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Rovnátka, dudlíky i inhalátor. Z Yellowstonu odvezli rekordní množství odpadu

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  8:30
Yellowstone je známý silným a nárazovým větrem, zaměstnanci posbírali v parku...

Yellowstone je známý silným a nárazovým větrem, zaměstnanci posbírali v parku do začátku září 2026 více než 280 pokrývek hlavy. | foto: Profimedia.cz

Sluchátka, mince, lopatky, rovnátka a mnoho dalšího „odpadu“. To je výčet věcí,...
Za letošní sezonu pracovníci našli například 54 krytek objektivů fotoaparátů,...
Geologický tým sesbíral také více než 18 dolarů převážně v mincích. Kromě...
Geologové v Yellowstone sesbírali také spoustu dětských hraček, například osm...
10 fotografií
Z horkých pramenů a gejzírů v americkém Yellowstonu letos pracovníci národního parku vytáhli více než 20 tisíc kusů odpadu. Mezi nejbizarnější nálezy patří golfové kolíky, inhalátor nebo rovnátka. Odpad přitom není jen estetickým problémem – může nenávratně poškodit křehké hydrotermální útvary.

Yellowstonský národní park každoročně navštíví více než 4,5 milionu lidí. Takové množství turistů znamená mimo jiné i obrovské množství věcí, které po nich v parku zůstávají. Největší problém představuje odpad pro hydrotermální oblasti s horkými prameny a gejzíry.

Letos měli pracovníci yellowstonského geologického týmu plné ruce práce. Do začátku září 2026 odstranili pracovníci geologického programu z hydrotermálních oblastí více než 20 100 kusů odpadu a dalších 5 600 kamenů a klacíků. Podle Yellowstone Volcano Observatory jde o rekordní rok.

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Yellowstone je známý silným a nárazovým větrem, který dokáže z turistovy ruky nebo batohu odnést papírový kapesník, mapu či obal od jídla. Nezastaví se ale ani před těžšími předměty – pracovníci nacházejí například sluneční brýle a především pokrývky hlavy. Těch letos posbírali více než 280. Po skončení sezony čeká nositelné kšiltovky či klobouky ještě jeden výlet. Pracovníci je vyperou a darují místním organizacím.

Do yellowstonských horkých pramenů se ovšem nedostávají jen věci, které turistům náhodou upadnou. Geologický tým letos sesbíral také více než 18 dolarů převážně v mincích. Kromě amerických centů se objevila také eura, japonské jeny, kanadské dolary nebo mexická pesa. Někteří návštěvníci totiž stále považují horké prameny za jakési přírodní studny přání.

Co všechno turistům padá z kapes?

Za letošní sezonu pracovníci našli například:

  • 54 krytek objektivů fotoaparátů
  • 47 gumiček do vlasů
  • 42 tužek
  • 36 slunečních brýlí
  • 20 hotelových karet
  • 17 dudlíků
  • 15 umělých nehtů
  • 6 rovnátek
  • 5 sluchátek
  • 5 golfových kolíčků
  • 1 inhalátor
  • 1 karta z hry Uno

Na první pohled může seznam nalezených věcí působit spíše jako obsah ztrát a nálezů než jako inventář nebezpečného odpadu. Jenže právě v yellowstonských termálních oblastech může mít i zdánlivě neškodný předmět vážné následky.

Cizí materiál může ucpat přívod vody, zablokovat nebo změnit odtokový kanál a do horkého pramene zanést chemické látky nebo sedimenty. To může hydrotermální útvar poškodit, změnit jeho fungování, a v některých případech dokonce trvale změnit jeho vzhled.

Nejde přitom o nový problém. Slavný horký pramen Morning Glory Pool v v Yellowstonské horní gejzírové pánvi během 20. století změnil svou barvu právě v souvislosti s odpadky a předměty, které do něj návštěvníci házeli. V minulosti dokonce pracovníci část pramene vypouštěli, aby z něj mohli odpadky snáze odstranit.

Sluchátka, mince, lopatky, rovnátka a mnoho dalšího „odpadu“. To je výčet věcí, které zaměstnanci Yellowstonského parku našli v pramenech.
Za letošní sezonu pracovníci našli například 54 krytek objektivů fotoaparátů, 47 gumiček do vlasů, 42 tužek, 36 slunečních brýlí, 20 hotelových karet nebo 17 dudlíků.
Geologický tým sesbíral také více než 18 dolarů převážně v mincích. Kromě amerických centů se mezi nimi objevila eura, japonské jeny, kanadské dolary nebo mexická pesa.
Geologové v Yellowstone sesbírali také spoustu dětských hraček, například osm malých autíček, tři skákací míčky či 22 různých figurek.
10 fotografií

Pro návštěvníky má proto yellowstonský geologický tým jednoduché doporučení: Stash your trash, tedy schovejte svůj odpad. Papírové kapesníky, obaly, mapy a další lehké předměty je nejlepší uložit hluboko do kapsy nebo tašky. Větrné počasí představuje zvláštní riziko, takže se vyplatí dobře zajistit také pokrývku hlavy.

A především platí pravidlo, které v Yellowstonu může znamenat rozdíl mezi bezpečným výletem a tragédií: zůstávat na vyznačených stezkách a dřevěných chodnících. Chrání totiž nejen návštěvníky před extrémně horkou vodou a nestabilním povrchem, ale také samotné hydrotermální útvary před lidmi.

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