit.
Autor: Benreis, Creative Commons
V letech 2019 až 2020 prošel hostinec rozsáhlou rekonstrukcí přibližně za 1,1 milionu švýcarských franků (přibližně osmadvacet milionů korun) při níž musela být kvůli špatnému technickému stavu zcela obnovena západní část budovy.
Autor: Profimedia.cz
Úpravy a přestavby přinesly nové toalety, skladovací prostory, chladicí zařízení i mnohem účinnější hospodaření s vodou. Na stavebních pracích se pod dohledem památkové péče podíleli místní řemeslníci a využívalo se regionální dřevo, aby zůstal zachován historický charakter objektu.
Autor: Profimedia.cz
Berggasthaus Äscher dnes funguje jako typický švýcarský horský hostinec, který kromě restaurace nabízí i možnost přenocování. Podle turistické organizace Appenzellerland je tu osm klasických lůžek v pokojích a dalších patnáct míst ve společné noclehárně.
Autor: Profimedia.cz
Otevřeno tu mají od května do října, podle počasí a sněhových podmínek. Kdo se sem vydá mimo hlavní sezonu, měl by si předem ověřit nejen provoz restaurace, ale také jízdní řád lanovky a schůdnost horských stezek. Ve zdejších horách totiž může být ještě sníh, i když už dole v údolí panuje jaro.
Autor: Profimedia.cz
Suvenýr v podobě kostí jeskynního medvěda si tu po prohlídce kaple ve Wildkirchli už neodnesete. Turisté, vysedávající na terase Berggasthaus Äscher, už taky vnímají okolní krásu méně očima a víc přes objektivy chytrých telefonů. Atmosféra místa ale pořád připomíná časy poutníků a poustevníků.
Autor: Niklas Tidbury, Creative Commons