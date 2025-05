Surfování v Anglii, plachtění na Maltě. Letní jazykové pobyty lákají na skvělé aktivity

Proč čekat až na vysokoškolské výměnné pobyty, když mohou děti sbírat zkušenosti mnohem dřív? Tuzemská společnost Student Agency dlouhodobě nabízí letní jazykové pobyty pro děti a teenagery – a zájem každoročně roste. Pro letošní rok navíc zbývají už jen poslední volná místa.

Vybírat lze z destinací jako Velká Británie, USA nebo Malta. Vyrazit na ně mohou děti v různém věkovém rozptylu podle výběru konkrétního místa. V Británii nabízejí pobyty už od devíti let věku (někde dokonce už od šesti) až do sedmnácti či osmnácti. Do USA či na Maltu berou děti od 11, 13 či 14 let.

Pod křídly historie kampusu

Děti samozřejmě necestují samy. Po celou dobu pobytu jsou jim k dispozici česky či slovensky mluvící delegáti. Ti dohlížejí na program, pomáhají s překlady i zvládáním každodenních situací.

Ve dvou se to lépe učí – a taky cestuje. Přiveďte kamaráda

a oba získáte slevu Pokud se vám k přihlášenému dítěti podaří sehnat ještě jedno dítě, nabízí Student Agency pro každého slevu 500 korun.

„Výběr lokalit pravidelně obměňujeme a spolupracujeme jen s prověřenými školami, které nabízejí špičkovou výuku i zázemí,“ říká Tomáš Stránský ze Student Agency. Mnohé školy sídlí v historických univerzitních budovách, jiné v moderních centrech – všechny ale mají jedno společné: prostředí přizpůsobené jazykové výuce a bezpečný kampus.

Rodiče navíc mohou vybrat program podle zájmů dítěte – od sportu přes tanec až po vědecké nebo kreativní aktivity.

Tanec nebo věda? Je z čeho vybírat

Z britských pobytů zbývají poslední místa například do Channel School of English v přímořském městě Ilfracombe. Tato škola má s jazykovými kurzy pro zahraniční děti zkušenosti už od roku 1951. Děti tu čeká nejen výuka angličtiny, ale i výlety po okolním Devonu a surfování na jedné z nejlepších pláží v Anglii. Kromě toho si mohou vyzkoušet lukostřelbu, tenis, jízdu na koni nebo slaňování. Mezi oblíbené aktivity patří i street dance, výtvarné dílny nebo kroužek „sport & věda“.

Letní jazykové pobyty spojují výuku angličtiny s pestrým volnočasovým programem – děti se učí jazyk přirozeně, v reálném prostředí a při aktivitách, které je baví

Další oblíbenou destinací je Bloxham, kde sídlí International Student Club. Kromě výuky angličtiny se tu děti věnují plavání, pozemnímu hokeji, fotbalu nebo třeba deskovým hrám. V programu nechybí ani výlety do Londýna, Oxfordu či Windsoru.

Léto v New Yorku nebo na Maltě? To je sen

Několik málo volných míst je k dispozici pro děti, které sní o cestě za velkou louži. Newyorská organizace ZUMA Education pořádá letní jazykové kurzy v areálu univerzitní školy Fordham University. Kampus se nachází v klidné rezidenční čtvrti, a přitom jen několik zastávek metrem od centra Manhattanu. A právě poznávání metropole je důležitou součástí volnočasového programu. Děti navštíví Empire State Building, Times Square, sochu Svobody i slavná muzea.

Téměř obsazený je pak pobyt na Maltě. Není divu, pobyt v European School of English v přímořském městě San Giljan láká na jednu z nejlepších škol na ostrově. Po výuce si děti užívají moře, výlety lodí, karaoke večery – a starší si mohou připlatit i za kurzy plachtění nebo potápění.