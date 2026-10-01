Yellowstonský národní park každoročně navštíví více než 4,5 milionu lidí. Takové množství turistů znamená mimo jiné i obrovské množství věcí, které po nich v parku zůstávají. Největší problém představuje odpad pro hydrotermální oblasti s horkými prameny a gejzíry.
Letos měli pracovníci yellowstonského geologického týmu plné ruce práce. Do začátku září 2026 odstranili pracovníci geologického programu z hydrotermálních oblastí více než 20 100 kusů odpadu a dalších 5 600 kamenů a klacíků. Podle Yellowstone Volcano Observatory jde o rekordní rok.
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Yellowstone je známý silným a nárazovým větrem, který dokáže z turistovy ruky nebo batohu odnést papírový kapesník, mapu či obal od jídla. Nezastaví se ale ani před těžšími předměty – pracovníci nacházejí například sluneční brýle a především pokrývky hlavy. Těch letos posbírali více než 280. Po skončení sezony čeká nositelné kšiltovky či klobouky ještě jeden výlet. Pracovníci je vyperou a darují místním organizacím.
Do yellowstonských horkých pramenů se ovšem nedostávají jen věci, které turistům náhodou upadnou. Geologický tým letos sesbíral také více než 18 dolarů převážně v mincích. Kromě amerických centů se objevila také eura, japonské jeny, kanadské dolary nebo mexická pesa. Někteří návštěvníci totiž stále považují horké prameny za jakési přírodní studny přání.
Co všechno turistům padá z kapes?
Za letošní sezonu pracovníci našli například:
Na první pohled může seznam nalezených věcí působit spíše jako obsah ztrát a nálezů než jako inventář nebezpečného odpadu. Jenže právě v yellowstonských termálních oblastech může mít i zdánlivě neškodný předmět vážné následky.
Cizí materiál může ucpat přívod vody, zablokovat nebo změnit odtokový kanál a do horkého pramene zanést chemické látky nebo sedimenty. To může hydrotermální útvar poškodit, změnit jeho fungování, a v některých případech dokonce trvale změnit jeho vzhled.
Nejde přitom o nový problém. Slavný horký pramen Morning Glory Pool v v Yellowstonské horní gejzírové pánvi během 20. století změnil svou barvu právě v souvislosti s odpadky a předměty, které do něj návštěvníci házeli. V minulosti dokonce pracovníci část pramene vypouštěli, aby z něj mohli odpadky snáze odstranit.
Pro návštěvníky má proto yellowstonský geologický tým jednoduché doporučení: Stash your trash, tedy schovejte svůj odpad. Papírové kapesníky, obaly, mapy a další lehké předměty je nejlepší uložit hluboko do kapsy nebo tašky. Větrné počasí představuje zvláštní riziko, takže se vyplatí dobře zajistit také pokrývku hlavy.
A především platí pravidlo, které v Yellowstonu může znamenat rozdíl mezi bezpečným výletem a tragédií: zůstávat na vyznačených stezkách a dřevěných chodnících. Chrání totiž nejen návštěvníky před extrémně horkou vodou a nestabilním povrchem, ale také samotné hydrotermální útvary před lidmi.