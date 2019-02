Dovolená s miliardáři. Svatý Mořic je jako jahoda v předraženém šampaňském

Jako jahoda ve sklence luxusního šampaňského leží Svatý Mořic v náručí vysokohorského Engadinského údolí v největším švýcarském kantonu Graubünden.

Nejluxusnější zimní středisko je dnes nazýváno „Top of the World“, neboli světová jednička. Mořic je zkrátka módní, elegantní, exkluzivní. Nikde jinde nenajdete na tak malém území takovou hustotu špičkových hotelů. Samozřejmě těch, které se měří hvězdičkami. A nikde jinde nemá komfort tak blízko ke starobylé přírodě.

„Zdejší krajina je náš kapitál,“ tvrdí bývalá lyžařka a poté dlouholetá manažerka mořického turismu Ariane Ehrat. „Kdo k nám přijede, ten se ocitne před pomyslnou bránou do ráje, který se tu skládá z nádherné přírody v kombinaci s komfortem a špičkovou infrastrukturou. A to jak v létě, tak v zimě, v údolí či na vrcholcích hor. Tím nabízíme něco, co Dubaj nebo americký Aspen nemají.“

S oběma destinacemi však Mořic přece jen něco spojuje, a sice extrémní stavební boom. Během pouhých patnácti let (1850 - 1865) dokázala malá odlehlá horská vesnička Svatý Mořic, jejíž obyvatelé žili z chovu krav a z plodin svých zahrádek, vyměnit svůj charakter jako nové šaty a stát se mezinárodní turistickou destinací.

Impulsem byly zdejší léčivé prameny, za kterými přijížděla hrstka turistů koňskými povozy už v polovině devatenáctého století. Mezi nimi byl i neduživý syn anglického faráře, který se stal pacientem mořického lékaře Petra R. Berryho. Ten chlapci navrhl zůstat přes zimu, kdy tu vládne suché, slunečné počasí, a ubytoval ho ve skromném penzionu ctižádostivého engadinského obchodníka Johannese Badrutta.

Badrutt v uzdravení svého zimního hosta zavětřil jedinečnou obchodní šanci. Penzion, který roku 1858 za 28 500 švýcarských franků zakoupil, přestavěl, rozšířil a přejmenoval na Hotel Engadiner Kulm (dnešní Kulm Hotel). První hotel v Svatém Mořici byl na světě.

Postupně začali turisté, především Angličané, přijíždět nejen kvůli pramenům, ale i kvůli zdejší přírodě. Jenže Badrutta tlačila hypotéka a jelikož byl přesvědčen, že Engadinské údolí má co nabídnout i v zimě, navrhl čtveřici Angličanů, kteří byli v září 1864 jeho posledními hosty, neobvyklou sázku: když přijedou znovu o Vánocích a bude se jim v Mořici líbit stejně jako v létě, mohou zůstat zdarma, jak dlouho budou chtít. V opačném případě jim budou uhrazeny cestovní náklady.

Angličanům se sázka zamlouvala. Jak by ne, vždyť nemohli prohrát. Když se čtveřice po čtyřech měsících strávených v Svatém Mořici o Velikonocích vrátila s opálenou tváří do deštivé Anglie, byla zimní dovolená na světě. Stále více turistů začalo do hor přijíždět i v zimě, v tzv. druhé sezoně, a objevovat tak naprosto nový a neznámý svět.

Badruttova sázka vstoupila do dějin alpského turismu a ze Svatého Mořice se stala kolébka tzv. bílých prázdnin. Tam, kde ještě nedávno smrděly hromady hnoje, začaly růst hotely jako houby po dešti. Počet obyvatel doslova explodoval z 394 v roce 1880 na 3 197 roku 1910 až na dnešních zhruba pět tisíc. V dřívější hlavní obživě zemědělství dnes pracují pouhá tři procenta obyvatel, tři čtvrtiny pracovních míst jsou v sektoru služeb.

Ačkoli je Svatý Mořic nejatraktivnější dovolenkovou destinací Švýcarska, není zdaleka tou nejúspěšnější. A tak tu bylo dlouho dovoleno skoro všechno, co garantovalo další přísun návštěvníků: stavba nových hotelů, sportovních zařízení a apartmánů.

Jenže 58 procent objektů jsou pouhé finanční investice nebo dovolenkové apartmány a engadinský ráj je příliš malý na to, aby se zabetonovával objekty, které jsou využívány průměrně pouhých 45 dní v roce.

„Kdyby dnes můj pradědeček spatřil svou vesničku, asi by jen nevěřícně kroutil hlavou,“ dumá pravnuk mořického lékaře Berryho. „Jenže i my neseme část viny. Naše rodina tu postavila celkem osm domů. Můj otec byl navíc osobním lékařem řeckého rejdaře a miliardáře Stavrose Niarchose, který tu postavil hned dvě lanovky. A poté mu otec ještě dopomohl ke koupi hotelu Carlton a Kulm. Pomalu ale jistě nám dochází, že naše identita horalů se začíná vytrácet a že se musí něco změnit,“ dodává.

Naštěstí je Švýcarsko zemí přímé demokracie, a tak se při lidovém hlasování plných 72 procent obyvatel regionu Engadin vyslovilo pro omezení stavby dalších tzv. studených postelí ze čtyř stovek na pouhou stovku apartmánů.

Co je vlastně magnetem Svatého Mořice? Malebnost sotva. Kdo projel Švýcarskem až sem na jihovýchod, ví, že stovky městeček se pyšní staletými domy, které mají duši. Zatímco Svatý Mořic se může pochlubit jen novou architekturou. Hrstka domů, které ještě pamatují pana Badrutta, se teď jen rozpačitě krčí vedle pětihvězdičkových resortů.

Navíc oproti Zermattu, který si dokázal zachovat dřívější kouzlo horolezecké vesničky, je Svatý Mořic především v zimě destinací dobře situovaných lidí a zbohatlíků, kteří ke štěstí potřebují alpské pódium ješitnosti.

A tak se dnes vedle Badruttova hotelu, kde stojí sklenka vody 24 franků (tedy asi 500 korun) řadí jeden butik za druhým: Prada, Chanel, Louis Vuitton, Cartier. Na horských průsmycích, které se ještě nedávno přejížděly koňskými povozy, se dnes prohání luxusní sportovní auta, zatímco další vybraná klientela zazobanců přistává soukromými letadly na místním letišti - nejvýše položeném letišti Evropy s osmnácti tisíci lety za rok, k velké nelibosti ochranářů přírody i obyvatel Mořice.

Ani skvělá poloha vísky s panoramatem Alp a několika blízkými jezery není tím hlavním lákadlem a má silnou konkurenci. Vždyť většina obcí leží v bezprostřední blízkosti majestátních hor nebo alespoň na břehu jednoho ze stovky průzračných jezer. Většina může nabídnout obojí.

Samozřejmě, pro bohatou klientelu je důležitým aspektem pocit bezpečí. Jenže to návštěvníky obklopí jako teplá vlněná deka hned po přejetí švýcarských hranic. Navíc násobené vědomím, že v této malé horské zemičce vše funguje jako příslovečné švýcarské hodinky.

Ne, magnetem Svatého Mořice je výjimečný koktejl namíchaný z luxusu, legendárního a zároveň nenuceného švýcarského servisu, nevyčerpatelné nabídky společenských i sportovních aktivit a mezinárodní atmosféry. Vždyť v jaké jiné horské vesničce si připadáte jako v New Yorku, Miláně nebo Londýně? S patřičnými cenami pokojů: od 325 franků (asi 7 300 korun) po 12 tisíc franků (270 tisíc korun) na noc za prezidentskou suite.

Legendární je i tzv. šampaňské klima, čímž je myšleno štiplavé, suché, slunečné počasí s cca 322 slunečnými dny v roce. Kvůli ideálnímu klimatu do ikony luxusu přijíždí hlavně o Vánocích na 30 světových miliardářů. Milionáře už ani nepočítaje.

Vždycky první!

Svatý Mořic chtěl být odjakživa o krok dál. Být nejluxusnější, nejznámější a nejmodernější. První elektrické vánoční osvětlení, které tu pan Badrutt svým hostům zapnul v prosinci 1878, bylo nejen ve Švýcarsku technickou senzací. Následovala první bobová a curlingová dráha, první lyžařský vlek i první vnitřní tenisové kurty světa. Celé středisko je dnes napojeno na ultramoderní solární a větrnou elektrárnu, která se dá navštívit v rámci prohlídky.



Společenské akce mají světový formát, na sportovní návštěvníky čeká 580 kilometrů trekových stezek, 400 kilometrů cyklostezek, 200 kilometrů tras pro běžkaře, 13 lanovek v létě, 56 lanovek a vleků v zimě, 4,2 kilometru sáňkařských sjezdů, dva zimní fun parky, tři golfová hřiště a cca 350 kilometrů sjezdovek až do výšky 3 303 metrů nad mořem. Z toho osm kilometrů sjezdů s umělým osvětlením umožňuje nezapomenutelný zážitek, jakým je noční lyžování, ideálně při úplňku Měsíce.

Ve Svatém Mořici najdete nejen první lyžařskou školu, ale i první turistickou kancelář v zemi. Na zamrzlém jezeře se konají závody plnokrevných koní se špičkovými žokeji na lyžích, surfingu s plachtou a desítky dalších turnajů. A které zimní středisko se může pochlubit hned dvěma zimními olympiádami: první v roce 1928 a druhou roku 1948? Obě zahájené v legendárním Hotelu Kulm.

Pan Badrutt by byl určitě spokojen. Ačkoli dnes jeho hotel patří akciové společnosti a už několikrát prošel renovací, svojí badruttovskou filozofii si ponechal: „Nechceme přání našich hostů pouze plnit, nýbrž dopředu předvídat, co by si mohli přát a jejich očekávání ještě předčit.“ Být zkrátka světovou jedničkou, i když na počátku byla obyčejná sázka z nouze.

Svatý Mořic Městečko Svatý Mořic (St. Moritz) najdete v jihovýchodním cípu Švýcarska na jižní straně Alp v Engadinském údolí v kantonu Graubünden (Oberengadin) ve výšce 1 856 metrů nad mořem .

je jedním z nejproslulejších zimních lyžařských středisek světa a vyhlášenou adresou mezinárodní smetánky. Kromě dvou olympiád (1929 a 1948) a několika MS v alpském lyžování se zde v roce 1880 konal první evropský turnaj v curlingu, 1882 první ME v krasobruslení, 1889 první golfový turnaj v Alpách a 1890 i první bobové závody. Proslulé dostihy na zamrzlém jezeře se konaly už v roce 1906.

(1929 a 1948) a několika MS v alpském lyžování se zde v roce 1880 konal první evropský turnaj v curlingu, 1882 první ME v krasobruslení, 1889 první golfový turnaj v Alpách a 1890 i první bobové závody. Proslulé dostihy na zamrzlém jezeře se konaly už v roce 1906. S 5 500 obyvateli nabízí Svatý Mořic kapacitu 5 300 lůžek v tradičních hotelích , a k tomu 3 500 lůžek v soukromých apartmánech . Polovina hotelů je čtyř a pětihvězdičkové kategorie. Z 300 restaurací je 31 označeno štítkem „Gault Millau“ nebo Michelin.

, a k tomu . Polovina hotelů je čtyř a pětihvězdičkové kategorie. Z 300 restaurací je 31 označeno štítkem „Gault Millau“ nebo Michelin. Osada je rozdělena na dvě části: St. Moritz-Dorf, kde je hlavní část s hotely, restauracemi a obchody, a St. Moritz-Bad s levnějšími hotely a jednodušeji zařízenými penziony.