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Srbská Mokra Gora. Do zapomenuté vesnice vede nejmalebnější železnice Balkánu

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  8:30
Na pomezí pohoří Zlatibor a národního parku Tara leží malebná srbská vesnička... Na západě Srbska, mezi horskou oblastí Zlatibor a národním parkem Tara, se na... Přestože jde o nenápadnou obec, v posledních letech se stala jedním z... Mokra Gora si dodnes zachovala poklidnou atmosféru venkovského života a... K popularitě místa výrazně přispěl také světoznámý srbský režisér Emir... Největším lákadlem oblasti je však historická úzkorozchodná železnice Šarganská... Díky důmyslnému systému zatáček, mostů a tunelů dokáže vlak na krátké... Trať původně spojovala Mokrou Goru se stanicí Šargan Vitasi. Po rozsáhlé... Jízda historickým vlakem patří k nezapomenutelným zážitkům – cestující se během... Mokra Gora je ideálním cílem pro všechny, kteří chtějí poznat méně známou tvář...
Na pomezí pohoří Zlatibor a národního parku Tara leží malebná srbská vesnička Mokra Gora, která si získává stále více návštěvníků. Láká na tradiční architekturu, filmovou etno vesničku Drvengrad i legendární úzkorozchodnou železnici Šarganská osmica, jež patří k nejkrásnějším vyhlídkovým tratím na Balkáně.

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