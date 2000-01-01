Existují místa, kde člověk snadno ztratí pojem o čase. Maramurešská Bârsana mezi ně bezpochyby patří. V krajině plné dřevěných kostelů, šindelových střech a horských luk s ovcemi tu nedaleko sebe stojí dvě výjimečné památky. Jedna stará tři století, druhá sotva třicet let. A obě mají svůj příběh.
Autor: Curcan ionel, Creative Commons
V podvědomí zahraničních turistů většinou splývají v jednu společnou pamětihodnost. Ve skutečnosti jsou ale ty památky hodné vaší návštěvy dvě.
Autor: Curcan ionel, Creative Commons
Ta první, dřevěný kostel z počátku 18. století, se dokonce zapsala i na seznam UNESCO. K ní ale davy výletníků zrovna neproudí. Jeho plný název zní Uvedení přesvaté Bohorodice do chrámu. Vystavěn byl roku 1711 a stojí na vyvýšeném místě zvaném Jbâr u hřbitova.
Autor: Țetcu Mircea Rareș, Creative Commons
Lidé jej zbudovali (na jiném místě, sem byl přenesen) jako poděkování za přežití morové epidemie a zároveň i jako symbol víry, která držela jejich komunitu v těžkých časech pohromadě.
Autor: Țetcu Mircea Rareș, Creative Commons
Než dojít příkrou strání až sem, to už turisté spíš upřednostňují nenáročnou cestu k té druhé památce. Ta leží jen tři kilometry odtud. Jmenuje se Bârsana. Je to ženský klášter, monastýr. Seskládaný je z pro zdejší region tolik typických dřevěných kostelíků a roubenek.
Autor: Curcan ionel, Creative Commons
Vypadá fantasticky, jako pohádkový skanzen usazený v údolí řeky Iza, s nápadně silnou sakrální atmosférou. Jen pozor, celý tento areál je docela mladičký. S jeho stavbou se začalo v 90. letech a dokončen byl v roce 2003. A přestože je bezesporu zajímavým místem, do UNESCO zatím vážně nepatří.
Autor: Nicu Farcaș, Creative Commons
Turistům se to ale často plete a mylně usuzují, že s monastýrem v Bârsana navštěvují památku zapsanou na Seznam světového dědictví UNESCO. To jen tak pro pořádek, protože „dřevěná monumentálnost“ překrásné Bârsana si vaši pozornost jistě zasluhuje, i když v UNESCO není.
Autor: DimiTalen, Creative Commons
Už při prvním pohledu na štíhlé věže kostelíků návštěvníka napadne, že stojí před opravdovým středověkým klášterem. Stavělo se tu možná nově, ale povětšinou podle zažitých stavebních metod a s využitím regionálních vzorů.
Autor: Curcan ionel, Creative Commons
Projektanti tím chtěli navázat na odkaz zdejší maramurešské architektury a na existenci starého kláštera, o němž se v kronikách psalo v roce 1405. Už tehdy zdejší tesaři dokázali vytvářet monumentální stavby téměř bez jakéhokoliv použití kovových spojů.
Autor: Joadl, Creative Commons
Charakteristickým znakem místních kostelů jsou štíhlé věže zakončené vysokými jehlany. Jejich silueta připomíná dávné gotické chrámy. Jen tady nestojí v městské památkové rezervaci velkého evropského města, ale mezi horami a lesy.
Autor: Curcan ionel, Creative Commons
Monumentálnost kostelů v Bârsana není jen takový příměr k lákání turistů. Se svými 57 metry patří hlavní chrám monastýru k nejvyšším dřevěným sakrálním stavbám Rumunska a dlouhá léta byl označován za jednu z nejvyšších svého druhu v Evropě.
Autor: Curcan ionel, Creative Commons
Ten výškový rekord už je dnes samozřejmě dávno pryč, ale ohromující velikost věže tu stále přetrvala.
Autor: Chainwit., Creative Commons
Samotný název Bârsana pravděpodobně souvisí s pastevectvím. Slovo „bârsan“ totiž označovalo člověka starajícího se o ovce s dlouhou hustou vlnou. Ovce, pasoucí se na okolních stráních, odtud ještě nezmizely.
Autor: Chainwit., Creative Commons
Dřevěné budovy, kryté šindelem a propojené zahradami a dřevěnými chodníčky, tu vytvářejí až pohádkovou scenérii. Návštěvníci často říkají, že připomínají kulisy historického filmu. Bârsana patří mezi nejnavštěvovanější místa celého Maramureše.
Autor: Curcan ionel, Creative Commons
V Bârsaně není důležitá jen architektura, ale i okolní krajina. Klášter obklopují louky, ovocné sady a zalesněné svahy údolí Izy, které se po staletí měnily jen velmi pomalu. Právě spojení přírody a lidského díla vytváří atmosféru, kvůli níž sem míří fotografové z celé Evropy.
Autor: Monica groza, Creative Commons
Na Bârsana je hezké i to, že není sterilní sakrální památkou, anebo jen vesničkou dělanou na oko pro turisty. Klášter „žije“ a máte možnost tu řádové sestry (žije jich tu momentálně patnáct) vidět během každodenních činností. Takový vhled do konventu se vám nabídne jen málokde.
Autor: Adam Jones, Creative Commons
Řádové sestry udržují v paměti tradiční řemesla Maramureše, jako malování ikon na skle, řezbářství, tkaní a včelařství. Návštěva Bârsana nabízí nejen tu vizuální nádheru a ponoření se do místní kultury. Je i vzácnou příležitostí být svědky provozování původních řemesel v jejich autentickém kontextu.
Autor: Chainwit., Creative Commons
Na trámech i branách se stále opakuje zvláštní vyřezávaný ornament, připomínající spletené lano. Místní mu říkají provaz věčnosti. Symbolizuje nekončící koloběh života. Jen co jej zaznamenáte, budete ho potkávat téměř na každém kroku.
Autor: Țetcu Mircea Rareș, Creative Commons
Klášter je obklopen rozkvetlými zahradami, altány, umělými jezírky a vyřezávanými dřevěnými branami. Ta tradiční maramurešská architektura tu vytváří cosi jako oázu klidu. Ale ne úplně z nejklidnějších oáz. Přeci jen turistů tu přibývá a klid mizí.
Autor: Stan Ioan Ovidiu, Creative Commons
Možná tedy přeci jen zatoužíte podstoupit tu tříkilometrovou túru navíc a když už tu jste, snad navštívíte i památný kostel Uvedení přesvaté Bohorodice do chrámu u hřbitova na kopci Jbâr. Je to silný zážitek.
Autor: Pylaryx, Creative Commons
Při vstupu dovnitř starého kostela vás totiž překvapí téměř úplná tma. Malá okna propouštějí jen minimum světla a vytvářejí atmosféru, která jako by měla věřící oddělit od okolního světa. Interiér působí spíše jako tajemná dřevěná schránka než jako klasický svatostánek.
Autor: DimiTalen, Creative Commons
Teprve až si vaše oči přivyknou na pološero, začnete rozpoznávat nástěnné malby. Roku 1806 je tu vytvořil ikonopisec Hodor Toader. Zajímavé je, že obrazy nebyly nanášeny přímo na trámy, ale na plátno připevněné ke stěnám a poté překryty vápennou vrstvou.
Autor: Țetcu Mircea Rareș, Creative Commons
Fresky nesou stopy baroka a rokoka, tedy stylů, které nejsou regionu vlastní a do Transylvánie pronikaly ze střední Evropy. Právě toto neobvyklé propojení lidového pravoslavného umění a západních vlivů patří k důvodům, proč byl kostel zařazen mezi památky UNESCO.
Autor: Țetcu Mircea Rareș, Creative Commons
Něco starého, něco nového. Obojí je přitom propojené silnou tradicí, vírou a vzpomínkami. V Bârsaně se sice nedotknete nebes, ale něco ze zdejší mimořádné atmosféry ve vás ještě dlouho přetrvá. Je to místo, jakých není mnoho.
Autor: Curcan ionel, Creative Commons
Jak se dostat do Bârsana a k památnému kostelu? Nejbližší město je Sighetul Marmatiei, vzdálené dvaadvacet kilometrů. A pokud byste měli problémy s hledáním výrazných orientačních bodů v mapě, klášter leží 45 kilometrů od Negresti-Oaş.
Autor: paulnasca, Creative Commons