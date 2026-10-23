Nejznámějšími pískovcovými útvary v polském příhraničí, které plynule navazují na ty naše, se pyšní Stolové hory (Góry Stołowe) se stejnojmenným národním parkem. Ty tvoří pokračování českých Broumovských stěn.
Další pískovce se pak roztroušeně objevují severně od Adršpachu v předpolí Hraničního hřbetu a Mirošovských stěn. Nastupující podzim je ideálním časem k jejich návštěvě. Samozřejmě že oproti velkolepé monumentalitě skalních měst ikonického „Ádru“ jsou tamní pískovcové stěny i věže mnohonásobně menší, nižší a komornější.
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Nejblíž k nám leží Czartowskie Skały (Čertovy skály, německy Teufels Berg či Teufelstein). Ty se ukrývají nedaleko hraničního přechodu ve Zdoňově u Adršpachu, a to za vesnicí Różana položenou severozápadně od města Mirošova (Mieroszów).
Čertovy skály vytvářejí malebný soubor stěn a buclatých homolí. Geomorfologicky se řadí do severní větve Stolových hor. Kromě pískovců se na jejich stavbě též spolupodílí slepence, které skalám místy propůjčily červenavý i nafialovělý nádech.
Přitažlivost Čertových skal tkví v detailech. Mezi nimi vévodí dvojice bizarně tvarovaných skalních oken označovaných jako „ďáblovy oči“. Nízké kamenné hřiby, jež zdobí vrchol robustní věže, se zase přirovnávají k čertovským rohům. Podle pověsti jsou skály zkamenělé sestry, které rozzuřený pekelník proměnil v pískovec, když jedna z nich odmítla ďáblovu nabídku k sňatku.
Vrcholové partie Čertových skal zpřístupňují vyšlapané pěšiny. Ty následně vyústí na vzdušnou římsu, ze které se otevře omezený výhled. Ovšem pozor, tady hranu útesu neohraničuje žádné zábradlí, takže opatrnost je na místě. Zejména, pokud jste na výlet vzali děti. Naopak u úpatí skal se rozprostírá spousta místa ke hrám v přírodě. Dále tam návštěvníci najdou prostornou odpočívku s krytou dřevěnou boudou. A současně se poblíž šklebí ještě pár menších skalek.
Robustní solitér
Pískovcové věže se mnohdy standardně spojují s divočinou mimo civilizaci. Přesně opačnou tvář nastavuje blízký Gorzeszów, kam cesta od Čertových skal zabere sotva deset minut jízdy autem. Na severním okraji vesnice se totiž bezprostředně za zdejšími chalupami tyčí monumentální osamělá věž výstižně pojmenovaná Diabelska Maczuga, tedy Ďáblův kyj. Často se jí též říká Czarcia Maczuga (Čertův kyj).
Ďáblův kyj sice navenek vypadá jako klasická pískovcová věž, nicméně tvar jeho vrcholu naznačuje, že spíše se jedná o erodovaný skalní hřib. Díky poloze v otevřené krajině, kde převládají louky i pole bez vyšší vegetace, působí velmi impozantně. A to i přes nízkou výšku.
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Osiřelé tajuplné skalisko, v jehož okolí nevyčnívá žádný další útes, se pochopitelně stalo motivem lidových příběhů. Nejčastěji se prezentuje legenda o ďáblovi, jenž chtěl zničit cisterciácký klášter v Krzeszówě. Pod pláštěm noci prý u našeho Adršpachu vytrhl ze země těžkou pískovcovou věž a pak letěl ke klášteru, aby ji na něj shodil.
A zrovna, když se vznášel nad Gorzeszówem, tak kohoutí kokrháni ohlásilo příchod nového jitra. Naštvaný ďábel kamennou věž upustil, ta dopadla do luk za dědinou a tam zůstala dodnes.
Západní bok Ďáblova kyje zdobí pamětní deska, která připomíná sté výročí vítězství nad Napoleonem v bitvě u Lipska. Což není překvapením, neboť do konce druhé světové války zdejší region patřil Německu.
Pitoreskní pískovcové městečko
Jižně od Gorzeszówa směřuje prašná silnice k zalesněnému hřebínku, kde se ve stínu stromů zubatí romantické Gorzeszowskie Skałki. Mezi výletníky se ale častěji označují jako Głazy Krasnoludków (Balvany trpaslíků). A skutečně, na svazích i vrcholu hřebínku se zhruba v kilometrové délce táhne pitoreskní soubor věží, pískovcových hřibů, slují a skalních bludišť, jenž s trochou fantazie doopravdy evokuje malebně chaotické hobití město.
Ani Głazy Krasnoludków nezůstaly stranou lidových bájí. Zdejší skaliska prý obývali tajemní tvorové, kteří se sice podobali lidem, avšak byli malého vzrůstu. Tito trpaslíci vynikali svojí pracovitostí, nicméně raději se stranili lidí, protože se od nich dočkali nanejvýš posměšků. Až jednou se jeden z trpaslíků zahleděl do dcerky místního zámožného sedláka. A dívka údajně jeho lásku opětovala.
Tajný vztah se ovšem provalil a otec dívky trpaslíka zahrnul sprchou nadávek. Ten v návalu horké krve udeřil sedláka tak silně, až omdlel. Když se probral, byla dcerka pryč. Traduje se, že odešla za svým milým do skal a již nikdy ji žádný člověk nespatřil.
Zejména na podzim, kdy se listí dřevin zabarví, je tady moc hezky. Głazy Krasnoludków se již hodně podobají našim pískovcovým skalním městům. Ale v kapesní formě. Zároveň patří mezi oblíbené výletní cíle. Zvýšenému zájmu odpovídá rovněž infrastruktura. Za prostorným parkovištěm se zelená svěží louka, na níž se v létě táboří, a pro výletníky jsou k dispozici ohniště i kryté přístřešky s posezením.
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