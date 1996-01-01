Pod povrchem Nového Mexika ve Spojených státech se skrývá fascinující svět, který připomíná podzemní katedrálu. Carlsbad Caverns (Carlsbadské jeskyně) ohromují obřími prostory, krápníkovou výzdobou i večerním divadlem tisíců netopýrů. Výprava do hlubin nabídne zážitek, na který se nezapomíná.
Národní park Carlsbad Caverns v Novém Mexiku ve Spojených státech ukrývá jeden z nejúchvatnějších podzemních světů naší planety.
Jeskynní komplex leží nedaleko amerického města Carlsbad poblíž mexické hranice, jehož název pochází z německého pojmenování Karlových Varů. Město je známé dvěma věcmi – těžbou ropy a právě jeskyněmi.
Cesta do hlubin začíná strmým sestupem přes Natural Entrance Trail, který klesá serpentinami do hloubky 229 metrů.
Pohodlnější, ale méně ikonickou variantou, je cesta moderním výtahem přímo z návštěvnického centra.
Pod povrchem se otevírá fascinující přírodní galerie, kde stěny pokrývají „zkamenělé vodopády“ a jemné vápencové závoje.
Návštěvníci v jeskyních procházejí po upravené, zhruba dva kilometry dlouhé stezce, která se vine kolem tisíců krápníků, stalagmitů a obřích vápencových sloupů.
Hlavním lákadlem je Big Room (Dóm gigantů) – největší samostatná jeskynní komora v Severní Americe.
Na délku měří Dóm gigantů 1 220 metrů, na šířku 191 metrů, a v nejvyšším bodě má výšku dokonce 78 metrů.
Většina prostor vyniká krápníkovou výzdobou. Najdete zde sály s názvy jako Loutkové nebo Čínské divadlo.
Návštěvníci mohou obdivovat také monumentální Rock of Ages (Věčný kámen, na snímku), Temple of the Sun (Chrám Slunce) nebo pohádkovou oblast Fairyland.
Světla lamp odhalují návštěvníkům Carlsbad Caverns miliony let geologického vývoje v tichu a chladu podzemí.
Podzemní svět Carlsbad Caverns pomohl odhalit veřejnosti James Larkin White, kovboj, těžař guana a průzkumník jeskyní.
Kromě geologických krás nabízí park i nevídané zvířecí divadlo. Jeskyně jsou totiž domovem statisíců netopýrů, konkrétně tadaridy guánové.
Každý večer od května do října se u hlavního vstupu shromažďují davy turistů a sledují fascinující přírodní úkaz: mraky netopýrů vylétající z hlubin za potravou. Tento „černý vír“ trvá několik minut a patří k nejvyhledávanějším momentům pro fotografy divoké přírody.
Okolí Carlsbad Caverns, kde se nachází dalších více než 80 jeskyní, bylo v roce 1930 vyhlášeno národním parkem. Ten byl v roce 1995 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.
Poblíž se nachází také Lechuguilla – nejhlubší jeskyně v USA a jedna z nejdelších jeskyní světa.
Carlsbad Caverns je tak skvělým tipem pro všechny cestovatele, kteří touží po nevšedních zážitcích.
