Co je to Landeszeughaus? Zbrojnice. Pokud to vysvětlení pojmeme obšírněji, je to přibližně 190 000 dobrých důvodů, proč si zajet do Štýrského Hradce. Tolik historických zbraní tamní arzenál chová ve svých přístupných sbírkách. Je to asi ta nejucelenější přehlídka dobových zbraní v rámci celé Evropy.