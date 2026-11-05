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Na pivo sem musíte lanovkou. Berggasthaus Äscher je hospoda přilepená ke skále

Radomír Dohnal
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Nachází se ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden v pohoří Alpstein, jen... Berggasthaus Äscher je mimořádně zajímavé místo nejen díky své dramatické... Historie osídlení tohoto nezvyklého místa na skalní stěně? Když se na ni... Jeskynní systém Wildkirchli má mimořádný archeologický význam. Při výzkumech... Trvalo dlouho, než se tu po pravěkých lovcích zabydlel někdo další. Jistý... Ulmann se tu usadil a žil zde poustevnickým životem. Alpskou jeskyni přebudoval... Úplná izolace to však nebyla, spíš jen přesun „člověka blíže k Bohu“. Pastevci... Z kaple v jeskyni pastor nabízel útočiště duchovní i to fyzické, když udeřily... Právě Ulmann v roce 1679 založil nadaci, která prostor kaple a jejího okolí... Pro našince je to možná zvláštní a nahlodávající pohádkově romantické... Ostatně, ty duchovní dimenze kaple v jeskyni doplňoval i rozměr, řekněme,... Dřevěná zvonice a horská útulna z neotesaných klád tu vyrostla někdy na počátku...
Nachází se ve švýcarském kantonu Appenzell Innerrhoden v pohoří Alpstein, jen kousek kolmo pod náhorní plošinou Ebenalp. A s jinými si ho nespletete. Horská útulna a hostinec Berggasthaus Äscher je vytesaná přímo do masivu hory. Základy stojí na úzké skalní lavici, pod kterou se nachází třísetmetrový sráz.

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