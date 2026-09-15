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Sudy se naklánějí, lidé zůstávají rovně. Švýcarská lanovka drží světový rekord

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Fotočlánek   8:30
Na první pohled připomínají obří gyroskopické sudy. Když se ale dají do pohybu,... V samém srdci Švýcarska se nachází technická atrakce, která sama o sobě stojí... Lanovka na trase dlouhé 1 740 metrů překonává převýšení přibližně 744 metrů.... Největší pozornost přitahují její kabiny. Jejich kulovitý tvar není jen... Cestující tak mohou uvnitř stát nebo sedět v přirozené poloze, přestože samotná... Na trase navíc lanovka projíždí třemi tunely a překonává dva mosty. Celá cesta... Stoos leží v nadmořské výšce kolem 1 300 metrů a má ještě jednu zajímavost. Jde... V létě je Stoos výchozím bodem pro pěší túry a horské výlety. Další lanovka vás... Na své si přijdou i rodiny s dětmi. V okolí se nachází například Little Stoos... V zimě se pak krajina promění v lyžařské středisko. Přibývají sjezdovky, zimní... Nejjednodušší cesta vede přes město Schwyz. Z jeho vlakového nádraží pokračuje... Pak už stačí nastoupit do jedné z neobvyklých kabin a nechat se během několika...
Na první pohled připomínají obří gyroskopické sudy. Když se ale dají do pohybu, šplhají po svahu, který by pěšího turistu pořádně potrápil. Švýcarská Stoosbahn zdolává sklon až 110 procent, tedy 47 stupňů, a je nejstrmější pozemní lanovkou na světě. Cestující přitom zůstávají po celou dobu pohodlně ve vzpřímené poloze.

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1. září 2021,  aktualizováno  15. 9. 16:28

Sudy se naklánějí, lidé zůstávají rovně. Švýcarská lanovka drží světový rekord

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