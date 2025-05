Potrpíte si na klasiku, nebo chcete ochutnat tradiční švédské jídlo? Zejména pravidelní návštěvníci království levného nábytku IKEA si oblíbili typické masové kuličky. Celá švédská gastronomie je tak trochu „na klíč“ a vzniká z jednoduše a instantně poskládaných surovin. Tak kam zajít po hokeji na večeři, abyste neměli instantní hlad?

Typická švédská jídla

Vedle köttbullar (tedy masových kuliček) se smetanovou omáčkou a brusinkami patří mezi nejoblíbenější švédské rychlovky räksmörgås, obložené sendviče, které připomínají české „francouzské“ chlebíčky. Místo vajíčka zalitého majonézou nebo bramborového salátu, vysočiny a rozteklé papričky jsou räksmörgås obložené především krevetami a salátem.

Další výhodou je, že v restauracích a obchodech jsou dlouhodobě samozřejmostí bezlepkové a bezlaktózové potraviny pro alergiky, stejně jako veganská strava.

Švédské kuličky jsou jedním z celosvětově nejoblíbenějších jídel z občerstvení IKEA.

Menu v restauraci a ceny

Průměrné ceny ve Švédsku: Menší jídlo / fast food : cca 100–150 SEK (220–340 Kč)

: cca 100–150 SEK (220–340 Kč) Hlavní jídlo : 150–200 SEK (220–450 Kč), v dražších restauracích až 300 SEK (680 Kč)

: 150–200 SEK (220–450 Kč), v dražších restauracích až 300 SEK (680 Kč) Točené pivo v restauraci : 70–75 SEK (150–170 Kč)

: 70–75 SEK (150–170 Kč) Pivo v obchodech: 15–25 SEK (34–56 Kč)

Může být trochu matoucí, že v jídelníčcích najdete ceny zhruba stejné jako u nás. V přepočtu však 1 švédská koruna vychází aktuálně na 2,27 české koruny. Na druhou stranu, kdo by na dovolené přepočítával každé pivo? Ačkoli v turistických oblastech a restauracích zaměřených na cizince bývá možné platit i eurem, švédské koruny stále převažují. Naštěstí se dá skoro všude platit kartou.

Kde se najíst ve Stockholmu rychle a levně?

Původní švédská kuchyně sice není příliš kreativní, ale díky stoupající multikulturnosti celé společnosti, gastronomii nevyjímaje, najdete ve starém městě i v centru řadu bister s chutěmi z celého světa:

Cykelcafe Le Mond: Folkungagatan 67

Folkungagatan 67 Restaurang Panda : Vasagatan 12

: Vasagatan 12 Franky’s burger: Tegnérgatan 16

Saláty, sendviče, dezerty i chuťovky mezinárodní kuchyně nabízí například Cykelcafe Le Mond. Snídani si můžete dát od 100 do 150 švédských korun, oběd vychází na 150 až 200.

Snídani si můžete dát od 100 do 150 švédských korun, oběd vychází na 150 až 200. Návštěvníci si velmi pochvalují také asijské bistro Panda, mezi jehož speciality patří čínské knedlíčky dim sum plněné vepřovým masem.

Oblíbené restaurace ve Stockholmu

Bistro Bestick: Skeppsbron 10 (Gamla stan), Bryggargatan 8 (City)

Skeppsbron 10 (Gamla stan), Bryggargatan 8 (City) Maxos – Kungsholmen: Scheelegatan 13

Rodinné bistro Bestick, které se nachází v moderním centru zvaném city i v staré části Stockholmu Gamla stan, nabízí skutečně vymazlené skandinávské speciality za 250–350 SEK. Maxos zase nabízí vyhlášená veganská jídla.

Kam zajít na masové kuličky?

Meatballs – For the People: Nytorgsgatan 30

Nytorgsgatan 30 Stockholms Gästabud: Österlånggatan 7

Skutečný ráj, kde mají několik typů masových kuliček z různých druhů masa, od hovězího přes lososa až po divočinu, najdete v Meatballs – For the People. Sice je to dražší restaurace (jídlo od 250 SEK), ale ten zážitek za to stojí. Na tradiční švédská jídla včetně Köttbullar je orientovaný Stockholms Gästabud v Gamla stan.

Smetanová omáčka je pro švédské kuličky typická.

Švédsko a sladkosti

Café Schweizer: Västerlånggatan 9

Víte, co je to fika? Tradiční švédští šneci ze sladkého, většinou skořicového těsta musí ochutnat všichni milovníci sladkého. Spolu s kávou vytváří pravou švédskou fiku, tedy pauzu na odpočinek. Tak si dovolte ufiknout všechny starosti a vychutnejte si svou chvíli klidu! Například v rodinné kavárně Schweizer v historickém centru.

Kde se smí ve Stockholmu kupovat a pít alkohol?

Proč se říká „pít jako Dán“? Těžko říct, možná že naši předkové příslušníky severských národů příliš nerozlišovali. V Dánsku se totiž paradoxně říká „pít jako Švéd“! A to navzdory tomu, že je ve Švédsku prodej alkoholu výrazně omezenější. Ne nadarmo se traduje, že odpíraného chleba největší krajíc. I když v tomto případě platí odpíraného tekutého chleba největší půllitr.

Restaurant Akkurat – Södermalm: Hornsgatan 18

Hornsgatan 18 Oliver Twist: Repslagargatan 6

Švédi pivo milují, i když u nich nemá tak bohatou tradici jako u nás. Přestože mají řadu vlastních pivovarů, stále je zde velmi oblíbená i česká Plzeň nebo irský Guinness. Mezi nejvyhledávanější také patří hospody ve stylu britských pubů, například Restaurant Akkurat – Södermalm a Oliver Twist.

Prohibice ve Švédsku

Samozřejmě, že pití a nákup alkoholu nejsou ve Švédsku zakázány. U nápojů s vyšším podílem alkoholu než 3,5 % je však kontroluje stát a prodává se pouze se speciálních prodejnách zvaných Systembolaget.