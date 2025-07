„Vad det är vackert!“ Jaká je to krása! Pestrobarevné domy Gam la Stan neboli Starého Města, z nichž některé pocházejí z raného středověku, se rozplývavě zrcadlí v blízkém přístavu a vypadají opravdu jako z pohlednice. Jeden z řady trajektů si to zrovna pomalu šine k Djurgårdenu, zeleným plicím Stockholmu. Dřív to byla královská obora určená pro honitbu, dnes tam místní vyrážejí za odpočinkem a sportem nebo se uvolnit do zábavního parku Gröna Lund Tivoli s řadou centrifug a horských drah. A taky za poznáním do některého z mnoha muzeí.

Ještě před deseti lety byl Stockholm místem, kde lidé běžně nezamykali ani auta na ulici. Dnes je z něj globální metropole, kde chodí děti do školy občas i v neprůstřelných vestách a kde je dobré mít se stále na pozoru.