|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Nejfotografovanější klášter Maramureše v UNESCO není, turisté si ho pletou
Světová velmoc rozhleden. Podívejte se na nejkrásnější české vyhlídkové věže
Česká republika je díky své husté síti téměř 500 rozhleden a vyhlídek považována za světovou rozhlednovou velmoc. Tyto stavby pokrývají celé území země, od vrcholků Krušných hor až po moravské...
Dovolená v Hitlerově vysněném ráji. Nacistický kolos u Baltu dnes láká turisty
Na první pohled působí jako nekonečný panelový dům obrácený k moři. Za šedými betonovými zdmi se však skrývá jeden z nejambicióznějších a zároveň nejkontroverznějších stavebních projektů nacistického...
Ostrov v jezeře, které je na ostrově v jezeře na ostrově. Filipíny mají unikát
Na první pohled připomíná geologickou hádanku, kterou by vymyslel spíše scenárista než příroda. Na filipínském ostrově Luzon se nachází jedno z nejpodivuhodnějších míst planety – ostrov v jezeře,...
Krvavé jezero Natron. Zvířata mění v kámen, pro plameňáky je však rájem
Na první pohled působí jako místo z hororového filmu. Tanzanské jezero Natron má krvavě rudou barvu, vodu žíravou jako čpavek a pověst „jezera smrti“, které mění uhynulá zvířata v kamenné sochy. Ve...
KVÍZ: Pro cestovatele gurmány. Znáte nejslavnější hospody a speciality Česka?
Od modlitbiček přes pavlišovák po nejsilnější pivo. Vydejte se na cestu po českých hospodách, pivovarech, kavárnách i regionálních specialitách a zjistěte, jak dobře znáte chutě, tradice a...
Tunel, kterým nikdy nejely vlaky? Skvělý tip na výlet na Slovensko
Plánujete, kam na Slovensko za neotřelým dobrodružstvím, které kombinuje fascinující historii s aktivním pohybem? Pokud vás láká netradiční letní dovolená na Slovensku, zapomeňte na chvíli na...
Nejfotografovanější klášter Maramureše v UNESCO není, turisté si ho pletou
Existují místa, kde člověk snadno ztratí pojem o čase. Maramurešská Bârsana mezi ně bezpochyby patří. V krajině plné dřevěných kostelů, šindelových střech a horských luk s ovcemi tu nedaleko sebe...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Dovolená v Hitlerově vysněném ráji. Nacistický kolos u Baltu dnes láká turisty
Na první pohled působí jako nekonečný panelový dům obrácený k moři. Za šedými betonovými zdmi se však skrývá jeden z nejambicióznějších a zároveň nejkontroverznějších stavebních projektů nacistického...
Atlanta hostí zápas Čechů s JAR. Láká i historií, akváriem a jižanským jídlem
Jednou ze šestnácti lokací letošního Mistrovství světa ve fotbale 2026 je i Atlanta ve Spojených státech amerických. Hlavní město státu Georgia má však také bohatou historii a kulturní scénu. I mimo...
Na samotě pod Dolomity. Farmáři v Jižním Tyrolsku otevírají své domovy hostům
Kdy jste naposledy vstali před kuropěním, mezi třetí až čtvrtou ranní, abyste se vydali do venkovní zimy a tmy a zahřáli se až při dojení bučících krav? Nikdy? Že jste to jen viděli v komedii Na...
Cesta do Polska 2026: kompletní průvodce na dovolenou autem i tipy na trasy
Polsko je pro Čechy oblíbeným místem pro letní dovolenou. Je blízko, vše je tam pro nás za dobrou cenu a docela dobře se tam domluvíme. Polsko navíc nabízí rozmanitost zážitků od pláží Baltského moře...
Cesta do Itálie autem 2026: doklady, mýtné a trasy bez stresu
Cesta autem do Itálie je skvělý způsob, jak si užít flexibilitu při objevování krás této temperamentní země. Abyste si užili sluncem zalité pláže, historická města a tu nejlepší pizzu, je třeba celou...
Cesta do Chorvatska 2026: mýtné, dálniční známky, trasa i ceny
Plánujete cestu autem do Chorvatska v roce 2026? Připravili jsme praktický průvodce, který vás provede vším od trasy a dálničních známek přes mýtné a ceny pohonných hmot až po doklady, pojištění i...
Jedinečný šarm a kouzlo Středomoří. Okcitánie vás přenese do světa trubadúrů
Od růžového Toulouse přes římské památky v Nîmes až po tajemné katarské hrady v Pyrenejích. Okcitánie na jihu Francie nabízí jedinečnou směs historie, středověkých měst, malebných vesnic, krásné...
Dům na Podblanicku se stodolami
Kamberk - Hrajovice, okres Benešov
2 900 000 Kč
KVÍZ: Pro cestovatele gurmány. Znáte nejslavnější hospody a speciality Česka?
Od modlitbiček přes pavlišovák po nejsilnější pivo. Vydejte se na cestu po českých hospodách, pivovarech, kavárnách i regionálních specialitách a zjistěte, jak dobře znáte chutě, tradice a...
Kouzlo jako z Avatara. Stěny jeskyně svítí samy od sebe, může za to hlad
Na první pohled to vypadá jako projekce z vesmíru nebo ze sci-fi filmu Avatar. Tuhle nádheru však zažívají tisíce návštěvníků při návštěvě obyčejné jeskyně. Na tomto kouzelném místě se po stěnách...