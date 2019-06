Za vínem a historií v okolí Bratislavy. Svätý Jur potěší nejen pohodáře

Zde začíná Panonie

Půvaby přírody tady nejviditelněji zastupují prosluněné partie Malých Karpat pokryté listnatými porosty. Ale jihovýchodně od městečka se zase dochovaly unikátní fragmenty nížinných vlhkých lesů panonské pánve. Ačkoli jim už několikrát hrozil zánik, tak nyní tvoří pozoruhodné enklávy exotické pralesní džungle se slatinami, tůněmi a bahnisky. Chrání je přírodní rezervace Šúr, okrajové části pak zpřístupňuje naučná stezka Panónsky háj.

Jak se tam dostat

Pro motoristy je příjezd naprosto triviální a totéž platí i v případě veřejné dopravy. Do Svätého Jura se z Bratislavy dostanete vlakem za krátkou chvíli. Jen pozor při návratu: některé spoje nezajíždějí na hlavní nádraží. S veřejnou dopravou se pojí ještě jedna zajímavá památka – a to staniční budova bývalé první koněspřežné dráhy na území Uher, která vedla z Bratislavy přes Trnavu do Seredě.

Internet

www.svatyjur.sk

www.mvc.sk

www.hradiska.sk