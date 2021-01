KVÍZ: Znáte starý Egypt? Vyhrajte staroegyptský lékařský papyrus v češtině

V egyptské poušti, na nekropoli panovníků Staré říše, odkrývají čeští egyptologové starověké památky už 60 let. Pohřebiště v Abúsíru, na němž pracují, patří k největším archeologickým lokalitám, které kdy Egypťané propůjčili ke zkoumání zahraniční expedici. Čeští vědci jsou zde velmi úspěšní a téměř rok co rok z Abúsíru ohlašují další a další výjimečné objevy.

Mnohé významné počiny se však nenoří jen z písku, ale i od pracovních stolů. A jedním z nich, který lze připočítat k výjimečným úspěchům české egyptologie, je i překlad Ebersova lékařského papyru do češtiny. Tato slavná písemná památka ze starověkého Egypta totiž byla dosud přeložena pouze do hlavních světových jazyků.

Díky egyptologovi Břetislavu Vachalovi se český čtenář může ve svém rodném jazyce dozvědět, jak léčili staří Egypťané. Překlad, náročný nejen tím, že jde o odborný text, ale i proto, že prostě zatím neznáme význam všech ingrediencí v receptech, vydalo jako přesnou obsahovou i grafickou kopii původního díla nakladatelství Academia.

Ebersův staroegyptský lékařský papyrus obsahuje 877 postupů, jak co léčit. A z překladu Břetislava Vachaly je zjevné, že staří Egypťané trpěli stejnými zdravotními obtížemi jako dnes my. Papyrus má pověst „nejdelšího a nejkrásnějšího rukopisu starověku“ nebo třeba „nejvelkolepějšího a nejdůležitějšího dokumentu“. Mnohé recepty budou čtenáři blízké, protože bude znát ingredience, které se používají na konkrétní zdravotní problémy i dnes, a to hlavně v lidovém léčitelství.

