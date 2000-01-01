náhledy
Kde končí sněhová vánice a začíná světový rekord? Upřímně řečeno, těžko říct. Zatímco v Evropě se každou sezonu předhání lyžařská střediska o naměřené centimetry, Japonské Alpy počítají jen celé desítky metrů. Učiněné extrémy ale pochází především ze severu Ameriky.
Lyžařská pohodička na úpatí washingtonské Mt. Baker. O sníh tu nouze nebývá, kvůli tichomořskému vlhkému vzduchu, který se plazí přes Kaskádové hory. Je to už sedmadvacet let, co tu nasněžil světový rekord. Celoroční „akumulace“ sněhu činila 2 896 centimetrů.
Tím Mt. Baker těsně pokořila předchozího držitele titulu Nejzasněženějšího místa světa. I toho bychom rovněž našli ve Washingtonu. Byl jím totiž Mt. Rainier. Od února 1971 do února 1972 tam tenkrát naměřili 2 850 centimetrů sněhu. Sníh tady skutečně dělat umí.
Městečko Sukayu Onsen, ztracené v horách Hakkoda v japonské prefektuře Aomori, je v první řadě proslulé svými termálními prameny. Vyniká též meziročním úhrnem sněhové nadílky. Někdy je to o chlup víc, někdy o chlup míň. V průměru tu ale za poslední dekádu bývá 1 760 centimetrů sněhu ročně.
Italská Capracotta, městečko v provincii Isernia, leží vzdušnou čarou 200 kilometrů od Říma. A na první pohled nevypadá, že by mělo usilovat o nějaký rekord spojený se sněhem. Změnilo se to v roce 2015, kdy ho tu napadlo 256 centimetrů. Během pouhých osmnácti hodin.
Proti Italům je tedy těžké v Evropě něco postavit. Konkurovat jim událostmi z loňského dubna částečně může Švýcarsko. Tam, v Bettmeralp, nasněžilo 247 centimetrů sněhu. To je sice víc než slušné, ale jde o kontinuální sněhový úhrn, spočítaný za tři dny dohromady.
Rekordem z hlediska nejvyšší sněhové nadílky v Evropě (ovšem spočítáno za celou sezonu) se pyšní Warth‑Schröcken v rakouském Arlbergu. Mělo by snad jít o nějakých 1 070 centimetrů. Konkurenční lyžařská střediska však mají tendenci tento údaj trochu zpochybňovat.
Pokud jde o absolutní výšku sněhu, o rekord se z Itálie hlásí Dolomity. Přesněji řečeno tedy Fradusta, jeden z nejvýraznějších vrcholů Pale di San Martino. Ležícího sněhu tu naměřili 822 centimetrů. což by podle všeho měla být nejvyšší zaznamenaná sněhová pokrývka v Evropě.
Sníh na horách? To si skoro říká o lavinu. A pokud jde o frekvenci výskytu lavin, je světovým rekordmanem Mt. Fidelity v Britské Kolumbii. Byť tu za sezonu nenasněží zpravidla víc než 1 500 centimetrů, lavin tu ročně zaznamenají v průměru 130.
Vyjet do začínající sněhové vánice, to se vám na Aljašce nemusí vyplatit. Zvlášť u nechvalně proslulé lokality Thompson Pass, vedoucí přes hory Valdez. V průběhu osmi hodin tu umí nasněžit i 150 centimetrů. Na začátku trasy vám tedy stačí zimní řetězy, na konci už potřebujete psí spřežení.
Jaké je venku počasí? Aha, sněží. Poslech zpráv meteorologů z rádia můžete během zimy v kanadském St. John´s klidně vynechat, protože mnoho překvapení nepřináší. V průměru tu za zimu zaznamenají 79 dní, po které to bílé cosi padá seshora dolů.
Rekord to je, byť ne úplně oficiální. Sněhové srážky bývají obvykle rozloženy v průběhu dne, ale s přestávkami. Lidé z Tug Hill u Lososí řeky (ve státě New York) ale tvrdí, že jim v roce 2009 sněžilo bez přestávek osm dní v kuse.
Gulmarg je město, horská stanice a oblíbená lyžařská destinace v okrese Baramulla, na pomezí regionů v Džammú a Kašmíru v Indii. A taky místo sněhových rekordů, hodných Západních Himálají. V průměru tu za zimu napočítají čtrnáct metrů sněhu, ale v roce 2005 se jim „povedlo“ i dvacet.
Jestli sněží v pekle, to zatím nevíme. Ale i na Sahaře můžete zažít ne úplně skromnou sněhovou vánici. V Alžíru se tento „nebývalý“ fenomén začíná odehrávat častěji, než aby se mu dál dalo říkat nebývalý. V roce 1979, 2016, 2018 a loni.
Perisher v Novém Jižním Walesu a Falls Creek ve Victorii se spolu každý rok přetahují o kontinentální rekordy, které přitom hravě trumfne i Labská bouda. Jenže 190 centimetrů sněhu u nás a v Austrálii, to je zkrátka rozdíl. U protinožců to totiž běžně se sněhem tak divoké není.
Nejvyšší úhrn sněhu na celé jižní polokouli? Tím rekordmanem pravděpodobně bude, s 691 centimetry, chilský Nevados de Chillán.
I v brazilském São Joaquim umí nasněžit. Obvykle zhruba tak, jak vidíte na snímku. To ostatně vysvětluje i kolaps, který sem přinesl sníh v roce 1957. Tehdy ho napadlo neuvěřitelných 130 centimetrů a absolutně ochromil celý region Santa Catarina na celý týden.
