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Na pomezí pohoří Zlatibor a národního parku Tara leží malebná srbská vesnička Mokra Gora, která si získává stále více návštěvníků. Láká na tradiční architekturu, filmovou etno vesničku Drvengrad i legendární úzkorozchodnou železnici Šarganská osmica, jež patří k nejkrásnějším vyhlídkovým tratím na Balkáně.
Autor: Profimedia.cz
Na západě Srbska, mezi horskou oblastí Zlatibor a národním parkem Tara, se na zalesněných svazích rozkládá malebná vesnička Mokra Gora.
Autor: Profimedia.cz
Přestože jde o nenápadnou obec, v posledních letech se stala jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů v regionu. Návštěvníky sem láká spojení nedotčené přírody i tradiční srbské architektury.
Autor: Profimedia.cz
Mokra Gora si dodnes zachovala poklidnou atmosféru venkovského života a autentický ráz starých dřevěných staveb.
Autor: Profimedia.cz
K popularitě místa výrazně přispěl také světoznámý srbský režisér Emir Kusturica, který zde nechal vybudovat originální etno vesničku Drvengrad. Ta vznikla jako kulisa pro jeho film Život je zázrak, postupně se však proměnila v kulturní centrum a vyhledávanou turistickou atrakci.
Autor: Profimedia.cz
Největším lákadlem oblasti je však historická úzkorozchodná železnice Šarganská osmica. Svůj název získala podle trasy, která při pohledu z výšky připomíná číslici osm.
Autor: Profimedia.cz
Díky důmyslnému systému zatáček, mostů a tunelů dokáže vlak na krátké vzdálenosti překonat výrazné převýšení a zároveň nabídnout cestujícím jedinečné výhledy na okolní horskou krajinu.
Autor: Profimedia.cz
Trať původně spojovala Mokrou Goru se stanicí Šargan Vitasi. Po rozsáhlé rekonstrukci a prodloužení, dokončeném v roce 2010, pokračuje až na území Bosny a Hercegoviny.
Autor: Profimedia.cz
Jízda historickým vlakem patří k nezapomenutelným zážitkům – cestující se během ní ocitají uprostřed zelených kopců, hlubokých lesů a romantických viaduktů, zatímco atmosféru dotvářejí zrenovované dobové vagony.
Autor: Profimedia.cz
Mokra Gora je ideálním cílem pro všechny, kteří chtějí poznat méně známou tvář Srbska. Kombinace horské přírody, filmové historie a jedné z nejmalebnějších železnic Balkánu z ní činí místo, které stojí za návštěvu v každém ročním období.
Autor: Profimedia.cz