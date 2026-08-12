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Dolomity praskají ve švech. Turisté čekají ve frontách kvůli jediné fotce
U slavného masivu Tre Cime di Lavaredo se tvoří dlouhé zástupy turistů, kteří čekají na možnost pořídit si ikonický snímek. Sociální sítě proměnily někdejší symbol alpské divočiny v místo, kde si...
Zapomeňte na Provence. Středověké Estaing patří k největším pokladům Francie
Jedna z nejkrásnějších vesnic celé Francie, živoucí skanzen středověké architektury? Taková pojmenování zavání spíš marketingem. Jako by vypadla z katalogu cestovní kanceláře, která už neví, jak...
Ceuta vypadá na mapě jako omyl. Toto potřebujete znát o kusu Španělska v Africe
Ze tří stran ji obklopuje Maroko, přesto je součástí Španělska i Evropské unie. Platí se tu eurem, mluví španělsky a místní volí své zástupce do španělského parlamentu. Příběh Ceuty je plný sporů o...
V polské vesnici vyrostla obří Panna Marie. Socha překonala i Krista v Riu
V polské Konotopii dokončili 55 metrů vysokou sochu Panny Marie. Monument, který se stal jedním z nejvyšších svého druhu v Evropě, má v koruně vyhlídkovou terasu a už brzy by mohl proměnit nenápadnou...
Jedna fotografie změnila osud japonské pláže. Dnes ji obdivuje celý svět
Chichibugahama nebyla nově objevena geograficky, ale spíš „rozpoznána“ novým způsobem vnímání. Pohledem skrz objektivy chytrých telefonů. Z prakticky neznámé pláže na ostrově Šikoku se tak v průběhu...
Nikdo neví, kolik let vydrží. Ďáblovo město v Srbsku se mění před očima
Poslali vás ke všem čertům? To se dá interpretovat i jako pozvánka k návštěvě jihu Srbska. Tam, u hory Radan a nedaleko města Kuršumlija, se nachází chráněný přírodní monument: Đavolja Varoš, Ďáblovo...
Rakousko ze sedla kola. Od alpských serpentin po jezera, kde se můžete vykoupat
Nepatříte k těm, kteří dovolenou nejraději tráví na lehátku u moře, ale naopak toužíte po sportu a adrenalinu? Zamiřte do Rakouska. Je to ráj pro milovníky cyklistiky všech úrovní.
Peklo uprostřed Vysočiny. Na rozpálené stepi naměřil redaktor téměř 50 stupňů
V době, kdy se každé letní vedro stává argumentem v debatách o klimatických změnách, působí Mohelenská hadcová step jako připomínka, že některá místa byla rozpálená už dávno předtím. Tady totiž nejde...
Ceuta vypadá na mapě jako omyl. Toto potřebujete znát o kusu Španělska v Africe
Ze tří stran ji obklopuje Maroko, přesto je součástí Španělska i Evropské unie. Platí se tu eurem, mluví španělsky a místní volí své zástupce do španělského parlamentu. Příběh Ceuty je plný sporů o...
Zapomeňte na Provence. Středověké Estaing patří k největším pokladům Francie
Jedna z nejkrásnějších vesnic celé Francie, živoucí skanzen středověké architektury? Taková pojmenování zavání spíš marketingem. Jako by vypadla z katalogu cestovní kanceláře, která už neví, jak...
Na co zírá mašinfíra: Z Hanáckých Atén kolem Hostýna až do Valmezu
Další letní Mašinfíra nás zaveze z Hané přímo na Valašsko. Orchestrionem spolku Kroměřížská dráha si projedeme část takzvané trati Moravskoslezských měst. Začneme v Kroměříži, v Hulíně překřížíme...
Alexandr Veliký se tyčí nad ruinami. Severní Makedonie je zemí bizarních kontrastů
Není první volbou cestovatelů a právě v tom spočívá její kouzlo. Pompézní paláce střídají osmanské uličky a jen pár hodin od rušného Skopje se rozprostírá jedno z nejstarších jezer světa. Severní...
Byl jsem lúzr a vedl prázdný život. Chůze mi přinesla náplň, říká otec Via Slovakia
Slavomír Duchovič nalezl na dvojí pouti okolo Slovenska znovu smysl života a napsal o tom knížku. „Jenom jít po státní hranici přes lesy a hory by bylo málo. Cesta by měla mít hlubší význam,“...
Na kole za alpskými panoramaty a vínem po cyklostezkách v Rakousku
Rakousko se právem pyšní pověstí ráje pro cyklisty. S více než deseti tisíci kilometry značených a udržovaných tras si tu na své přijde opravdu každý – od rodin s dětmi, přes pohodové cykloturisty,...
Skrytý klenot Itálie. Procida láká pastelovými domy, klidem i bývalou věznicí
Pastelové domky namačkané jeden na druhém, úzké uličky vonící citrusy, temně modré moře a rybářské lodě pohupující se v přístavu. Italský ostrov Procida býval dlouho ve stínu slavnějších sousedů...
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Od ledna 2027 se zpřísní pravidla pro powerbanky v letadle. Aerolinky nečekají
Od ledna 2027 začnou platit nová pravidla pro powerbanky v letadle. Cestující si smí vzít nejvýš dvě, každou s kapacitou do 100 Wh. Řada aerolinek se jimi řídí už teď.
Dodávkou s dětmi: Vydali jsme se jihem Čech po stopách jednookého hejtmana
Nový archeoskanzen v Trocnově má slušnou šanci stát se hvězdou letošní jihočeské turistické sezony. Ostatně kde jinde začít putování po stopách Jana Žižky z Trocnova než na místě, kde se podle...