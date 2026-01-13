|
Kam se poděla jejich pověstná přesnost? Švýcaři vítají Nový rok se zpožděním
Top Gear ji proslavil, příroda jí vládne. Tato silnice v Rumunsku je snem řidičů
Legendární Transfagaraš patří k nejslavnějším horským silnicím Evropy. Motorkáře láká technickou jízdou, cestovatele divokou přírodou Karpat a světovou pozornost si získal i díky Top Gearu. Asfalt se...
Sedm důkazů, že Česko umí světový design. A můžete v něm i přespat
Máte rádi architektonické perly, které na první pohled oslní elegantním a jedinečným řešením? Takové, jejichž krása se přirozeně snoubí s působivými panoramaty okolní krajiny? Těchto sedm staveb...
Z plánů prezidenta Trumpa sice mrazí, ledové krásy Grónska však zahřejí u srdce
Grónsko není jen mrazivá pustina, názorná ukázka přežití v nejextrémnějším podmínkách, bílý flek pod vrcholkem globusu a největší národní park světa. Podívejte se s námi na místo, odkud do severního...
Domov whisky a „nové Chorvatsko“. Tipy pro rok 2026, kde o turisty stále stojí
Zapomeňte na přeplněné metropole a vydejte se za autentickými zážitky. BBC sestavila přehled nejlepších destinací pro rok 2026 – od divoké Černé Hory až po arktické Finsko. Nejen, že budete okouzleni...
Napadl i na Sahaře. Toto jsou rekordmani, kteří se pyšní extrémní sněhovou nadílkou
Kde končí sněhová vánice a začíná světový rekord? Upřímně řečeno, těžko říct. Zatímco v Evropě se každou sezonu předhání lyžařská střediska o naměřené centimetry, Japonské Alpy počítají jen celé...
Hrady a zámky rodů Modré krve. Navštivte sídla českých šlechticů
Hrady a zámky spojené s českou šlechtou nejsou jen památkami minulosti, ale i ideálními cíli na výlet. Právě na ně se zaměřuje i seriál Modrá krev, jehož čtvrtá série odstartovala letos v lednu....
KVÍZ: Šípy, Uhlíře, Svěráky. Poznáte vtipné názvy českých obcí?
Vyznáte se v názvech českých obcí, nebo vás dokážou pěkně zmást? Některá místa znějí, jako by patřila spíš do pohádky, kuchyně nebo seznamu jazykových přesmyček. Otestujte se v kvízu a zjistěte,...
Tři dny jsem měl ruku v kapse. Čech o luxusní svatbě i kremaci na břehu Gangy
Do Indie se původně chystal jen na svatbu kamaráda, se kterým se seznámil v Česku u piva. Nakonec z toho byla několikatýdenní cesta napříč zemí. Od svatebních rituálů pod Himálajem až po kremace na...
Klid na svahu i v údolí. V korutanském Villachu skočte z lyží rovnou do termálů
Lyže, nebo wellness? Každoroční zimní dilema v naší partě pomohly vyřešit rakouské Korutany v okolí Villachu: ráno na svah, pak do termálů, večer do města. Jak si pobyt v této destinaci nejlépe užít,...
Na sáňkách do údolí, na degustaci na vrcholky. Rakousko je víc než jen sjezdovky
Pokud máte pocit, že se musí zimní dovolená točit kolem lyžování, region Schladming-Dachstein vás rychle vyvede z omylu. Ano, je tu 222 kilometrů sjezdovek, ale také chutě, výhledy a zážitky, které...
Plavba za draky se dvěma penisy. Vítejte v ráji, kam vás odveze sám ďábel
Pražská zoo proslula chovem komodských draků, známe je všichni. Ale jak žijí doma na ostrově Komodo? Co o nich nevíme? A čím indonéská příroda ohromí ještě víc? Plavba indonéským souostrovím je...
Kam do Rakouska na lyže. Schladming nabízí ideální poměr cena výkon
Kdo ještě stále přemýšlí, kam do hor, rakouský Schladming nabízí ideální odpověď. Vzdálenost 400 kilometrů lze urazit pod čtyři a půl hodiny a lyžařský zážitek je přitom nesrovnatelně lepší než z...
Třináctého ledna slaví obyvatelé kantonu Appenzell Nový rok. Ne, že by mrazem selhala příslovečná přesnost švýcarských hodinek. Důvodem zpoždění je spíš typická vlastnost zdejších horalů:...
Od Krušných hor po Beskydy. Toto jsou nejlepší běžkařské tratě pro každého
Zasněžené hory každoročně lákají vyznavače běžkování – ať už k protažení těla nebo užívání krás krajiny pod bílou peřinou. Kam se vydat? Která běžkařská oblast osloví sportovní lyžaře a kde milovníci...