Chcete se zlepšit v angličtině? Zkuste jazykový pobyt pro dospělé

Učit se může člověk celý život. Co se jazyků týče, tam to platí obzvlášť. A pokud už máte školu dávno za sebou a nebo si třeba jen dáváte pauzu od studia, jednou z možností, jak si vylepšit světový jazyk číslo jedna, je právě nabídka pobytu přes STUDENT AGENCY.

Irsko: Moderní výuka, rodinná atmosféra a výhled na moře

V Irsku si můžete vybrat hned ze tří měst. Jedním z nich je samozřejmě Dublin. V hlavním městě „zeleného ostrova“ jsou k dispozici hned tři školy, kam lze za studiem angličtiny zavítat. Tím prvním je Emerald Cultural Institute, který se snaží učit podle nejmodernějších trendů a zakládá si na pravidelné obnově vyučovacích metod. Ocení ji především ti náročnější na kvalitu služeb a vybavení. Pokud si zde vyberete školu ATC, čeká vás studium buď přímo v centru Dublinu a nebo v klidnějším přímořském městečku Bray.

Kde všude lze studovat? IRSKO: Cork, Dublin, Galway VELKÁ BRITÁNIE: Bournemouth, Brighton, Bristol, Broadstairs, Cambridge, Cardiff, Cheltenham, Chester, Eastbourne, Edinburgh, Liverpool, Londýn, Manchester, Oxford, Porstsmouth, York KANADA: Montreal, Toronto, Vancouver. USA: Los Angeles, New York, San Diego, San Francisco, Fort Lauderdale, Honolulu, Santa Monica MALTA, KYPR, SAE

Dalším irským městem je Cork, oblíbený cíl umělců, hudebníků a spisovatelů. Na samém jihu Irska je možné studovat na Center of English Studies (CES) jen nějakých pět minut od centra města. Škola s vysloveně rodinným charakterem a přístupem nabízí obecnou angličtinu i tu obchodní.

Moderní jazyková škola na pobřeží oceánu se nachází na opačné straně ostrova než Dublin – ve městě Galway. Zdejší Galway Cultural Institute láká na pestrou a zábavnou výuku, kurzy obchodní angličtiny i kombinované studium skupinové výuky s privátními lekcemi. Zkoušky FCE/CAE nebo TOEIC je zde možné složit přímo ve škole.

Velká Británie: Angličtina v parlamentu i pod klenbou katedrály

Pochopitelně nejvíc možností nabízí samotná kolébka anglického jazyka. Ve Velké Británii totiž STUDENT AGENCY láká hned na šestnáct měst, kde lze jazyk pilovat. Vedle klasik jako je Londýn, Liverpool, Manchester či York, lze za angličtinou vyrazit i do skotské metropole Edinburghu, velšského Cardiffu či do slovutných univerzitních měst Oxford a Cambridge.

Největší nabídka je samozřejmě v Londýně. Třeba taková škola The London School of English se může pochlubit více než stoletou tradicí. Nabízí vysoce intenzivní krátkodobé programy, jejichž součástí může být dle zaměření třeba i návštěva parlamentu či soudního jednání. V nabídce jsou ale také kvalitní kurzy obecné angličtiny nebo přípravné kurzy na složení jedné z mezinárodně uznávaných zkoušek.

Prastaré město York pak láká na rodinnou atmosféru školy s lapidárním názvem English in York. Zdejší studium je vhodné nejen pro ty, co se chtějí zlepšit v komunikaci a obecné angličtině, ale také pro zájemce z řad firemních klientů, kteří angličtinu využívají v práci. V nabídce proto nechybí obchodní kurzy určené pro miniskupiny s maximálně šesti studenty. Škola navíc leží asi 600 metrů od místní slavné katedrály.

Rušný jihoanglický přístav Portsmouth pak nabízí studium ve své Language Specialists International. Zdejší studentské město je skvělou příležitostí, jak potkat mnoho mladých lidí. To ostatně usnadní přímo škola díky možnosti stát se členem univerzitního sportovního klubu, se kterým spolupracuje. Angličtinu pro specifické obory jako inženýrství, lidské zdroje, právo, finance, bankovnictví, hotelový management, logistika či třeba pojišťovnictví škola zajistí v rámci privátních lekcí nebo na vyžádání pro menší uzavřené skupiny o dvou až čtyřech studentech.

Nabídka studijních pobytů přímo ve Velké Británii je skutečně obrovská, více můžete prostudovat přímo na stránkách STUDENT AGENCY.

Kanada: Studujte na nejlepší škole v Severní Americe

Pokud byste si výuku angličtiny raději dopřáli až za oceánem, do Kanady můžete díky STUDENT AGENCY vyrazit do tří měst. V Montrealu a Torontu to jsou školy sdružené pod International Language Schools of Canada, tedy ILSC. Ta montrealská nabízí studium v moderní budově v centru města, torontská láká do moderního kampusu nedaleko ikonické CN Tower. Hlavní město provincie Ontario, které je díky úžasnému okolí oplývá bohatou nabídkou zimních sportů i letní turistiky, dále nabízí i studium v jazykové škole CES známé svým rodinným přístupem.

Doprava či pojištění Kromě výuky je běžnou součástí jazykového pobytu od STUDENT AGENCY v zahraničí také ubytování a bohatý program pro volný čas. Z doplňkových služeb společnost nabízí například zajištění letecké či autobusové dopravy do země pobytu, návaznou dopravu do vaší cílové destinace nebo cestovní pojištění na celou dobu pobytu.

A jaké je třetí město, kam do Kanady vyrazit za angličtinou? Perla západního pobřeží – Vancouver. Město s vysokou životní úrovní, obklopené nádhernými plážemi a horami, nabízí ideální prostředí pro studium i volný čas. Zdejší Tamwood International College je menší škola postavená na osobním přístupu. O jejím předním postavení mezi jazykovými školami svědčí mimo jiné ocenění STM Star Awards, kdy byla vyhlášena jako ta nejlepší v Severní Americe. Navíc nabízí Career Program – skvělou možnost spojit studium odborné školy s prací na poloviční úvazek a během půlročních prázdnin i na plný úvazek.

USA: Lekce u havajských či kalifornských pláží

A pak tu jsou samozřejmě Spojené státy americké. Sem vedle populárních destinací, jakou jsou Los Angeles, New York, San Diego či San Francisco, můžete jet studovat i na neobvyklá místa. Například floridské Fort Lauderdale láká na studium na prestižní škole The Language Academy. Luxusní prosklená budova školy se nachází v samotném centru města, jen kousek od oblíbené hlavní třídy. Na dosah jsou tedy vyhlášené restaurace, butiky či galerie.

Pořádnou exotiku pak zažijí studenti Global Village Hawaii v Honolulu. Škola je totiž situována jen několik minut od pláží Ala Moana a Waikiki. Z moderně vybavených učeben je nádherný výhled na hory a oceán. Pobočka College of English Language ve slavné kalifornské Santa Monice se pak nachází přímo u pláže.

Malta a Kypr: Ostrovy nejen pro dovolenou

Kvalitními anglickými kurzy překvapí i středomořské ostrovy, kam byste jinak vyrazili spíš na dovolenou. Pokud hledáte spojení výuky a středomořské atmosféry, Malta a Kypr jsou ideální volbou.

Malta je dlouhodobě jednou z nejoblíbenějších destinací pro jazykové pobyty dospělých. Angličtina je zde oficiálním jazykem, výuka se zde koná v přátelském středomořském prostředí a celoročně příjemné klima láká nejen v létě, ale i mimo sezónu. Z pestré nabídky vynikají tři špičkové školy.

European School of English ve městě St. Julian’s nabízí kurzy pro dospělé všech úrovní, včetně obchodní angličtiny nebo přípravy na IELTS. Škola má vlastní rezidence a výborné zázemí v docházkové vzdálenosti od pláže i nočního života.

EC Malta je známá svou mezinárodní atmosférou a moderními výukovými metodami. Nabízí specializované kurzy angličtiny pro profesionály, intenzivní programy i individuální lekce. Její výhodou je i možnost navázat na stejnou síť škol po celém světě, pokud se rozhodnete pokračovat v jiném městě.

BELS Malta naopak osloví ty, kteří hledají klidnější a osobnější přístup. Nachází se v letovisku St. Paul’s Bay a díky menším skupinám se tu klade důraz na individuální potřeby studentů.

Díky celoročnímu klimatu jsou tyto kurzy oblíbené nejen v létě, ale i mimo hlavní sezónu. Skvělou volbou je škola i pro rodiny – nabízí jazykové pobyty vhodné pro rodiče s dětmi, kdy výuka probíhá odděleně, ale ve stejném čase, což zajišťuje pohodlí i čas na společné aktivity. Stejný koncept umožňuje také již zmíněná škola ESE Malta, která je dlouhodobě oblíbená mezi českými i slovenskými studenty všech věkových kategorií.

Angličtinu se můžete učit i v Dubaji. STUDENT AGENCY zde má v nabídce dvě školy. EC Dubai sídlí v atraktivní lokalitě Dubai Marina a nabízí špičkové zázemí, moderní technologie ve výuce a profesionální lektory – rodilé mluvčí s mezinárodními certifikáty. ES Dubai pak najdete v Knowledge Village v prostorách univerzity a v Business Bay v budově Jumeirah Lake Towers. Pořádá kurzy nejen pro dospělé, ale i pro mládež od 16 let výše.

Výběr nezůstává jen u angličtiny

Vedle angličtiny přitom společnost nabízí i další jazyky jako němčinu, francouzštinu či španělštinu. Ale i arabštinu, čínštinu, italštinu či japonštinu. Stačí si jen vybrat, sebrat odvahu a vycestovat.