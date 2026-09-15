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Znáte tato úžasná místa? Česko má Ústa pravdy i viadukt Harryho Pottera
Na výlet nemusíte daleko za hranice. Česko ukrývá řadu pozoruhodných míst, která jako by vypadla z jiného kouta světa, nebo rovnou z filmového plátna. Vydejte se s fotografkou Kristýnou Turynovou za...
V 91 letech dokázal nemožné. Šedý vous zdolal legendární Apalačskou stezku
Dale Sandersovi je 91 let a právě dokončil jednu z nejznámějších dálkových turistických tras světa. Během 3 530 kilometrů dlouhé cesty Apalačskou stezkou 71krát upadl, několikrát se zranil a jednou...
Dali byste dvacet miliard korun za pláž? Nebojte, v Evropě jsou i lacinější
Cenovku dnes můžete dát na všechno. Včetně pláží. Ty totiž netvoří jen jemný písek a pozvolný vstup do prohřáté vody. Mají potenciál i pro trh s nemovitostmi. Alespoň teoreticky. Některá místa na...
Nejromantičtější jeskyně Islandu není jeskyně. Grjótagjá i tak ohromí
Prý je to ta nejromantičtější jeskyně na celém Islandu. Grjótagjá v lávovém poli u Mývatnu však jeskyní není. Ani se nemůže pyšnit vodopádem, jenž sem vsadili až filmaři z Hry o trůny digitálně. A...
Železniční skvosty Evropy. Hlasujte, který most je podle vás nejkrásnější
Jsou majestátními pomníky bouřlivého rozvoje železnice v devatenáctém století i moderními technickými divy, harmonickou a velkolepou součástí krajiny i velkoměst. Nad krásou některých železničních...
Pletou se vám Žebrák a Točník? Vydejte se na oba hrady i na bájný Velíz
Zveme vás k výletu, který míří na významné památky Berounska: největší a nejlépe dochované české souhradí Žebrák-Točník a mystický vrch Velíz. Mezi těmito místy se ale od historie snadno odpoutáte,...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Sudy se naklánějí, lidé zůstávají rovně. Švýcarská lanovka drží světový rekord
Na první pohled připomínají obří gyroskopické sudy. Když se ale dají do pohybu, šplhají po svahu, který by pěšího turistu pořádně potrápil. Švýcarská Stoosbahn zdolává sklon až 110 procent, tedy 47...
Od lebek a kostí k žampionům. Vyhlášená pochoutka Paříže měla děsivé tajemství
Pod Paříží leží miliony lidských ostatků. Ale také svět, který s mrtvými neměl původně nic společného. Stovky kilometrů podzemních chodeb, které pradávno vznikly těžbou vápence, se postupně proměnily...
České „moře“ zblízka i z výšky. Vydejte se od Lipna až do korun stromů
Dlouhá promenáda, písečné pláže, cyklostezky, turistické trasy i výhledy na Šumavu. Lipno připomíná přímořské letovisko, za kterým nemusíte dlouze cestovat. Na Lipně však nemusíte jen ležet na pláži....
Dali byste dvacet miliard korun za pláž? Nebojte, v Evropě jsou i lacinější
Cenovku dnes můžete dát na všechno. Včetně pláží. Ty totiž netvoří jen jemný písek a pozvolný vstup do prohřáté vody. Mají potenciál i pro trh s nemovitostmi. Alespoň teoreticky. Některá místa na...
V 91 letech dokázal nemožné. Šedý vous zdolal legendární Apalačskou stezku
Dale Sandersovi je 91 let a právě dokončil jednu z nejznámějších dálkových turistických tras světa. Během 3 530 kilometrů dlouhé cesty Apalačskou stezkou 71krát upadl, několikrát se zranil a jednou...
Solné království pod Krakovem. Unikátní systém chodeb nemá v Evropě obdoby
Jen pár kilometrů od Krakova se pod zemí rozprostírá svět, který nemá v Evropě obdoby. Solný důl Wieliczka fungoval více než 700 let a horníci v něm vyrazili přes 240 kilometrů chodeb. Dnes se místo...
Pláže milované celebritami. Míří na Sardinii, právoplatný Karibik Středomoří
Tento italský ostrov si svou přezdívku vysloužil díky sněhobílým plážím pokrytým velmi jemným pískem a průzračnému smaragdovému moři. To je ale jen zlomek krás, kterými se pyšní.
Kde se žije nejlépe v roce 2026? Žebříček ovládla Kodaň a Vídeň, víme proč
Kvalitní zdravotnictví, fungující doprava, bezpečí, kultura i příroda. Právě podle těchto kritérií společnost Economist Intelligence Unit každoročně hodnotí města po celém světě. Letos znovu...
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Půvabné ostrovy, kde lidé zůstávají žít. Orkneje vábí útesy i zvláštní historií
Od naší spolupracovnice ve Velké Británii Někdejší pupek světa má úchvatnou přírodu, tragické epizody i úsměvná specifika. Dlouhá pole, mírně se svažující k moři, které je vidět odevšad, nesou uklidňující půvab a rovnováhu. Oproti tomu...
Znáte tato úžasná místa? Česko má Ústa pravdy i viadukt Harryho Pottera
Na výlet nemusíte daleko za hranice. Česko ukrývá řadu pozoruhodných míst, která jako by vypadla z jiného kouta světa, nebo rovnou z filmového plátna. Vydejte se s fotografkou Kristýnou Turynovou za...