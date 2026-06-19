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Nejfotografovanější klášter Maramureše v UNESCO není, turisté si ho pletou

Radomír Dohnal
Existují místa, kde člověk snadno ztratí pojem o čase. Maramurešská Bârsana mezi ně bezpochyby patří. V krajině plné dřevěných kostelů, šindelových střech a horských luk s ovcemi tu nedaleko sebe stojí dvě výjimečné památky. Jedna stará tři století, druhá sotva třicet let. A obě mají svůj příběh.
Existují místa, kde člověk snadno ztratí pojem o čase. Maramurešská Bârsana... V podvědomí zahraničních turistů většinou splývají v jednu společnou... Ta první, dřevěný kostel z počátku 18. století, se dokonce zapsala i na seznam... Lidé jej zbudovali (na jiném místě, sem byl přenesen) jako poděkování za... Než dojít příkrou strání až sem, to už turisté spíš upřednostňují nenáročnou... Vypadá fantasticky, jako pohádkový skanzen usazený v údolí řeky Iza, s nápadně... Turistům se to ale často plete a mylně usuzují, že s monastýrem v Bârsana... Už při prvním pohledu na štíhlé věže kostelíků návštěvníka napadne, že stojí... Projektanti tím chtěli navázat na odkaz zdejší maramurešské architektury a na... Charakteristickým znakem místních kostelů jsou štíhlé věže zakončené vysokými... Monumentálnost kostelů v Bârsana není jen takový příměr k lákání turistů. Se... Ten výškový rekord už je dnes samozřejmě dávno pryč, ale ohromující velikost...

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