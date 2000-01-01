náhledy
Pro některé děti začíná cesta do školy obyčejnou procházkou. Jiné však musí překonávat řeky po lanech, šplhat po žebřících nebo se vydat lanovkami. Podívejte se na místa, kde je cesta za vzděláním sama o sobě pořádným dobrodružstvím.
Autor: Profimedia.cz
Ředitel základní školy Sü Liang-fana doprovází žáky po úzké stezce na útesu cestou do jejich domovské vesnice v oblasti Pi-ťie v jihočínské provincii Kuej-čou.
Autor: Profimedia.cz
Žáci základní školy Ban-pcho absolvují tuto nebezpečnou cestu do školy i zpět každý den.
Autor: Profimedia.cz
Kambodžští žáci veslují do školy ve vesnici Chong Kneas v provincii Siem Reap. Rodiče z této plovoucí vesnice učí své děti plavat v řece, než jim dovolí chodit do školy. K nehodám lodí zde dochází nejméně dvakrát týdně.
Autor: Profimedia.cz
Rodiče z plovoucí vesnice Chong Kneas v Kambodži učí své děti plavat v řece, než jim dovolí chodit do školy. K nehodám lodí zde dochází nejméně dvakrát týdně.
Autor: Profimedia.cz
Děti z vesnice Nizhuhe v čínské provincii Jün-nan překonávají při cestě do školy více než 500 metrů vysoký kaňon. Díky výtahu a lanovce, které byly otevřeny v roce 2022, se jejich cesta zkrátila z několika hodin na zhruba 30 minut.
Autor: Profimedia.cz
Školáci z etnika Čakma přecházejí řeku cestou do školy v nejvýchodnějším státu Indie Arunáčalpradéš.
Autor: Profimedia.cz
Chlapec z kmene Anak Dalam (známého také jako „lidé z džungle“) jede na motocyklu ze školy v Muara na indonéském ostrově Sumatra zpět do lesa. Kmen Anak Dalam žije v lesích, například v národním parku Bukit Tiga Puluh. Děti z džungle se vzdělávají tak, že polovinu týdne tráví ve škole a druhou polovinu se vracejí do lesa.
Autor: Profimedia.cz
Děti cestují do školy na kánoi po řece Marañón – hlavním přítoku Amazonky – v národní rezervaci Pacaya Samiria v Peru.
Autor: Profimedia.cz
Děti z vesnice Nongding v čínské autonomní oblasti Kuang-si šplhají po zavěšeném žebříku, aby se dostaly do školy. Jejich cesta vede po strmých horských svazích a patří k nebezpečným každodenním povinnostem.
Autor: Profimedia.cz
Děti z odlehlé oblasti Maros na indonéském ostrově Sulawesi každý den urazí asi dva kilometry pěšky. Cestou do školy sestupují z hor a překonávají řeky.
Autor: Profimedia.cz
Děti cestují do školy na kánoi ve vesnici Twenke. Jedná se o domorodou indiánskou vesnici, která se nachází v regionu Horní Maroni ve Francouzské Guyaně.
Autor: Profimedia.cz
Extrémně náročnou cestu musejí zdolat lidé z horské vesnice Atule’er v provincii Sečuán. Odlehlá osada leží v nadmořské výšce 1400 metrů a jediná cesta do ní vede po 17 žebřících umístěných na 800 metrů vysoké skále. Útrpnou cestu musejí absolvovat i děti, které se takto vydávají do školy.
Autor: Profimedia.cz
Čínská vesnice Atule’er je přezdívána „vesnice na útesu“, jelikož její domy jsou rozesety po horském svahu. K přístupu do ní museli obyvatelé dříve využívat horolezecké techniky. Později byl vybudován žebřík s dvěma tisíci stupni.
Autor: Profimedia.cz
Čínská vesnice Atule’er je přezdívána „vesnice na útesu“, jelikož její domy jsou rozesety po horském svahu. K přístupu do ní museli obyvatelé dříve využívat horolezecké techniky. Později byl vybudován žebřík s dvěma tisíci stupni.
Autor: Profimedia.cz
Děti z čínské vesnice Decun překonávají cestou do školy hluboké údolí v jednoduché podomácku vyrobené lanovce. Dříve jim pěší cesta trvala pět hodin, dnes přejezd trvá jen několik minut.
Autor: Profimedia.cz