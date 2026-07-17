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Srovnávač cen, letáky a praktické rady. iDNES.cz má novou rubriku Spotřebitel
Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....
Zapomenutý svět železnice. Po Malém okruhu obejdete centrum Paříže pěšky
Petite Ceinture byla jednou z prvních městských okružních železnic v Evropě. Její koncept předběhl dobu a inspiroval rozvoj hromadné dopravy v dalších velkých městech. Nakonec ji však překonalo...
Už nezachraňovat. Italské město duchů chce zůstat ruinou napořád
Jinde v Itálii taková vybydlená a ztracená městečka zachraňují. Ne tak v Kampánii. Opuštěné San Severino di Centola tu chtějí nechat chátrat. Záměrně. Věří, že i sídla bez lidí mají své kouzlo a k...
Nejlepší evropské cyklostezky. Čekají vás nádherné výhledy i perfektní servis
Evropa je pro cyklisty doslova rájem. Pokud vás láká strávit dovolenou v sedle, nastal ideální čas vyrazit na ty nejkrásnější dálkové cyklostezky, které starý kontinent nabízí. Čekají vás tu...
Propadání Dunaje. Tady se druhá největší evropská řeka ztrácí před očima
Dunaj zná každý. Jen málokdo ovšem ví, že druhá největší evropská řeka pár kilometrů po svém „oficiálním“ vzniku mizí. Ztrácí se v krasovém podzemí. Část jeho vod ve skutečnosti neteče do Černého,...
Nejhezčí chorvatské ostrovy. Kam vyrazit za tyrkysovým mořem i božským klidem
Přes dvanáct set. Zhruba tolik má tato jihoevropská země ostrovů, ostrůvků a útesů. Vybrali jsme pět dalmatských ostrovů, které okouzlí romantickými městečky, skrytými plážemi, levandulovými poli i...
Propadání Dunaje. Tady se druhá největší evropská řeka ztrácí před očima
Dunaj zná každý. Jen málokdo ovšem ví, že druhá největší evropská řeka pár kilometrů po svém „oficiálním“ vzniku mizí. Ztrácí se v krasovém podzemí. Část jeho vod ve skutečnosti neteče do Černého,...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Zaznamenávají život Papuánců skrz umění. Často nám šlo o život, říká malířka
Malířka, fotografka a experimentální filmařka Barbora Šlapetová se svým životním a uměleckým partnerem Lukášem Rittsteinem vyprávějí ve společném díle pozoruhodný příběh. Už téměř tři desetiletí se...
Srbská Mokra Gora. Do zapomenuté vesnice vede nejmalebnější železnice Balkánu
Na pomezí pohoří Zlatibor a národního parku Tara leží malebná srbská vesnička Mokra Gora, která si získává stále více návštěvníků. Láká na tradiční architekturu, filmovou etno vesničku Drvengrad i...
Kemp, kde si odpočine i rodič? Vybrali jsme nejlepší rodinné kempy v ČR
Letní dovolená v kempu je pro rodiny s dětmi synonymem té pravé pohody, svobody a nezapomenutelných zážitků pod širým nebem. Moderní rekreační areály v Česku dnes navíc nabízejí komfort srovnatelný s...
Za hranicemi Berlína čeká jiný svět. Braniborsko láká termály i spaním na vodě
Německé Braniborsko je ideální destinací pro parné léto. Je zemí více než tří tisíců jezer, spousty vodních toků a nádherných lesů, kde se lze příjemně zchladit. Kromě toho zde dovolenkáři najdou...
Šťastný ostrov plný kontrastů. Tenerife láká na pláže i hvězdnou oblohu
Z celého souostroví Kanárských ostrovů je Tenerife největší a nejrozmanitější. Už za dob Platóna se mu přezdívalo „šťastný ostrov“. Není divu, že si zde kupuje letní sídla i řada českých celebrit....
Rodinná dovolená v Krkonoších bez stresu: Jak zabavit děti na několik dní?
Plánujete letní rodinnou dovolenou na horách a děsí vás představa složité logistiky, neustálého přejíždění autem od jedné atrakce ke druhé a vymýšlení programu na každý večer? Východní Krkonoše...
Zapomenutý svět železnice. Po Malém okruhu obejdete centrum Paříže pěšky
Petite Ceinture byla jednou z prvních městských okružních železnic v Evropě. Její koncept předběhl dobu a inspiroval rozvoj hromadné dopravy v dalších velkých městech. Nakonec ji však překonalo...
Město na ponorné řece. Trebinje okouzlí historií i středomořským tempem života
Pouhých třicet kilometrů od Dubrovníku leží město, které jako by žilo v jiném tempu. Zatímco chorvatská perla Jadranu v létě praská ve švech, Trebinje si zachovává klid, který je dnes na Balkáně...
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Nejlepší evropské cyklostezky. Čekají vás nádherné výhledy i perfektní servis
Evropa je pro cyklisty doslova rájem. Pokud vás láká strávit dovolenou v sedle, nastal ideální čas vyrazit na ty nejkrásnější dálkové cyklostezky, které starý kontinent nabízí. Čekají vás tu...
Resorty s bazénem už netáhnou, říká zakladatel cestovatelské platformy
Před několika lety založil cestovatelskou platformu pro dobrodruhy, kteří nechtějí dovolenou trávit v resortu. Od té doby se ovšem změnily preferované destinace i způsoby cestování. Podnikatel Tomáš...