Levný výlet do Švédska. Zkuste útěk od civilizace na dohled od Göteborgu

Návštěva Stockholmu, případně tranzit cestou do Norska – takové jsou asi nejčastější zkušenosti českých turistů s největší zemí Skandinávie. Pro cestu do Švédska máme jiný námět: Vyrazit do Göteborgu, užít si města bez otravné automobilové dopravy a s pomocí lodí prozkoumat takzvaný Göteborský archipel (švédsky Göteborgs skärgård), skupinu ostrovů roztroušených v moři kousek od města.