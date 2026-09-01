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Strastiplná cesta dětí do školy. Přebrodí řeky, hory zdolávají po chatrných žebřících

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Fotočlánek   12:30
Pro některé děti začíná cesta do školy obyčejnou procházkou. Jiné však musí... Ředitel základní školy Sü Liang-fana doprovází žáky po úzké stezce na útesu... Žáci základní školy Ban-pcho absolvují tuto nebezpečnou cestu do školy i zpět... Kambodžští žáci veslují do školy ve vesnici Chong Kneas v provincii Siem Reap.... Rodiče z plovoucí vesnice Chong Kneas v Kambodži učí své děti plavat v řece,... Děti z vesnice Nizhuhe v čínské provincii Jün-nan překonávají při cestě do... Školáci z etnika Čakma přecházejí řeku cestou do školy v nejvýchodnějším státu... Chlapec z kmene Anak Dalam (známého také jako „lidé z džungle“) jede na... Děti cestují do školy na kánoi po řece Mara&#241;ón – hlavním přítoku Amazonky... Děti z vesnice Nongding v čínské autonomní oblasti Kuang-si šplhají po... Děti z odlehlé oblasti Maros na indonéském ostrově Sulawesi každý den urazí asi... Děti cestují do školy na kánoi ve vesnici Twenke. Jedná se o domorodou...
Pro některé děti začíná cesta do školy obyčejnou procházkou. Jiné však musí překonávat řeky po lanech, šplhat po žebřících nebo se vydat lanovkami. Podívejte se na místa, kde je cesta za vzděláním sama o sobě pořádným dobrodružstvím.

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Strastiplná cesta dětí do školy. Přebrodí řeky, hory zdolávají po chatrných žebřících

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