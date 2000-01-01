náhledy
Na první pohled připomínají obří gyroskopické sudy. Když se ale dají do pohybu, šplhají po svahu, který by pěšího turistu pořádně potrápil. Švýcarská Stoosbahn zdolává sklon až 110 procent, tedy 47 stupňů, a je nejstrmější pozemní lanovkou na světě. Cestující přitom zůstávají po celou dobu pohodlně ve vzpřímené poloze.
Autor: Profimedia.cz
V samém srdci Švýcarska se nachází technická atrakce, která sama o sobě stojí za výlet. Stoosbahn spojuje údolní stanici Hinteres Schlattli poblíž Schwyzu s horskou vesnicí Stoos. A už samotná cesta je zážitkem.
Autor: Profimedia.cz
Lanovka na trase dlouhé 1 740 metrů překonává převýšení přibližně 744 metrů. Místy stoupá pod úhlem 47 stupňů, což odpovídá sklonu 110 procent. Nejde tedy o obyčejnou lanovku, která by turisty jen pohodlně dopravila pod vrchol. Stoosbahn se doslova šplhá do hor.
Autor: Profimedia.cz
Největší pozornost přitahují její kabiny. Jejich kulovitý tvar není jen designovým výstřelkem. Během jízdy se jednotlivé kabiny naklánějí podle sklonu trati, takže jejich podlaha zůstává vodorovná.
Autor: Profimedia.cz
Cestující tak mohou uvnitř stát nebo sedět v přirozené poloze, přestože samotná dráha stoupá pod úhlem, který na první pohled působí téměř neuvěřitelně.
Autor: Profimedia.cz
Na trase navíc lanovka projíždí třemi tunely a překonává dva mosty. Celá cesta ze Schwyzu do Stoosu zabere podle provozu přibližně čtyři až sedm minut. Odměnou za krátkou, ale pozoruhodnou jízdu je příjezd přímo do centra horské vesnice.
Autor: Profimedia.cz
Stoos leží v nadmořské výšce kolem 1 300 metrů a má ještě jednu zajímavost. Jde o vesnici zcela bez automobilové dopravy. Po vystoupení z lanovky tak návštěvníci nevstoupí do horského letoviska plného aut a parkovišť, ale rovnou do alpské krajiny.
Autor: Profimedia.cz
V létě je Stoos výchozím bodem pro pěší túry a horské výlety. Další lanovka vás například vyveze na vrchol Fronalpstock ve výšce 1922 metrů nad mořem, ze kterého je výhled na okolní jezera.
Autor: Profimedia.cz
Na své si přijdou i rodiny s dětmi. V okolí se nachází například Little Stoos Lake (Stoos-Seeli), které nabízí možnost odpočinku a vodních aktivit.
Autor: Profimedia.cz
V zimě se pak krajina promění v lyžařské středisko. Přibývají sjezdovky, zimní turistické trasy a stezky pro sněžnice. Stoos tak není pouze technickou kuriozitou, ale celoročním horským cílem.
Autor: Profimedia.cz
Nejjednodušší cesta vede přes město Schwyz. Z jeho vlakového nádraží pokračuje autobus na zastávku Stoosbahn, odkud je to k dolní stanici lanovky jen kousek. Cesta autobusem trvá přibližně 20 minut. Kdo přijede autem, může ze Schwyzu pokračovat směrem na Muotathal. Údolní stanice Hinteres Schlattli leží přímo u silnice a u lanovky je k dispozici velké parkoviště.
Autor: ČTK
Pak už stačí nastoupit do jedné z neobvyklých kabin a nechat se během několika minut vyvézt o stovky výškových metrů výš. A zatímco trať pod vámi bude stoupat pod úhlem 47 stupňů, vy můžete mít stále pocit, jako byste stáli na rovině.
Autor: Profimedia.cz